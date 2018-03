La ASE impide sancionar a los alcaldes que malversaron recursos: Dip. Cabrera

Chilpancingo, Gro., Marzo 12.- El Congreso de Guerrero no podrá sancionar a los alcaldes denunciados por malversación de recursos públicos si la Auditoría Superior del Estado (ASE) no los fiscaliza correctamente.

“Este tipo de alcaldes no deberían estar en funciones, deberían fincarles procedimientos para destituirlos o para que regresen los recursos”, dijo la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la Comisión de Obras Públicas.

A seis meses de que culmine la gestión de los actuales alcaldes, tres de ellos enfrentan procedimientos de juicio político ante el Poder Legislativo por presuntas irregularidades financieras.

Se trata de los alcaldes de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena; de Tecoanapa, el panista René Morales Leyva y la de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, del Partido Movimiento Ciudadano.

Los trámites legislativos de los tres casos no avanzan. El diputado Iván Pachuca Domínguez, presidente de la Comisión Instructora, dijo que el retraso se debe al informe financiero que le solicitaron a la ASE y que ésta no ha entregado.

Un diputado de la Mesa Directiva, quien pidió el anonimato, admitió que “no hay voluntad” para resolver los tres juicios de revocación de mandato iniciados contra los citados ediles.

Agregó que el caso de Felícitas Muñiz se resolvió “políticamente” el año pasado y aseguró que la denuncia en contra de René Morales tendrá el mismo “arreglo”, a diferencia del juicio en contra del alcalde Marco Antonio Leyva, el cual se resolvería, eventualmente, por “circunstancias políticas”.

LA ASE, DETERMINANTE

Consultada al respecto, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, secretaria de la Comisión de Obras Públicas, no referenció a ninguno de los tres ediles, pero dijo que en esos juicios “tiene mucho que ver la Auditoría”.

Explicó que si el órgano técnico de fiscalización “no hace su chamba”, el Congreso tampoco puede extralimitar sus funciones y aprobar los juicios de revocación de mandato sin el sustento financiero y de fiscalización de la ASE.

“Necesitamos elementos de la Auditoría y si no nos dota de esa información, aunque queramos hacer un juicio de procedimiento no lo podemos hacer porque requerimos de esa información. Es complicado que podamos avanzar en ese sentido”, admitió.

-Pero en el caso de CAPAMA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco), se intervino muy rápido- se le comentó.

-“La intervinieron muy rápido porque hay otros intereses y yo esperaría que ningún alcalde de este estado utilice el recurso como él quiera, a su antojo, y que utilice el recurso para obras del pueblo gastándolo en cosas indebidas”.

Dijo que a eso se deben los altos índices de marginación, pobreza y retraso en Guerrero, porque “se ha permitido que todo mundo haga lo que quiera”, pero confió en que realmente la actual legislatura deje un precedente en ese sentido.