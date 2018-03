En un mundo donde el odio, la animadversión y el ánimo separatista gana cada vez más terreno es importante poner atención al filme del jalisciense Guillermo del Toro: La Forma del Agua. Esta producción es la representación fílmica de la empatía, y amor de los que la sociedad cree que son diferentes. Y en el que esa humanidad diferenciada se asemeja por el director a la divinidad.

El mundo está dando un vuelco importante: está ganando el resentimiento, se están privilegiando discursos individualistas y xenófobos. Así lo hemos constatado con algunas decisiones del electorado recientes. Así se explica la victoria de Donald Trump, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o la votación colombiana en la que se dio el no a la paz y si a la guerra y la venganza.

En ese contexto es donde enmarcamos el filme de Guillermo del Toro. Su gran acierto radica en establecer un hilo conductor de comunicación entre los diferentes, que los une, que los defiende frente al opresor, que enaltece y redimensiona sus diferencias para convertirlas en virtudes. El filme, nos hace recordar el valor que tiene la empatía.

¿Cómo se comunicaban Elisa Esposito, quien quedó muda debido a una lesión en el cuello sufrida de niña; Giles, el artista homosexual solitario; Zelda, una afroamericana y la Criatura, traída de un lago sudamericano? A través del entendimiento al diferente, de ponerse en los zapatos del otro, que también era oprimido.

El rol que jugó en la película el General Frank Hoyt, quien apresó en Sudamérica a la Criatura describe a la perfección el desdén de cómo tratan actualmente algunos líderes mundiales -como Donald Trump- a los que no son o no piensan como ellos. El tratar a los que son diferentes como cosas, el desnaturalizar a la propia humanidad por no tener similitudes con el que se piensa superior, se representa atinadamente en la película en el personaje del General.

La empatía es un valor social que debemos recuperar en estos momentos. Más allá del nacionalismo, de los fanatismos o del odio. Tenemos que hacer un esfuerzo y ponernos en el lugar del otro, de entender el dolor ajeno, de humanizar el sufrimiento que no es propio, de reconocer al diferente como uno mismo.

Ponerse en los zapatos de los demás, entender que los poderosos tienen su idioma, pero que los dominados siempre idean formas de comunicarse. Pero además, que éstas son más especiales, porque el hilo invisible que lo ata no se rompe. Sólo así entenderemos que un mudo no necesita hablar para poder gritar su sufrimiento.

En el desarrollo de la película el General Frank Hoyt trata a la Criatura con un menosprecio inigualable. Entre él y sus compañeros se preguntan ¿Cómo puede ser posible que afirmen que la Criatura en Sudamérica es un Dios? No alcanzaban a ver que la divinidad adquiere formas inimaginables y que se esconde justamente en lo que es diferente.

Sólo al final, cuando la Criatura defiende por amor a Elisa Esposito, y ataca al General Frank es cuando logra entender por qué afirmaban que era un Dios. Antes de ello, lo cegaron sus prejuicios.

Quizá hay una escena que describe a la perfección la esencia de la película. Cuando Elisa Esposito explicaba porque quería salvar a la Criatura, ella afirma: “Cuando me miró, me vio completa, para él no faltaba nada, me vio normal.” Justamente esa, es la valía de la producción del mexicano: En el amor a la propia humanidad no hay vacíos, no hay imperfectos, ni falta nada.