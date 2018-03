Meade, Anaya y Obrador, en Convención Bancaria

Los 3 candidatos a la Presidencia de la República, estuvieron en el puerto de Acapulco; presentaron sus propuestas a los banqueros de todo el país

Se dotará de autonomía y libertad al Ministerio Público; seré implacable vs. la corrupción: José Antonio

Acapulco, Gro. Marzo 10.- Para consolidar el crecimiento de México, es vital fortalecer el Estado de Derecho, dijo el candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade Kuribreña, quien señaló que será implacable en el combate a la corrupción, por lo que dotará de plena autonomía y libertad al Ministerio Público para eliminar este flagelo de la política mexicana.

Planteó que el combate a la corrupción debe ser asumido como un tema institucional. “Si pensamos que es un tema político, de discurso o atribución del Presidente, estamos todos equivocados. Lo primero es asegurarnos que el Presidente esté sujeto a las leyes”.

Durante su participación en la 81 Convención Bancaria que se realiza en Acapulco, Meade Kuribreña sostuvo que el país requiere de un gobierno a la medida, que ponga al centro de sus prioridades las necesidades de cada persona y que impulse un manejo responsable en las finanzas públicas.

Dijo que es fundamental construir un entorno de menos regulación, que permita que los emprendedores puedan desarrollarse, tener espacios de liberta, así como evitar la burocracia.

Señaló que ningún partido político “tiene el monopolio de la virtud ni de la falta de virtud”, al responder a las dudas que genera el PRI respecto a la honestidad.

“Los que contendemos somos los candidatos”, dijo al defender su trayectoria de vida en el servicio público y subrayó que, a diferencia de sus oponentes, él es un hombre honorable que puede ver de frente a la ciudadanía y a la cara a su familia.

Acompañado por su esposa, Juana Cuevas, el aspirante presidencial sostuvo que, a lo largo de 20 años, ha hecho equipo con el sector financiero y ha contribuido a su fortalecimiento, así como a su transformación y los logros obtenidos se dieron gracias al diálogo que mantuvo con este ramo en todos sus cargos en el sector público.

Recordó que, de la mano con la banca, hizo frente al sistema de pensiones e implementó una de las reformas fundacionales más importantes en la materia, que le ha dado al sistema financiero una gran oportunidad.

Refirió también la primera reforma financiera en el año 2000, que eventualmente dio acceso a la línea de crédito flexible.

Recordó que juntos comenzaron con el financiamiento a los primeros contratos incentivados hacia México en el mundo energético.

Como secretario de Relaciones Exteriores, Meade señaló que se logró la inclusión financiera para los migrantes mexicanos y, de este modo, se brindaron mejores espacios de protección.

Como secretario de Desarrollo Social, mencionó la bancarización a quienes recibían programas sociales y se hizo un esfuerzo inédito para dar acceso al sistema financiero a quienes en México estaban típicamente excluidos.

En este sentido, José Antonio Meade aseguró que, de cara a las elecciones presidenciales, él puede y sabe cómo seguir haciendo equipo con los banqueros y los inversionistas.

Juntos, dijo, pueden continuar con la implementación de la Ley Fintech para que el desarrollo tecnológico en manos de los bancos lleve a México a una revolución en materia de servicios financieros.

También, precisó, existe la posibilidad de formalizar la economía y darle una mucha mayor presencia a los servicios que la banca ofrece.

“Juntos tenemos la oportunidad de darle a los mexicanos la posibilidad de identificarse, y que no se necesite, más allá que presentarse, para tener acceso a todos los servicios financieros y a todos los trámites de gobierno”, subrayó el aspirante presidencial.

José Antonio Meade reiteró su propuesta de cuatro ejes para hacer frente a la situación de seguridad del país: crear una política de armas, reformar la ley de extinción de dominios, recatalogar la responsabilidad de los crímenes que se cometen en cada estado y mejorar las corporaciones policiacas.

Expuso la evolución del fenómeno de la violencia, que en Guerrero se ha mantenido como una constante a través de los años del nuevo siglo y reconoció que es un reto.

