Estado de los ESTADOS

El tiempo no se detiene, la vida sigue y nos permite observar las formas de penetración de la mafia en el aparato gubernamental a todos los niveles; nos percatamos sigue vigente la disputa para determinar quién es más corrupto y ha hecho más daño a los ciudadanos o al partido en el cual milita; se difunde como no sucedía en el pasado, el alto porcentaje de preferencia conquistadas día a día por López Obrador; se conocen las afectaciones al ramo turístico a raíz de las alertas lanzadas desde varios países cuyo envío de visitantes es muy importante, al tiempo de repetir el gobierno mexicano son inaceptables; y en el polo más importante se niegan a reforzar la seguridad, en tanto los hoteleros hacen público el temor al desplome de la actividad. Para colmo, los 75 detenidos en EU por lavado de dinero producto del narco son… latinos, ninguno nacido en esas tierras.

El candidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene según Bloomerg, Parametría y la encuestadora IPSOS, con un 36.3 por ciento de seguidores, liderando ampliamente las preferencias rumbo a los comicios del 1 de julio. La distancia con Ricardo Anaya es ya de 14 puntos de ventaja y José Antonio Meade, pese a los gritos y sombrerazos escuchados en sus exposiciones, no logra levantar más allá de un 15 por ciento de respaldo. La Zavala de Calderón está al frente de los independientes con el 2.8 de aprobación seguida por “El Bronco” Jaime Rodríguez con un 1.1 por ciento y apenas logra reunir el guerrerense Armando Ríos Piter el 0.4 por ciento.

No se percibe con todo y el consabido argumento de no haber iniciado aún las campañas y encontrarse en una intercampaña, interpretada como etapa “de calentamiento” por quienes no logran despegar, un cambio drástico en estos registros llevados a cabo por diversas encuestadoras con números vistos ya como denominadores comunes al mantener en un primer sitio al tabasqueño. Una de las causas de la inexistencia de alteraciones en los porcentajes lo constituye el pleito entre Anaya y Meade al cual han pretendido subir al de Morena sin éxito.

Sin despeinarse, AMLO hizo referencia a las declaraciones emitidas por Vicente Fox, quien ante la falta de argumentos y la derrota sufrida al pretender desaforar al entonces jefe de gobierno de la capital del país, recurrió a las ofensas personales, ante lo cual recibió simplemente el calificativo de majadero y vulgar a maneras de respuesta. A quien hizo señalamientos directos fue a Ricardo Anaya, y le sugirió planteara primero la reforma al artículo 108 constitucional para permitir poder enjuiciar al titular del Ejecutivo y, ya después, hablar de sus deseos de juzgar a Peña Nieto como asegura lo hará. Consideró el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, debe Anaya señalar de qué va a acusar al mexiquense, si va a iniciar un proceso, ante qué instancia presentará la denuncia y si ésta procede jurídicamente porque hasta ahora llevar a juicio a un presidente está prohibido

Ricardo Anaya, por su parte, se refugia en el apoyo otorgado por el actual dirigente nacional blanquiazul, Damián Zepeda, quien asegura los golpes recibidos no le han causado mella al tiempo de anunciar el rompimiento de su partido con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto y tal decisión, agregó, abarca todas las dependencias gubernamentales, pues es “más que evidente que esta administración ha estado usando de manera dictatorial los instrumentos del Estado en contra de Anaya, lo que sólo es digno de un país autoritario”. Afirmó que esta ruptura cuenta con el aval de la Comisión Permanente del PAN. Movimiento Ciudadano ha seguido el mismo proceder y también ha marcado su distancia con la federación.

Habrá que esperar para conocer la reacción de los gobernadores en funciones y de los candidatos surgidos de la misma coalición sobre este rompimiento. Los primeros requieren de la entrega a tiempo de sus participaciones federales y son muchos los renglones dentro de su mandato afectados, justo cuando se vienen cambios extraordinarios y puede verse el tiempo de espera como corto o extremadamente largo si no se cuenta con el dinero necesario para mantener hasta las nóminas burocráticas. Ese manejo económico central sigue siendo el arma de mayor dominio para quienes, desde el máximo poder pretenden seguir controlando los destinos del país.

