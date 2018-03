Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores los saludo nuevamente deseándoles que tengan un excelente fin de semana, les comento que el gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores informó que la presencia de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco es un evento muy importante para el Estado de Guerrero que hace ver la Edición 81 de esta Convención Bancaria de México un acontecimiento en donde se reúnen todos los banqueros los que tienen que ver con el tema financiero con los inversionistas más importantes de nuestro país además de contar con la presencia del Presidente de la República Enrique Peña Nieto es bueno y además el ingrediente “año político” “tema político”.

Astudillo Flores señaló que nuevamente Acapulco se pone en la atención de los medios nacionales e internacionales por los grandes eventos que se realizan y en esta ocasión se contará también con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la República porque la elección de México es un tema que llama mucho la atención de la agenda nacional.

Para la gente de Acapulco es un aliciente sin duda porque es una reunión muy importante en donde los habitantes del puerto al ver que hay un gran evento es un aliciente de que en su ciudad hay cosas buenas por las cuales se sigue trabajando sin duda frente a los acontecimientos negativos que no se pueden negar.

El mandatario estatal dijo que en Guerrero hay una gran determinación para combatir la violencia porque Guerrero tiene regiones y cada una de estas tiene su complejidad; en cuanto al turismo comentó que Ixtapa Zihuatanejo en este momento tiene una ocupación del 85% con una presencia de canadienses en esa localidad, Acapulco por su parte tiene una gran cantidad de turismo extranjero, a la gente les gusta Acapulco el turismo viene a los destinos turísticos de Guerrero somos sin duda un gran atractivo.

En el tema de inversión informó que hay alrededor de tres mil millones de dólares que se están invirtiendo en Condominios solamente en Acapulco, además Guerrero ya se está preparando para recibir a los miles de vacacionistas para la Semana Santa los cuales visitarán nuestros destinos turísticos ya que en este momento hay de reservación el 85% solo en Acapulco; vemos cosas muy llamativas de como hay un reposicionamiento en el tema turístico en el caso de Acapulco y Zihuatanejo. El Gobernador Astudillo agradeció el apoyo otorgado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto ya que su gobierno siempre ha ido de la mano con Guerrero y reconoció el impulso que le ha dado a la actividad turística logrando posicionar a México como el octavo país más visitado en el mundo..!!

Pasando a otro tema estimados lectores haré un comentario de lo que está en juego en ésta elección y tratare el caso de los Senadores Plurinominales, estarán en la boleta electoral para competir por la Presidencia de la República por la vía de alianza partidarias José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, y por la vía Independiente estarán Margarita Zavala, Jaime Rodríguez “el llamado Bronco”, y Armando Ríos Piter el llamado “Jaguar”, ellos darán el jalón nacional en esta etapa político-electoral controlan el espectro que definirán las preferencias del ciudadano.

Sin embargo cabe mencionar que la lucha real se dará en las trincheras estatales y con mayor énfasis en las batallas distrital y municipal.; los generales ya están definidos los cuerpos dirigentes en cada territorio ya casi terminan por perfilarse en la lucha cuerpo a cuerpo están por definirse y por anunciarse los actores.

Bueno las listas de los Plurinominales al Senado ya empezaron a circular las de diputados se están conformando, esta elección presidencial habrá de decidirse los municipios y distritos electorales en todo el país en donde las preferencias del electorado hacen más cercano a los candidatos mejor conocidos más valorados y obviamente con un contacto más directo y real que el spot o mensaje en medios o redes o los espectaculares y eventos masivos por venir incluso los debates.

Estimados lectores el tiempo es un elemento que factoriza a los votos los posibles resultados los recursos de todo tipo entran en juego la imagen del candidato la estrategia de campaña las tácticas electorales las críticas al adversario las propuestas las posibilidades del voto duro del voto volátil frágil joven la posible compra del voto ronda en el proceso.

Sin duda las personas cuentan más allá de estrategias electorales tal parece que los candidatos con partidos amigos en la lucha por la presidencia tendrán más fuerza y votos que los denominados independientes salvo alguna sorpresa de última hora, y en diputados y Presidentes Municipales es factible que se invierta la tendencia , los Senadores y en donde habrá elecciones de gobernadores tendrán la responsabilidad en los Estados todos buscarán sumar para el premio mayor para que gane la Presidencia de la República.

Hay y habrá guerra sucia de lodo se darán con todo no es para menos lo que está en juego es fundamental la vida representativa de nuestro país las instituciones democráticas la confianza en participación ciudadana las aspiraciones la manutención en los gobiernos o la alternancia el control en las cámaras de Senadores y Diputados y algunos Congresos locales y desde luego los recursos de y para los partidos políticos.

En los Plurinominales al Senado llaman la atención los casos de algunos postulados por MORENA y defendidos por Andrés Manuel López Obrador el ex dirigente del PAN Germán Martínez la ex ministra Olga Sánchez el supuesto líder de los mineros Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado; han sido muy criticados algunos por haber sido críticos del jefe de Morena otros porque no cumplen con los requisitos constitucionales como no haber abandonado el cargo tres años antes de la elección (la ex ministro), o por no tener residencia de seis meses en el país (Napoleón Gómez) o por no tener vigente sus derechos políticos por reclusión (Nestora Salgado).

Esto es un chiste o nada mas se está tomando el pulso de la sociedad o un distractor para mantener en los medios o en las redes, lo real es que no han caído del todo bien en su partido y en la sociedad que los va a elegir aún indirectamente. Los Senadores de Ricardo Anaya simples acuerdos o componendas tal es el caso de Josefina Vázquez Mota de Miguel Mancera, Dante Delgado y de otros, Javier Corral ex gobernador de Chihuahua los calificó de elitistas y soberbios y terminó por deslindarse de ellos; su aliado el PRD no tuvo problemas algunos “golpes” y sillazos” para entusiasmar a sus seguidores, jajajaja.

En los casos del PRI vendrán algunos miembros del gabinete Peñista y otros que han seguido la vía institucional aunque hay quien sacude el árbol con rumores de cambio de dirigente con el afán de presionar las cuotas de los aspirantes los grupos y sectores tradicionales del PRI y sus aliados todo por llegar a una CURUL sin el sudor de la competencia electoral, en fin ya veremos de lo que están hechos los aspirantes estimados lectores los candidatos los partidos políticos y sobre todo el ciudadano ese soberano que gozará de sus cinco minutos de gloria el día de la jornada electoral..!!