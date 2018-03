Educando con Valores

“Los sentimientos desempeñan un papel fundamental para navegar a través de la incesante corriente de las decisiones personales que la vida nos obliga a tomar”

Daniel Goleman

En 1985 apareció por primera vez el término “inteligencia emocional”, como parte de la tesis doctoral de Wayne Payne, que llevaba por título “Un estudio de las emociones: el desarrollo de la inteligencia emocional”. Hasta diez años después, un psicólogo y periodista norteamericano llamado Daniel Goleman, clarificó el gran poder que las emociones tienen sobre lo que somos, lo que hacemos y en cómo nos relacionamos. Sin duda, la inteligencia emocional responde a otro modo de entender la inteligencia, más allá de los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad para resolver problemas. Se refiere ante todo de nuestra capacidad para dirigirnos con efectividad a las y los demás y a nosotros (as) mismos (as), de conectar con nuestras emociones, de gestionarlas, de auto-motivarnos, de frenar los impulsos, de vencer las frustraciones. Por todo lo anterior, -en nuestro actual contexto-, es imperativo analizar este concepto, con el objetivo de entenderlo y aplicarlo en nuestra vida diaria.

Goleman explica que dentro de su enfoque sobre la inteligencia emocional hay cuatro dimensiones básicas que la vertebran: a) La auto-conciencia: que hace referencia a nuestra capacidad para entender lo que sentimos y de estar siempre conectados (as) a nuestros valores, a nuestra esencia; b) La auto-motivación: nuestra habilidad por orientarnos hacia nuestras metas, de recuperarse de los contratiempos, de gestionar el estrés; c) La conciencia social y empatía; y, d) La habilidad para relacionarnos, comunicar, llegar a acuerdos, conectarnos positiva y respetuosamente con las y los demás; además, dicho autor nos recuerda la necesidad de ser competentes en estas cuatro áreas. La inteligencia emocional puede definirse, en concreto, como el conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que marcan la conducta de un individuo, su comportamiento y reacciones. Daniel Goleman la define textualmente como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”.

Carlos Armando Ávila Cota, Psicólogo Educativo, aportó que se puede asegurar que, en los últimos 20 años, el concepto de inteligencia emocional ha estado vigente y ha cobrado una importancia mayor tanto en el desarrollo laboral y profesional, como en el proceso de aprendizaje en la escuela. Es necesario desarrollar la inteligencia emocional en las y los niños, ya que está íntimamente relacionada con la formación del autoconcepto y la autorealización. En este sentido, no es fortuito que la UNESCO haya incluido como pilares de la educación los aprendizajes ligados al conocer, ser, hacer y convivir. El estímulo de la inteligencia emocional en las y los niños les permitirá interactuar de forma sana, respetuosa, empática y tolerante con las y los demás y, a través de ello, ir construyendo una sociedad cada vez más sana emocionalmente. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente, aún sin percatarnos de ello. Definitivamente, gran parte de nuestras decisiones son influenciadas, -en mayor o menor grado-, por las emociones. Ante esta realidad, cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica (más vinculada al desempeño lógico y analítico) y la inteligencia emocional.

Padres, madres y docentes debemos ser conscientes de que los ambientes afectivos donde se desarrolle la competencia social de niños y niñas, generarán comportamientos positivos y adecuados, que harán posibles en este tipo de ambientes, la autopercepción del éxito, la aceptación de las y los otros, e, incluso “celebrar” las diferencias, además de desarrollar y eficientar la adaptación.

Diversos (as) especialistas han aportado que desarrollar una buena inteligencia emocional es la clave para tener éxito en la vida adulta, basándose en que la inteligencia emocional es la capacidad de conocer las emociones propias y las ajenas, y actuar en consecuencia. Ahora bien, aun cuando la inteligencia emocional comienza a desarrollarse desde la infancia más temprana, la adolescencia constituye un momento clave, debido a que, en esa edad, forman su ser emocional, empiezan a afianzar su socialización fuera de la familia y establecen las bases de lo que va a ser su personalidad adulta. Por eso, es el momento en el que padres y madres, así como docentes, debemos hacer un esfuerzo para que, con nuestro apoyo y compañía, superen sus complejos, aumenten su autoestima, se conozcan bien a sí mismos (as) y desarrollen su empatía. Para lograrlo, un entorno seguro y en el que exista amor y respeto constituye el marco perfecto para que sea posible. Amar a nuestros (as) hijos (as) adolescentes y demostrárselos es fundamental, como también lo es que existan normas que conozcan, comprendan y respeten.

Es necesaria la existencia de personas con una gran madurez emocional, capaces de tolerar la frustración, de trabajar en equipo, de ser fácilmente motivables y con gran capacidad de liderazgo, (todas ellas capacidades relacionadas con la inteligencia emocional). Las personas que desarrollan habilidades emocionales tienen más probabilidad de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y son capaces de dominar los hábitos mentales, favoreciendo su propia productividad. En contraparte, quienes no ponen cierto orden en su vida emocional, libran batallas interiores que conflictúan y destruyen su entorno personal y familiar, así como disminuyen su capacidad de concentración en el trabajo, lo que les impiden pensar con claridad o tomar decisiones que supongan éxito personal, familiar o profesional.

Por último, y para reforzar lo todo ya escrito, me permito recordar una frase que madres, padres y docentes debemos hacer propia, escrita por Linda Lantieri, quien afirma que “Los que educan a niños deben recordar la importancia de nutrir su propia vida interior para ofrecerles el apoyo que necesitan para desarrollar su fortaleza interior. No deben soltarlos hasta que les hayan ayudado a sentir esa seguridad interna”.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]