Parlamento

Este mes cumplirá un año de que el cantante y compositor guerrerense, Alejandro Correa, originario de Chilpancingo, presentara en el Auditorio Sentimientos de la Nación, con gran éxito y ante una asistencia multitudinaria, su disco “Si tú quieres”. Un disco con 10 temas, la mayoría de su autoría. En esa presentación participaron en las guitarras eléctricas y acústicas, Hugo Pastor, en el piano y el synth, Luis Hernández, en el bajo, Aris Santiago, en batería y percusiones, Martín Urquidi, sax tenor y flauta, Alan Aguilar, en la trompeta, fliscorno y trombón, Alejandro Velasco.

Alejandro Correa es un cantautor independiente. Originario de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Cuenta con más de 13 años de carrera profesional. Ha alternado con grandes cantautores de México y América Latina. Su propuesta musical se enfoca en canciones de su autoría, inspiradas en situaciones de la vida diaria y del amor en general. “Mis canciones son más bien emociones y sentimientos, nunca escribiré o cantare algo de lo que soy ajeno a sentir o pensar”.

Tengo la fortuna de contar con la amistad de este importante trovador guerrerense, por lo que ese 31 de marzo del 2017, tuve la oportunidad de estar en los camerinos, conviviendo con él, con su grandes músicos y amigos, entre ellos el taxqueño Lenin Fernández y momentos antes de que saliera al escenario me concedió una breve entrevista en que emocionado me compartió que “el disco es un concepto muy diferente al que hemos manejando desde hace trece años. Es un proyecto muy ambicioso que esperamos sea del agrado del público. Es una recopilación de composiciones que he hecho y con otros artistas a lo largo de 13 años”.

Sobre la grabación del disco señaló que “fue un proceso muy complicado y muy emocionante a la vez; empezamos con la cosquillita de grabar el disco, de darse a conocer, pero ya conforme van pasando los meses, van pasando los días, te das cuenta que no es nada fácil grabar un disco, porque dependemos del tiempo de los músicos, o del tiempo del estudio, pero bendito Dios me tocó trabajar con amigos y conocer gente muy profesional. Fue lleno de sentimientos encontrados, de emociones, de desesperaciones, pero al final, llenos de grandes satisfacciones”.

Sobre la necesidad de que los artistas locales tengan un mayor impulso, indicó que “casi siempre se le da mayor importancia a artistas extranjeros o que no son de Guerrero y que están haciendo mucha música de plástico o están reciclando canciones, tocan covers y ya con eso los hacen famosos, digo, no está mal, cada quien hace su chamba, hace falta que el mismo gobierno de Guerrero y los programas culturales den a conocer a sus artistas locales, pues cuando hay festivales en Chilpancingo, la feria o la Flor de Noche Buena, es muy poco el grupo de artistas locales que les toca participar en este tipo de eventos y se atiborra de artistas de plástico, para ahorrarse una lana, yo creo”.

Sobre los participantes en la grabación del disco “Si tú quieres” señaló que Martin Urquidi fue el encargado de los arreglos de este disco, “fue la cabeza del proyecto, de la producción del mismo y estuvo como ingeniero de audio, Marco González; en los metales estuvo Alejandro Velazco, un amigo músico de aquí de Chilpancingo, ya con muchos años en la música, Alan Aguilar en el saxofón, quien ha sido músico de Raúl Ornelas, él es de la ciudad de México. En el piano Luis Hernández, es un músico que ha acompañado a Carlos Macías y a Miguel Luna, en la guitarra Hugo Pastor. En las batería Martin Urquidi, quien es el todólogo de esta producción; productor, arreglista, baterista, percusionista. En el bajo Ari Santiago, un gran músico”.

Sirva este texto de testimonio que haga visible a uno de tantos talentos guerrerenses que existen casi siempre anónimos en las diversas expresiones artísticas.