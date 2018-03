Familiares de desaparecidos sufren calvario de Cristo: SRM

Monseñor Salvador Rangel, dijo que no sólo sufren la pérdida de sus seres queridos, sino también la lucha vs. las autoridades que en vez de ayudarlos, criminalizan y culpan a las víctimas de lo que les pasa

Iguala, Gro., Marzo 9.- El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, comparó la pasión, dolor, sacrificio, calvario y circunstancia de la vida de Jesús con el eterno “viacrucis” que viven cientos de familiares de personas desaparecidas.

Lo anterior dijo el jerarca católico durante la homilía que celebró para los integrantes de la tercera Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas que llegó este jueves a Iguala.

Rangel Mendoza mencionó que las familias de personas desaparecidas viven una “eterna Cuaresma, una eterna Semana Santa y un doloroso viacrucis al haberles arrebatado la vida a sus seres queridos”, mientras que las personas desaparecidas han sufrido el calvario de la Pasión de Jesús, además de que han sido enjuiciados extraoficialmente porque aunque haya la esperanza de que aparezcan, a muchos de ellos ya los “ejecutaron”.

También mencionó que los familiares de desaparecidos no sólo se enfrentan a su dolor desesperación y rabia, sino también a las instituciones que en lugar de ayudar y consolar a las víctimas, criminalizan y culpan a sus seres queridos.

Al concluir la misa, el obispo inauguró la exposición “Huellas de la memoria” en Casa Siloé.

“Tenemos que hacer lo que sea en favor de la paz y la concordia, por ello la Iglesia está con ustedes y no los deja solos”, expresó.

Por otra parte, dijo que debe darse el verdadero lugar a las mujeresy erradicar la discriminación hacia este sector, así como el machismo que afecta tanto.

Entrevistado antes de presidir una misa para familiares e integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, el obispo lamentó que se haya perdido el tejido social y que por parte de las instituciones haya descuidos, “no se han sembrado valores en todos los ámbitos, por eso la sociedad va perdiendo el sentido humano, ese cariño y afecto en favor de la vida”.

Rangel Mendoza dijo que desgraciadamente se continua con estos problemas y se tiene que alzar la voz, “porque en Guerrero la delincuencia no ve color, edad ni tampoco género”.

Asimismo, dijo que se tiene que llegar a un diálogo maduro donde se expongan las ideas, siempre y cuando haya tolerancia por ambas partes, “porque con balas no queremos apagar las ideas o destruir, por lo que se debe entrar en una etapa más civilizada de madurez, de saber escuchar y respetar a los demás”.

Monseñor Salvador Rangel consideró que estos índices de violencia radican desde nivel gubernamental “por la descomposición e impunidad que existe”.

El obispo dijo que lo peor que le pueden hacer a un pueblo o un grupo, es que le tapen la boca.

Por ultimo reiteró que por instrucciones del Papa Francisco, estarán cercanas con la sociedad para alentarla y no dejarla sola.