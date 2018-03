Monitoreo Político

Excelente día estimados lectores, los saludo con la actitud positiva de siempre les comento que el Secretario de Cultura en el Estado Mauricio Leyva informó que Guerrero de manera específica Taxco de Alarcón, por la vocación natural que tiene como ciudad teatro, por primera vez en la historia será sede del Encuentro Nacional de Teatro Infantil un encuentro que en esta edición reunirá a trece estados de la República habrá catorce compañías teatrales ya contando Guerrero a más de 153 niños que vienen de estas trece entidades, por lo que nos honra mucho ser anfitriones de este importante evento cultural.

El titular de Cultura en Guerrero señaló que esto es parte de un proyecto estratégico de programa “Alas y Raíces” que decidió que en este caso el lugar fuera el estado de Guerrero para que sea el marco de la reunión de estos infantes; dijo que este evento se llevará a cabo a partir del día miércoles 14 al viernes 16 de marzo en donde se darán cita las compañías de Teatro Infantil además los que se presentan son aquellos que han ganado en sus estados y muchos ellos inclusive encabezados por sus directores o secretarios de cultura dependiendo de la entidad.

Finalmente Mauricio Leyva Castrejón informó que este evento es de acceso libre y todas las actividades que genera el gobierno del estado que genera el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo son gratis para la población.

Este Encuentro Nacional de Teatro Infantil es posible gracias al interés de la señora Mercedes Calvo de Astudillo del DIF Estatal en coordinación con la Secretaria de Cultura Federal y Estatal están procurando que sean actividades que permitan impactar a los niños y que han puesto todo el interés para ir detonando en Guerrero y por eso lo tren por primera vez es un proceso de inclusión en los derechos culturales de los niños para que a través de sus actividades se hagan valer..!!

Pasando a otro tema les comento que el candidato de unidad del PRI a la alcaldía de Tepecoacuilco de Trujano nuestro amigo Ignacio Ocampo Zavaleta lo hemos visto muy activo sosteniendo reuniones privadas y sobre todo sumando más adeptos a su proyecto político siempre respetando lo que marca la ley electoral, así que les comento que diversos sectores de la sociedad de Tepecoa confían y están seguros que la experiencia y honestidad de Nacho Ocampo Zavaleta garantiza el progreso de este municipio; cuando gobernó por primera vez Tepecoacuilco dejó un grato sabor de boca realizando obras y acciones en las comunidades y en la zona urbana siempre en beneficio de la población.

Sin duda los habitantes de este lugar lo recuerdan y conocen bien saben de su capacidad y honestidad en el desempeño de la función pública aseguran que Ocampo Zavaleta es garantía de trabajo y esfuerzo y eso lo hace ser un funcionario público como pocos que puede y sabe cómo sacar adelante el desarrollo social, económico y político de ese bello municipio de la región norte.

De igual manera jóvenes de Tepecoacuilco le han manifestado su apoyo a través de las redes sociales a Nacho Ocampo éste importantísimo sector de la sociedad será un factor decisivo para que logre ser el ganador de las próximas elecciones del primero de julio y de esa manera contribuir al avance y desarrollo del bellísimo municipio de Tepecoacuilco, sin duda Ignacio Ocampo Zavaleta es un político con altura de miras..!!

Asimismo estimados lectores les comento que el también candidato de unidad del PRI pero al Senado de la República el Dr. Manuel Añorve Baños estuvo presente el fin de semana en la región norte de nuestro estado específicamente en Tepecoacuilco de Trujano saludando a estructuras de su Instituto Político en este municipio, lo acompañaron el diputado Héctor Vicario Castrejón el candidato a diputado local Héctor Ocampo y por supuesto el candidato a la alcaldía Ignacio Ocampo Zavaleta; Manuel Añorve aprovecho la visita para platicar y sostener encuentros con sectores del Partido Revolucionario Institucional quienes les manifestaron su respaldo para que todos sus candidatos ganen las elecciones.

