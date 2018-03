SEGUNDA PARTE

En la reunión de “Las Dos Sesiones” en China, que organizara la Revista China Hoy, en la cual tuvimos el honor de participar, fue consenso de nuestra exposición en cuanto a los convenios de intercambio profesional de los periodistas mexicanos con nuestros homólogos chinos.

Para concretar, nos remitimos a la historia, cuando el presidente, Luis Echeverría Álvarez, después de ser figura señera, contra los designios imperiales de Estados Unidos, votó a favor de la integración de la gran nación asiática a la Organización de la Naciones Unidas, nos convocó a firmar a firmas dichos intercambios profesionales.

Expusimos que hace 44 años, por impulso del mencionado primera mandatario, Echeverría Álvarez, se inició el intercambio profesional del Club Primera Plana con la Asociación Nacional de Periodistas de la República Popular de China, con resultados positivos que nadie puede negar.

Seguimos en nuestro relato, al señalar que con la constitución de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, en el 2002, dichos convenios se extendieron al ente nacional mencionado, y luego a nuestra organización gremial continental, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

No faltaron los ponentes en el Foro, que recogieron, nuestro relato, para asegurar que ese es camino para seguir ensanchando las buenas relaciones de México y América Latina con la República Popular de China: los convenios de toda índole.

Ahora nos convocan para participar, además de estos encuentros, para integrarnos al Belt and Road Journalist Forum -Foro de Periodistas de la Ruta de la Seda-, que se llevará a cabo del 19 al 25 de junio próximo en Beijing, China, bajo el lema “Co-building the New Pattern of Press Cooperation and Communication” -El nuevo patrón de cooperación con la prensa y las comunicaciones-, que nos mantendrá más unidos con el mundo entero

Excuso decir, que todos los invitados del foro de la Revista China Hoy, expresamos nuestra felicitación por la celebración de las “Dos sesiones” en China, y evaluamos altamente los éxitos espectaculares que ha logrado China durante las 4 décadas pasadas con la política de reforma y apertura.

Afirmamos que tomamos como referencia las exitosas experiencias y prácticas del país asiático, y participaremos activamente en la cooperación internacional en torno a la iniciativa “La Franja y la Ruta”, a fin de promover el desarrollo de la cooperación pragmática en todos los terrenos entre América Latina y China y concretamente entre México y China.

Estos son apenas algunos apuntes de lo que significan estos intercambios profesionales entre los diferentes segmentos homólogos de China y México, de Latinoamérica y China. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected] [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org