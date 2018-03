Zona Sísmica

Luego de que los candidatos presidenciales afirman que serán implacables con la corrupción y de que lo peor está por venir en las campañas políticas que iniciarán este fin de mes, no sería por demás que los 3 mil 400 competidores a un cargo de elección popular para el próximo 1º de julio, le dieran una repasadita a los mensajes que hace dos años ofreció el Papa Francisco en su primera y única visita a nuestro país.

Hace días, el Papa Francisco hizo un llamado al clero para llevar la iglesia a las calles: “Involucrarse en política es una obligación para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a ser Pilatos y lavarnos las manos. Debemos involucrarnos en la política, porque la política, es una de las formas más altas de caridad, porque busca el bien común y los laicos cristianos deben trabajar en la política”.

“Algunos me dirán: ¿pero no es fácil? Bueno, tampoco es fácil ser sacerdote. No son cosas fáciles, porque la vida no es fácil. La política está muy sucia, pero yo me pregunto: ¿está sucia por qué?, porque el cristiano no se involucra en ella con espíritu evangélico. Es una pregunta que yo me hago ¿no? Es un deber trabajar para el bien común, es un deber para un cristiano, y muchas veces, el camino para trabajar es la política”, agregó el Papa Francisco.

En este contexto cabe recordar algunos de los mensajes de Su Santidad en la pasada visita a cinco estado en nuestro país y que los competidores a cargos de elección popular deberán de tener muy en cuenta, sobre todo por aquello de la filtración del crimen organizado y desorganizado.

Unos de los principales temas a los que se refirió el Papa Francisco en esa visita fueron al narcotráfico, la corrupción y la exclusión de los pueblos indígenas, pero sobre todo se dirigió a las autoridades para lograr el bien común. Aquí en la Ciudad de México les dijo:

“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”.

Después, en Chiapas, ante cientos de indígenas, Su Santidad criticó a los políticos y hombres de poder por el despojo y la exclusión de ese grupo social y con un enfado inusual afirmó:

“Muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, perdón hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes”.

En Morelia, Michoacán, el Papa, durante una misa señaló evitar la tentación de caer en la resignación ante los problemas sociales y les señaló:

“¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación”.

Luego, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, al reunirse con los obispos, el Papa Francisco en un mensaje les pidió que se hablaran con la verdad, si tenían alguna disputa o diferencia:

“Si tienen que pelearse, peléense, si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal”.

Y agregó: “No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad; no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su confianza en los ‘carros y caballos’ de los faraones actuales”.

Y a pesar de las muertes de religiosos católicos en el combate al narcotráfico, les pidió tener coraje y una postura clara y objetiva ante el desafío que del cáncer que representa el narcotráfico:

“Les ruego por favor no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión, como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones, no nos consienten a nosotros, Pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas, sino que exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto pastoral”.

Se dirigió a los jóvenes, quienes tienen incertidumbre ante la realidad de nuestro país, pero sobre todo que no cuentan con oportunidades para salir adelante, y las que hay, son escasas:

“Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte”.

Así que el compromiso que tienen frentes sí los más de tres mil competidores por cargos de elección popular es muy grande, sobre todo porque la violencia en varios estados esta fuera de control y la corrupción está desbordada, como lo han dado a conocer los mismos candidatos presidenciales.

No queda más remedio que como advertía el filósofo italiano Antonio Gramsci mantener el sano “pesimismo del intelecto” combinado con un decidido “optimismo de la voluntad”, para así evitar tantos engaños sobre una supuesta transformación del país durante el próximo sexenio y no caer en una depresión que nos haga participe de nuestra propia destrucción. ¿O tú que piensas distinguido lector?

Movimientos telúricos…Todo parece indicar que el ex gobernador René Juárez Cisneros entrará como diputado federal plurinominal del PRI en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados, al menos eso se desprende de unas listas que ya andan circulando, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y desde luego, será bienvenido el también ex subsecretario de Gobierno de la Segob, ya que serán de mucha utilidad sus aportaciones en San Lázaro…por cierto, Juárez Cisneros afirmó que la única encuesta que realmente tiene valor es la que se llevará a cabo el 1 de julio, no hay más…El candidato presidencial del PRI, José Antonio Mead Kuribreña, aseguró durante la 81 Convención Bancaria que acaba de celebrarse en Acapulco, que el fenómeno del crimen rebasa Guerrero, por lo que no se puede dejar sólo al estado, sobre todo en su proceso de profesionalización de las policías…El secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez Escalona puso en marcha los vuelos nacionales Guadalajara –Acapulco y Guadalajara-Zihuatanejo de Aeromar, con el propósito de recibir a más visitantes nacionales a esos bellos puertos… [email protected]