FRENTE A LOS BANQUEROS

Como parte de la agenda de los banqueros en su Convención anual, se presentaron los 3 candidatos a la presidencia abanderados, cada uno de ellos, por tres partidos políticos. Andrés Manuel López Obrador pidió a los hombres del dinero confianza y no tener nerviosismo por su proyecto de Nación. “No vamos a afectar a la banca en nada. Tengan confianza”, aseguró durante su participación puntualizando: “No tiene que haber nerviosismo” y se comprometió que de ganar la Presidencia de la República no va a haber confiscación de bienes, expropiaciones o nacionalizaciones.

El candidato de Morena-Encuentro Social-PT ratificó su intención de no continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su participación fue tranquilizadora: “no aumentarán los impuestos y tampoco se endeudará al País; se mantendrán contratos que estén bien hechos y sean benéficos”, fueron parte de los comentarios sobre su aparición.

Por su parte, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, nuevamente exigió al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos del proceso electoral. “Hoy soy yo, mañana es cualquiera de ustedes. Resulta que en México la PGR se ha convertido en una suerte como de casa de campaña alterna del PRI”, sostuvo ante los banqueros. El manejo de la PGR del caso Barreiro y los intentos por involucrarlo por un presunto lavado de dinero por la compra-venta de una nave industrial atenta contra la democracia del país, señaló el abanderado del PAN-PRD-MC. Tras ocupar varios minutos de su exposición para explicar paso a paso la venta que hizo de la propiedad, Anaya reiteró que no incurrió en ninguna irregularidad en dicha operación.

Frente a los banqueros, José Antonio Meade reconoció la necesidad de cortar el “cordón umbilical” entre el Presidente y el Ministerio Público, para mejorar el combate a la corrupción.. “Lo que México necesita es un Presidente que reconozca que el Ministerio Publico está por encima de él, que el Ministerio Público lo debe llamar a cuentas, y que el Presidente en consecuencia está sometido a su imperio”. Como no es candidato ni del PAN ni del PRI, el ex secretario de Hacienda parece olvidar que sus fracciones parlamentarias obstruyeron en el Congreso todas las iniciativas legislativas para alcanzar ese objetivo que ahora ofrece a los hombres del dinero.

Ningún partido político en México tiene el monopolio de la virtud o de la falta de ella, dijo el aspirante presidencial por la Coalición Todos por México, y “las elecciones se ganan en las campañas y esta campaña todavía no empieza”, señaló el ex secretario de Hacienda y Crédito Público. José Antonio Meade fue recibido con un largo aplauso por parte de los banqueros, quienes se pusieron de pie al momento que el candidato del oficialismo fue presentado. ¿Y cómo no iban a estar contentos con el joven tecnócrata quien les ha permitido ganar como nadie en los últimos dos sexenios, el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón?

LAS OTRAS VOCES

Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), se comprometió a acompañar a cualquier gobierno el cual emane de un proceso democrático. En la 81 Convención Bancaria, en Acapulco, también aseguró: la ABM prepara un plan estratégico de desempeño para trabajar con la próxima administración. De cara al próximo cambio de gobierno, “estamos preparando un plan estratégico que englobará nuestra perspectiva sobre los pasos a seguir en materia de regulación, supervisión, innovación y políticas públicas, que sirva de base para el trabajo conjunto de quien resulte electo y que enriquezca la visión respecto al papel que la banca jugará durante los próximo seis años”, declaró.

La banca ha sido y continuará siendo un actor comprometido con México y su desarrollo. “Basados en nuestra experiencia, podemos señalar con énfasis lo que no debe estar a discusión: la estabilidad macroeconómica, el respeto a las instituciones y a los derechos de propiedad. Sólo así podremos avanzar, sólo así podemos estar seguros de haber aprendido las lecciones”. Pero y ¿la microeconomía? ¿Esa ya la olvidaron? En México, de acuerdo a Martínez Gavica, el número de usuarios de banca por internet creció 112 por ciento entre 2012 y el cierre de 2017. Una sexta parte de todos los mexicanos comenzaron a hacer operaciones en banca por internet. El medio más dinámico en los últimos cinco años fue el teléfono celular.