Añorve Baños ha percibido buen ánimo y excelente ambiente de los priistas en cada municipio que ha recorrido los priistas han platicado de manera cercana con sus candidatos hay mucha unión están más fuertes y con la seguridad de que obtendrán un triunfo contundente el cual demostrará que el PRI es un Partido que está comprometido con la gente..!!

Pasando a otro tema estimados lectores les comento que la llamada que sostuvieron los Presidentes de México y Estados Unidos (Peña Nieto y Trump) el pasado mes de febrero fue una llamada casi de cincuenta minutos que el Diario Washington calificó de incómoda entre los Mandatarios Peña-Trump, el motivo de controversia sin duda sigue siendo el muro que Donald Trump pretende construir con la frontera con México el punto no es lo que el pretenda o quiera es decir, su compromiso de campaña es que el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica pretende que sea pagado por los mexicanos y a ello desde luego no es aceptado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Trump se niega aceptar públicamente que ni el Presidente de México ni los mexicanos consideran aceptable no solo pagar el muro sino que consideran absurdo la construcción del muro mismo; recordemos que el 27 de enero del año 2017 hace más de un año el Presidente Trump dijo al Presidente Peña que no podía decirle a la prensa de Estados Unidos que México no pagaría el muro los medios se van agarrar de eso y Trump no puede vivir con eso le reitero le Presidente Estadounidense.

Tal parece que seguirá viviendo mal Donald Trump pues en la reciente llamada del pasado 20 de febrero pidió a Peña Nieto que tenía que aceptar que México pagaría el muro a lo que respondió el Presidente de México que más bien tenía que declarar que México NO LO PAGARÍA.

Lo que siguió a esta llamada fueron los desatinos twiteros del Presidente Trump contra el Libre Comercio, contra el enriquecimiento de México atacó a los migrantes y siguió defendiendo su postura; Con la cancelación de la llamada telefónica también se pospuso un supuesto viaje oficial del Presidente Peña Nieto a los Estados Unidos al margen de que se maneje una supuesta buena relación gubernamental y sobre todo comercial ahora que se encuentra la ronda de negociaciones del TLC en activo y que México está inmerso en un proceso electoral competitivo.

Estimados lectores fue una llamada calificada por puentes por la propia Casa Blanca como malhumorada no productiva y menos hostil que la del año pasado incluso muestra algo extremo las relaciones personales entre ambos presidentes están afectadas pues al término de la llamada las fuentes extraoficiales dijeron que el Presidente Donald Trump se vio frustrado, desesperado y que perdió su temperamento; al mandatario mexicano la visita que pudo haberse derivado de la llamada tenía el mensaje de buena cordialidad y desde luego implicaba un mensaje positivo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y más aún una expresión de aceptación hacia el candidato del Presidente José Antonio Meade en un momento relevante de la competencia electoral en México pero si Enrique Peña Nieto hubiese entrado al juego del muro de Trump ello tendría como consecuencia una derrota simbólica nacional y desde luego una vergüenza pública en donde se miraría como reverencia y aceptación de México y los mexicanos a los designios del país dominante en esta relación en la que vivimos lo cual sería desastroso no solamente por el manejo soberano que implica la cuestión del muro y sería un elemento que favorecía a los opositores al PRI y sus aliados el Partido Verde y el PANAL.

Así las cosas apreciables lectores ante los arrebatos del Presidente Trump el callejón sin salida por su promesa electoral de que México pagaría el muro hay que decirlo la actitud NEGATIVA Y FIRME del Presidente Peña le viene prudente, formal y resulta favorable para el interés nacional, el respeto y la confianza son los elementos fundamentales para cualquier tipo de colaboración en esta llamada esos son los elementos para construir y avanzar una relación productiva y colaborativa, RESPETO Y CONFIANZA en todo en política, en la academia, en la vida cotidiana el amor y toda relación posible,,!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooooo..!!