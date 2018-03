Frank en su tinta

EL DÍA Internacional de la Mujer se conmemora, no se festeja. Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una infografía que explica por qué el 8 de marzo es una conmemoración (surgida de un crimen y una lucha) y no una celebración. Se trata de un día para reconocer los desequilibrios que todavía existen entre hombres y mujeres. Sin embargo, a los indoctos candidatos a la Presidencia de México les valió tres hectáreas de pepino el significado del día y unos mostrencos hasta felicitaron a las mujeres. Les usted los mensajes de los candidatos que quieren vivir en Los Pinos: Margarita Zavala dijo que “la nación sigue de pie por nosotras; llegó el momento en que una gran nación tenga al lado una mujer con valores”. Andrés Manuel López Obrador habló en una grabación de la conmemoración, la desigualdad y la violencia. Ricardo Anaya dijo en Twitter que de su mamá y de su abuela aprendió que las mujeres son libres, valientes y comprometidas. Y José Antonio Meade apareció en un video con su esposa, en el cual habló de poner en el centro a las familias de las mujeres y cerró con un “felicidades en su día”. ¡Ah qué brutos!......... CORRÍA el año 2012 cuando en el PRD de Guerrero surgieron los mal llamados “Cuatro Fantásticos”, que de fantásticos nunca tuvieron nada. Los llamaron así porque en ese año y todavía en 2015 pusieron a su antojo candidatos perredistas en todo el estado. Incluso ellos pusieron la posterior polémica candidatura del empresario José Luis Abarca en Iguala, en lugar de Oscar Díaz Bello. Entre 2012 y 2015 los “Cuatro Fantásticos” tuvieron todo el poder dentro del PRD guerrerense, pero todo por servir se acaba y acaba por no servir. Actualmente, de esos “Cuatro Fantásticos”, uno (Sebastián de la Rosa) ya se fue del PRD, otros dos (David Jiménez Rumbo y Víctor Aguirre Alcaine) están a punto de ir y uno más (Evodio Velázquez Aguirre) está analizando su destino. Y es que en este 2018 los que mandan en el PRD son otros (Celestino Cesáreo Guzmán, Ángel Aguirre Rivero, Beatriz Mojica Morga, Raymundo García Gutiérrez y Bernardo Ortega Jiménez). Las corrientes de los ex “Cuatro Fantásticos” fueron dejadas con menos candidaturas y en municipios y distritos complicados. Por eso las deserciones……. “EN LOS municipios donde quedó mujer, quedó mujer, ya eso está claro”, les dijo Andrés Manuel López Obrador a las mujeres guerrerenses que lo abordaron el viernes en Acapulco, inconformes por un supuesto cambio de género. De Iguala asistió un grupo encabezado por Reyna Ramírez Santana. ¿Entonces?......... EL PARTIDO Coincidencia Guerrerense inauguró el fin de semana oficina en Iguala y presentó a sus candidatos a las diputaciones locales por los Distritos 22 (Oscar Andrés López Catalán) y 23 (Chrisaliz Medina Campos). La coordinadora de Coincidencia Guerrerense en la Región Norte, Evelia Bahena García, indicó que este partido no es de políticos conocidos, sino de gente humilde, sencilla y trabajadora……… AUNQUE parece chiste, ocurrió en Iguala en un gobierno perredista. El alcalde llegó al pueblo a inaugurar la pavimentación de una calle. Mientras saludaba a los beneficiarios, el maestro de ceremonias se acababa en elogios para el alcalde por la obra. Cuando el alcalde terminó de saludar y se acercó al maestro de ceremonias y le pidió permiso de pasar al baño, porque venía llegando de Chilpancingo y tenía ganas de orinar. El conductor, sin cerrar el micrófono y sin retirarlo de la boca le contestó: “Claro que sí, pásele. A ver tú María, el presidente va a pasar al baño, checa si hay papel”…… SIMPLE dato: En Croacia existe un Museo de las Relaciones Rotas, en el cual se recopilan desde cartas hasta un tarro de lágrimas. Todo pertenece a parejas que han terminado su relación……. PUNTO.