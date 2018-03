Con una actitud relajada, Miguel Rodarte asegura llegar al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) sin obsesiones de triunfo, y es que el histrión arribará al encuentro de cine con la cinta “Tiempo compartido”, la cual compite por el Premio Mezcal: “No llegaremos con la expectativa de ganar, en realidad vamos con la intención de presentar la cinta a las audiencias mexicanas, en un interés especial de ver cómo la van a tomar…

En sus palabras hay modestia, pues esta película dirigida por Sebastian Hofmann y protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte no es una “novata” en el terreno de los premios, pues se alzó en el pasado Festival de Cine de Sundance con el galardón a Mejor guion —en la sección World Cinema—-, que no es poca cosa.

“Sin duda, este reconocimiento nos honra mucho, porque es una cinta que se cuidó mucho en su proceso de filmación, es un filme que está contado de una forma brillante… Y es que la cinta va más hacia un cine artístico, medio independiente, pero que al mismo tiempo logra combinar esa parte de manufactura artística con la comercial… Es una historia que va llevando al espectador poco a poco a sentir unas emociones fuertes, al tiempo que se divierte y se entretiene”, agrega.

“Yo creo que es una película que tiene muchas capas. Entonces, creo que tiene un público muy extenso; es una historia universal, y me imagino que cuando el público vea la película se van a sentir maravillados de haber formado parte y de ser testigos de esta gran experiencia”, refirió.

—Si bien tú no escribiste el guion, si estuviste involucrado en todas sus sesiones de tratamiento, ¿cuál fue tu papel en este proceso? ¿Has considerado ser un guionista?

—Como guionista no, no tengo ese tipo de formación, yo voy más en lo histriónico… Sin embargo, el director estuvo muy abierto a recibir sugerencias, fue proceso fue muy rico, pues escuchaba sugerencias que me permitieron preparar el personaje de una manera muy exhaustiva y completa; además, pude encontrar una parte mía que no muestro comúnmente y que creo que me sorprendió.

—Te hemos visto en diversas comedias muy exitosas, pero en esta ocasión tu papel —“Andrés”— carga el peso dramático del filme, ¿cómo fue el proceso para crear este personaje?

—“Andrés” es un hombre de mediana edad que trabaja junto a su esposa, “Gloria” en un hotel. Ante el crecimiento profesional de su esposa y una tragedia personal que los persigue —la muerte de su hijo—, Andrés comienza una lucha por mantenerse de pie y en el camino se detiene a ayudar a “Pedro” (Luis Gerardo Méndez), un padre paranoico convencido de que le están quitando a su familia.

—Al final del día, del rodaje, ¿cómo lograste desprenderte del sufrimiento que vive “Andrés?

—Mi personaje tenía mucha presión interna y me daba cuenta de que al final del día tenía que reflexionar que sólo era un personaje y su problemática no me pertenecía a mí. Afortunadamente, filmamos en Acapulco y eso me ayudó a despejar mi mente, pues me iba a jugar un partido de tenis, realizaba diversas actividades por las noches… Y es que debo reconocer que durante la filmación me levantaba cada mañana con una angustia terrible, porque me daba cuenta que debía enfrentarme a esta realidad y luego me decía ‘bueno, esto lo tengo que enfrentar durante el rodaje, lo triste son las personas que lo viven día a día en carne propia, en su realidad’… A ellos son a quienes les dedico mi trabajo.