En entrevista, afirmó que estos cuatro ejes se pueden aplicar en el estado y señaló que se debe profesionalizar a sus policías, así como ponerse de acuerdo para que los crímenes que se cometen en Guerrero tengan el mismo castigo que en otras entidades, para evitar más impunidad y fomentar una mejor cooperación con los estados vecinos.

José Antonio Meade puntualizó que la federación debe tener una presencia continua en Guerrero, pues consideró que no se le debe dejar solo ya que no podrá con el tema de seguridad.

En su discurso, el precandidato presidencial fue aplaudido en reiteradas ocasiones por los banqueros asistentes al recinto.

Un riesgo, que un populista llegue a gobernar el país; los problemas no se acabarán con la simple intención de un iluminado: RAC

Es un riesgo que un populista llegue a gobernar el país, advirtió a los banqueros Ricardo Anaya Cortés, candidato de la Coalición “Por México al Frente”, quien agregó que la corrupción no se va acabar con el “voluntarismo” ni con la llegada de un “iluminado”.

Durante su participación en la 81 Convención Bancaria realizada en el puerto, el candidato presentó seis retos de campaña que cumpliría de llegar a la Presidencia, los cuales son: combate a la corrupción, combate a la pobreza y desigualdad, crecimiento económico, recuperar la paz y la tranquilidad, replantear el papel de México en el mundo y un Estado de derecho donde se cumpla la ley. “Estado de Derecho que dé certidumbre al ciudadano”.

Asimismo, sin decir nombres, habló de “ya sabes quién”, en alusión a López Obrador y señaló que si éste llega a la Presidencia habría consecuencias graves para el país como la construcción de las seis refinerías que propone, cuya inversión millonaria no tendría caso por las nuevas tecnologías que van evolucionando. De esto, ejemplificó que los vehículos híbridos en 2024 serían los coches que todos comprarían porque bajarían sus precios.

Sostuvo que el país debe apostar por las energías limpias y renovables, y apoyarse en la tecnología para impulsar acciones de seguridad, economía y educación, y lograr un avance de manera exponencial.

Reiteró que México necesita un cambio de gobierno, pero dijo que éste no debe ser de corte populista sino uno con una visión inteligente y de futuro, como el que su candidatura propone.

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente insistió al gobierno federal a que saque las manos del proceso electoral y consideró grave y como “una burla” lo que hace la Procuraduría General de la República (PGR), al filtrar videos y boletines de prensa, siendo parte de la guerra sucia del PRI.

Volvió a acusar a la PGR de haberse convertido en casa de campaña del partido gobernante y consideró como una infamia las acusaciones que le han hecho.

Aseguró que todo el seguimiento que hay en su contra, es para que no participe en la contienda electoral, “lo que pasa es que les estorbo al sistema, a los corruptos, y por eso me quieren sacar, eso no va a suceder y vamos a ganar la elección presidencial”.

Agregó que cuando sea presidente habrá una fiscalía autónoma y “vamos a investigar a todos los que hayan cometido un acto de corrupción, desde el más alto nivel, donde se incluye a Peña Nieto”, expresó.

El candidato reiteró que el gobierno federal no quiere que participe porque el candidato por Morena Andrés Manuel López Obrador ya ofreció perdonar al presidente Enrique Peña Nieto por las faltas que hubiera cometido.

En contraparte, dijo también que dará seguimiento a las reformas estructurales que impulsa Peña Nieto, ya que “sería un error garrafal dar marcha atrás”. Se pronunció por mantener una política fiscal responsable porque es absolutamente indispensable y dijo que se debe de mantener la autonomía irrestricta del Banco de México, la cual se puede perder en cualquier momento”.

Sobre el próximo proceso electoral, Ricardo Anaya afirmó que lo que van a enfrentar los ciudadanos será elegir entre la continuidad o un cambio inteligente. Dijo que 83 por ciento de los ciudadanos quiere que ya no gobierne el PRI y sólo 17 por ciento espera continuidad.

Reafirmó su llamado para una contienda justa. “Vamos a ganar la elección presidencial y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que se merece”.

Por último, informó que probablemente mañana domingo será de manera oficial candidato para la presidencia del país, ya que mañana podría estar listo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los banqueros refrendaron un día antes su apoyo a quien gane la elección presidencial sin importar que sea de izquierda o de derecha.

