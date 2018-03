Contexto Político

La agonía del PRD en Acapulco



El PRD enfrenta en este momento una triste realidad en Acapulco. La derrota se le asoma cada vez más. Y todo se debe a las pésimas decisiones que han tomado sus dirigentes en la designación de candidatos.



De entrada, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), cuyo líder en Guerrero es Sebastián de la Rosa Peláez, ha emigrado a Morena para respaldar a Andrés Manuel López Obrador.



Víctor Aguirre Alcaide y David Jiménez Rumbo, dirigentes de Unidad de Izquierda Guerrerense y Grupo Guerrero, han manifestado su inconformidad por la designación del empresario Joaquín Badillo Escamilla como candidato a la alcaldía porteña y han amagado irse del PRD, en el que han militado desde hace más de 20 años.



“Jacko Badillo no es del PRD”, dijo Jiménez Rumbo en una entrevista el jueves.



Aguirre Alcaide, por su parte, al enterarse que Jacko Badillo era el favorito del Comité Ejecutivo Nacional para abanderar al PRD en Acapulco, posteó en su cuenta de Facebook: “Imposición ya, patria para externos”.



Es evidente que la designación de Jacko como candidato a la alcaldía tuvo el aval de un personaje importante del PRD: Beatriz Mojica Morga.



La ex candidata a gobernadora y actual candidata a senadora por la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) se empeña nuevamente en hacer perder a su partido en el estado de Guerrero, particularmente en el municipio de Acapulco, donde gobierna su amigo y compañero de corriente, Evodio Velázquez Aguirre.



Los inconformes están en su derecho de buscar otras trincheras. Es válido que se molesten por la postulación de un externo, quien en la pasada elección fue candidato del Partido Verde Ecologista de México y obtuvo el quinto lugar (14 mil 89 votos).



Es ilógico que un partido en el poder postule como candidato a alguien que no garantiza el triunfo y, peor aún, que haga a un lado a sus militantes.



Ni siquiera Evodio Velázquez tuvo voz y voto en la designación del candidato a la alcaldía. Aunque ya tiene rato que lo vienen marginando desde las dirigencias estatal y nacional del PRD, a tal grado que declinó buscar la reelección en el cargo.

Cabe destacar que el candidato de la coalición “Por Guerrero al Frente” no está decidido aún. Jacko Badillo tendrá que medirse con el coahuilense Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.



O sea, el PRD corre el riesgo de que un pelele de Luis Walton Aburto sea su candidato. ¡Qué barbaridad! Pero todo es probable.

Recordemos que el partido de Walton obtuvo el cuarto lugar en la elección de 2015 con su candidato Víctor Manuel Jorrín Lozano (19 mil 231 votos).



Si se trataba de postular a un ex candidato de otro partido, la dirigencia perredista no debió pensarlo dos veces. Tenían en la lista de aspirantes al ex priista Marco Antonio Terán Porcayo, quien en 2015 obtuvo 74 mil 994 votos contra los 77 mil 565 sufragios que recibió Evodio Velázquez.



A ver cómo le hacen Jacko Badillo y Beatriz Mojica para sacar votos en Acapulco. Lo comento porque las bases perredistas están inconformes y están a un paso de abandonar al PRD.



Los evodistas, por ejemplo, no ven mal el proyecto de Rubén Figueroa Smutny, candidato del Partido Nueva Alianza.

Terán Porcayo es otro que podría sumarse al proyecto del hijo del Tigre de Huitzuco.



El que ya está muy adentrado al proyecto de Figueroa Smutny, es Víctor Manuel Jorrín, quien ya rompió políticamente con Luis Walton.

David Jiménez Rumbo anunció que será el próximo miércoles cuando tome definitivamente una decisión. Quienes lo conocen refieren que se puede ir al PRI, en donde tiene muchos amigos, o apoyar al Panal.



El PRI y Morena están en la mejor disposición de recibir en sus filas a los rebeldes del PRD, pues a río revuelto, ganancia de pescadores.



Tan bien que iba el Sol Azteca en Guerrero. Pero bueno, pesó más la ambición de Bety Mojica y de sus jefes “Los Chuchos” (Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva).



ENTRE OTRAS COSAS… Quien tendrá que esperar un mes más para que el Congreso del Estado decida su suerte, es Marco Antonio Leyva (MAL).



En sesión del jueves 8, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación solicitó una prórroga de hasta 30 días para dictaminar la solicitud presentada por Leyva Mena, quien impacientemente busca regresar a despachar en el Ayuntamiento de Chilpancingo.



Se entiende que el alcalde con licencia no soporta vivir fuera del presupuesto. Por eso mismo solicitó esta semana (con justa razón) a la Comisión Instructora le respete su derecho de audiencia y le permita presentar los alegatos necesarios para defenderse del juicio de revocación de mandato en su contra.



Pero bien vale preguntarse, ¿quién librará del MAL a Chilpancingo en esta ocasión?



Comentarios: E-mail: [email protected]; Facebook: Efraín Flores Iglesias; Twitter: @efiglesias