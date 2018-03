INE bajo sospecha

“El PRI merece perder por corrupción”. Enrique Krauze.



El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sin duda alguna ha echado mano y seguirá haciéndolo, de todas las instituciones a su alcance a fin de descarrilar la campaña presidencial del candidato frentista Ricardo Anaya que va en segundo lugar en las preferencias del electorado, según las encuestas.



Ha convertido a la PGR , Procuraduría General de la República institución respetable en otros tiempos, en cuarto de guerra del CEN del Partido Revolucionario Institucional para de ahí atacar al candidato panista y como no ha logrado su cometido ahora se habla de que echará mano del Instituto Nacional Electoral. Si las autoridades judiciales tienen pruebas, elementos y documentos que acusen al candidato, lo más sencillo, correcto y debido es que proceda a detenerlo y someterlo a juicio sin hacer uso de los medios como caja de resonancia.



En un acto que se perfila como maniobra digna de tahúres del bajo mundo del hampa, no es pleonasmo, se ha dejado decir que pedirá a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que descalifique y elimine a los candidatos independientes a la presidencia de la República Armando Ríos Píter y Jaime Rodríguez "El Bronco", no reconociéndoles las firmas que recabaron para participar en la contienda electoral del 1 de julio próximo, a fin de dejar que figure en la boleta solamente Margarita Zavala de Calderón para que con ello le reste todos los probables votos panistas a Ricardo Anaya.



Tal parece que ahora el candidato a descalificar y eliminar es el que va en segundo lugar para que el candidato del PRI, José Antonio Meade, ocupe esa posición y así se acerque al puntero que es Andrés Manuel López Obrador.



La especie ya se conoce en los mentideros políticos y sólo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sería la persona responsable de esa probable pifia. Sabemos cómo el gobierno les hace manita de puerco a quienes se resisten a obedecer ciegamente, los cañonazos de que hablaba Obregón ya no son de diez mil pesos, para eso está el erario público.



La contiende electoral de julio venidero se perfila como la más reñida no porque ahora hay más participación de los electores, las casillas están vigiladas, la ciudadanía está consciente de la importancia de su papel, etc., etc. Y hasta los gringos ya vinieron a asustar a los funcionarios mexicanos de todo nivel, especialmente a los del INE y del TEPJF con el coco de que los rusos pueden interferir en el proceso mediante el uso de sus programas cibernéticos como lo hicieron en la elección de Trump en Estados Unidos. Y se la creyeron, son muy dóciles los muchachitos.



No. La contienda electoral será a morir porque los funcionarios priístas, convertidos en grandes empresarios y propietarios de aeropuertos, puentes y autopistas de peaje; de accionistas petroleros, etc., no quieren arriesgar que un cambio de gobierno les llegue a arrebatar lo que hicieron con dinero público y ahora lo consideran propio. Veamos el espejo de las elecciones del Estado de México.



EPIGRAMA “AGUIRRE AMENAZA AL PRD”. REDES 5 marzo 18



“Presiona con sacar a su corriente Izquierda Progresista Guerrerense del Sol Azteca.”



Para que nadie se lo pierda



en estos tiempos de guerra;



al partido de la izquierda



le salió brava la perra.



Fe de erratas. En el artículo anterior escribí, Kushinsky por Fujimori. Disculpas.