Si se atreven a hacer fraude electoral, me voy tranquilo y a ver quién amarra al tigre; yo no detendré a la gente: AMLO

Tras señalar que respetará la autonomía del Banco de México, el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, ANdrés Manuel López Obrador, afirmó estar de acuerdo con la inversión extranjera en el sistema financiero y que no llevará a cabo “ni nacionalizaciones, ni expropiaciones o confiscaciones”.

En su participación en la 81 Convención Bancaria en este puerto, dijo que buscará mantener los equilibrios macroeconómicos, sin actuar “con desparpajo, no vamos a gastar más de lo que ingrese al erario, vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México y Estado de derecho”.

Asimismo, expresó que no afectarán a la banca en nada, ya que se requieren instituciones fuertes en el país; de hecho, propuso ampliar el servicio bancario, ya que de los cerca de 2 mil 500 municipios, alrededor de mil no cuentan con servicios financieros.

“Vamos a atender estos municipios con actividades productivas. Vamos a sembrar un millón de árboles frutales, madereables, generar 400 mil empleos, aumentar la pensión al doble de los adultos mayores, más recursos para personas con discapacidad, por lo que debemos tener mecanismos para que lleguen estos apoyos y es importante tener infraestructura”, afirmó.

López Obrador explicó que la citada infraestructura es necesaria para agilizar la economía de pueblos enteros, así como para hacer llegar los recursos económicos que recibirán las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, dentro de los programas sociales que implementará su gobierno, en caso de triunfar su movimiento el primero de julio.

YO NO AMARRARÉ

AL TIGRE: AMLO

En cuanto a la jornada electoral, López Obrador advirtió que no frenará el descontento popular en caso de un fraude en la elección presidencial del 1 de julio.

“Después del 1 de julio yo me voy a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. Si se atreven a un fraude me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar el tigre. Quien suelte el tigre que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”, aseguró.

“Por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean libres y limpias y que el pueblo decida. Yo estoy bien y de buenas, tengo mucho tiempo en primer lugar, con 15 puntos arriba en las encuestas. Falta poco y me va a dar mucho gusto trabajar con los bancos”, dijo.

En cuanto a los contratos que implicaron las reformas estructurales, como la energética, así como la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, López Obrador puntualizó que no va a infringir ninguna ley o llevar alguna acción que perjudique a México.

“Los contratos que estén bien hechos, que sean benéficos para la nación, adelante; todo lo que sea bueno para la nación, se va a palomear, lo que no sea bueno para la nación se va para atrás”.

El combate a la corrupción fue el eje de su discurso inicial. Aquí planteó que en el mediano plazo el combate a la corrupción pase a formar parte del Poder Judicial y no tenga nada que ver con el Ejecutivo. “Pero necesitamos también, respetando la autonomía del Poder Judicial, sugerir, recomendar, que también este poder se limpie de corrupción. El Presidente de la República tiene la facultad de proponer las ternas para los ministros de la Corte”, añadió.

Sobre este punto, dijo que con el procedimiento de proponer ternas, “si se escogen bien a los que van a participar como ministros, vamos a tener una nueva Corte de Justicia en los tres primeros años y eso va a ayudar a que se limpie la corrupción”.

Sobre la reforma educativa impulsada en este gobierno, y a la que se opone una parte del magisterio, López Obrador dijo que se va a poner de acuerdo con los maestros. “Tenemos que buscar el acuerdo, no pelearnos, no está el horno para bollos. Necesitamos una regeneración de la vida pública y para eso se necesita la unidad de todas las clases sociales”.

López Obrador también expuso que impulsará un proyecto integral de zonas marginadas, para promover el otorgamiento de créditos, que sea una labor conjunta donde el gobierno sea garantía y apoye para que haya seguridad del pago.

Además, de procurar la convergencia de la inversión pública y privada, pues no se puede desarrollar el país con sólo la inversión pública.

Por último, destacó que el objetivo es llevar a cabo un verdadero cambio, una transformación en la vida pública del país, con una formula sencilla, pero trascendente, que acabe con la corrupción, impunidad y privilegios.