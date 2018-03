Que conste,... son reflexiones

No sé si es para bajarles los humos a muchos grillos que andan desatados brincando de un lado al otro buscando nuevos puestos y presupuestos, pero lo que si es cierto es que en Oaxaca, tierra de hombres bajitos y pobres, el precio del huevo de gallina, pues, subió de treinta a setenta pesos la reja, es decir, cada huevo de gallina, materialmente cuesta un huevo, porque trae un costo de 2 pesos cincuenta centavos por huevo. No sé si esto sucede también en otros estados, a mí, solamente me mandan al mercado los días domingos y están en Oaxaca, pero como los blanquillos llegan desde Tehuacán Puebla, no los huevos sino los blanquillos, entiendo que las luchas políticas se vienen generando desde aquellos lares, donde un oaxaqueño panista trae un entuerto contra los Murat, y pues, ya saben, cuando se está en la línea de los chingadazos pues los que sufrimos somos los ciudadanos, y así, pues no nos queda más que mordernos un huevo y la mitad del otro…todo por la pinche política y los odios y ambiciones de poder y de dinero…

NO ES LO MISMO LAVAR DINERO MUGROSO QUE HACER UNA GUERRA MUGRIENTA… más o menos, así, lo dice Romero Apis. Y es que la verdad es que no tenemos ya lugar donde no podamos, cuando menos, sospechar de las corruptelas, desmanes, robos, saqueos y demás chingaderas que hacen, dicen, los políticos, los funcionarios, y creo que en esto son simplemente como la mano del gato que saca la castaña del fuego, porque los verdaderos responsables de esos robos y saqueos y lavado de dinero mugriento vienen siendo, al final de cuentas, los que saben de eso, de los dineros, y son los financieros especuladores, los banqueros, los empresarios y los comerciantes y es que han sido duchos para hacer esto, ahora, son ellos los que se llevan el dinero, y los políticos y funcionarios enriquecidos y puestos por ellos para operar los puestos y presupuestos, para utilizar los recursos y los fondos públicos para que con ellos se hagan los negocios privados, y por tanto, se lleven las utilidades, la parte del León, y a los majes, les den solamente una partecita… en los negocios, donde reparten concesiones, pues los que tienen la forma de hacerlo dan una mordida, un moche, un cochupo y a lo mejor hasta algunas acciones a los políticos y funcionarios que las brindan, pero los que se llevan la parte del león, del saqueo real, de lo mucho, son los empresarios, banqueros o financieros especuladores que las explotan… pero todo el descrédito lo reciben, además de sus miserias y monedas de cobre, los ambiciosos y corruptos políticos y funcionarios que aceptan esas relaciones…y es que desde que la política es un negocio se jodió todo.

Y cuando se descubren las mañas, los enjuagues, los robos, las transas, las corruptela de una gente como Ricardo Anaya y se quiere hacernos creer que le están haciendo una guerra mugrienta, y lo tratan de victimizar alegando que todo eso es simplemente una forma de eliminarle como candidato a pesar de que el jefe Diego, diga que, efectivamente, dejará de ser candidato para ser presidente, pues vemos la mala leche y la manipulación de las cosas, porque no creo que se hagan esas imputaciones para quererlo hacer presidente y que deje de ser candidato, y si así fuera, menudo engaño nos dejaríamos hacernos los mexicanos, porque como señalan muchos mal pensados todo esto es para aumentar las simpatías en favor de Ricardo, el canalla, porque igual forma y maneras utilizaron, aunque lo pretendan ocultar ahora, cuando quisieron desaforar a AMLO, y el tiro les salió por la culata, y que quede perfectamente claro, decimos que el tiro les salió por la culata no que les metieron la culata, y cuando la gente se daba cuenta del engaño y de las patrañas, pues hicieron crecer al enano al grado que ahora es el abanderado de la democracia y lucha por la libertad y honestidad de los mexicanos, y bueno, la trama es similar, pero los actores diferentes, a pesar de que cuando menos, varios personajes, ahora, están no pretendiendo desaforar sino apoyando para victimizar al niño de la película, y la verdad es que no. está huérfano, a lo mejor como dicen muchos no tiene madrecita que le llore, pero no es huérfano, es una marioneta de la política de tal suerte que hoy en día, todos quieren que no se hable de sus viajes semanales a Estados Unidos para visitar a la familia que “protegía de la violencia y contaminación de México”, sino que, también, nadie se explica cómo de un día para el otro el pequeño burócrata del panismo, acumula gran poder de dineros y relaciones y es claro que para lograrlo tuvo que pisar muchas honras y doblegarse ante muchos machos y babear a los gritos de sus amos, pero acumuló el poder necesario y el dinero adecuado para que no se le dijera que era un limosnero de la política o un pobretón en busca de significado, y que no cumplía con aquello que decía Hank González: Político pobre, es pobre político, y así se fue enriqueciendo… como se han enriquecido muchos que gozan de buena salud y de gran impunidad… ya contaremos muchos casos. Y así estoy convencido de que no se hace una guerra mugrienta por lavar dinero mugroso, porque en realidad es un acto de corrupción y de operaciones financieras como las que hacen muchos y por las que se han enriquecido muchos ,hasta hoy, las buenas conciencias de la alta burguesía nacional, el asunto es que si todos sabían que tenía dinero mugroso no era para hacerle una guerra mugrienta, hasta que traiciona al mero mero y se le monta a las barbas, del mero mero, no a las del jefe Diego, y se descubre que juega a dos cartas, una con Videgaray y este no perdona, y la otra con Don Carlos, el innombrable. Como en la canción: No se puede besar en dos bocas…y la neta es que tampoco se puede cargar en dos bolsas, porque cuando se descubre al pillo, pues lo cuelgan los dos amores…Y qué bueno que ahora José Antonio González Fernández, “llega a limpiar la cara del PRI” y lo llama MID, se escribe Meade, para que encabece la comisión que vigilará la conducta de los militantes priístas y a los que se desempeñen en la administración pública, y tengan por seguro que no será mano dura, será mano fuerte, serena y valiente, para cumplir su encargo…