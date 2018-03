Frank en su tinta

LA DIPUTADA local del Partido Verde, María Luisa Vargas Mejía, volvió a hacerse viral en las redes sociales. Originaria de San Jerónimo (Costa Grande), exestudiante del Csaegro (Cocula) y radicada en Chilpancingo, la legisladora (que ahora quiere ser diputada federal) publicó en su cuenta personal de Facebook fotografías en las que aparece barriendo las calles de Chilpancingo con guantes y rodeada de fotógrafos. Inmediatamente la bautizaron como “Lady Barrendera” y le preguntaron por qué no hizo eso antes y por qué lo hace en tiempos electorales. No es la primera vez que la diputada (identificada en el Congreso local por su glamurosa forma de vestir y maquillarse, así como joyas costosas, perfumes de renombre y zapatos de creación exclusiva) es vapuleada en redes sociales. En mayo de 2016 regaló mandiles con motivo del Día de las Madres y la llamaron “Lady Mandiles”. Y el año pasado, desde Iguala, publicó una foto en la ceremonia del Día de la Bandera y llamó al Cerro del Huateque al Cerro del Tehuehue (donde se ubica el Asta Bandera Monumental). En esa ocasión la llamaron “Lady Huateque”…….. QUÉ TONTOS son los dirigentes del PRD en Chilpancingo. Lea usted nada más por qué: Ramiro Mercado Blanco, ex aspirante a la diputación local por el Distrito 01, renunció a su militancia de 15 años en el PRD, porque lo dejaron fuera de la candidatura. Sin embargo, eso no es lo peor, pues Ramiro se va con 7 mil seguidores, que tiene repartidos en 250 colonias de Chilpancingo. Bueno, eso afirma él. Los “ganones” son los dirigentes del Partido Nueva Alianza, a donde anunció Ramiro que se va con sus 7 mil votos…….. COMO “muy significativa” fue calificada la reunión que sostuvieron el fin de semana el candidato del PRI a la presidencia municipal, David Gama Pérez, y el senador Esteban Albarrán Mendoza, dos dirigentes de los principales grupos priistas en Iguala y en la Región Norte de Guerrero. De acuerdo con asistentes a la reunión y publicado en redes sociales, “una verdadera unidad se está gestando, y más todavía porque (Esteban) fue acompañado con la mayoría de su grupo político. Se platicó de trabajar fusionados en una sola estructura para poder ganar con holgura todas las candidaturas priistas. Fue una reunión positiva y me dio mucho gusto por que ya tiene bastantes trienios y sexenios que no se lograba tanta espontaneidad de salir unidos completamente en nuestro partido”…….. A PROPÓSITO del tricolor, en Iguala denuncian vandalismo en contra de espectaculares del activista (priista) Lucas Molina Rayo por parte de sus propios compañeros. El ex secretario general adjunto del comité estatal del PRI y ex funcionario estatal en varias ocasiones (egresado de la Normal de Ayotzinapa, por cierto) busca ser incluido en alguna fórmula a diputado local o en la planilla de síndicos y regidores, sin embargo, con la destrucción de sus lonas y espectaculares (que ponen en entredicho sensibilidad y capacidad política de negociar) está pensando seriamente en aceptar la oferta que le hacen otros partidos, que le ofrecen la candidatura a diputado local por el Distrito 22. ¿Cuál será la decisión de Lucas Molina?......... EL JOVEN Argenis Vázquez Marbán será el candidato de Nueva Alianza a la diputación local por el Distrito 23. Es profesor de tele-secundaria, tiene 25 años y es originario de Huitzuco. De la sangre nueva que está impulsando el partido turquesa…….. LA PGR anunció este lunes la detención de Erick Uriel, conocido como “La Rana” y considerado como otra “pieza clave” en la desaparición y probable asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa. La postura de los padres de los 43 fue simple: “Si no ayuda a resolver el caso y se conoce dónde están los estudiantes, esa pieza clave no sirve, como las otras detenidas”, indicó el vocero Felipe de la Cruz…….. SIMPLE dato: El ayuntamiento de Iguala, a través de la Dirección de Turismo (que dirige atinadamente René Ocampo Aranda), preparan el primer festival de chile de ciruela……. PUNTO.