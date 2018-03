Frank en su tinta

TODO queda en familia. Una práctica ya muy común en los partidos políticos de México. Ahora sucedió en el PRD de Tabasco. El diputado José Alfonso Mollinedo Zurita cedió su candidatura a la alcaldía de Jalapa a su madre María Lourdes Zurita Cortés. Previamente se había reportado que Mollinedo Zurita se posicionó como el precandidato más fuerte para el municipio de Jalapa, sin embargo sus aspiraciones se vieron truncadas cuando se le notificó que por cuestiones de paridad de género, la candidatura debía ser ocupada por una mujer. El PRD le dio la oportunidad al diputado de proponer a la candidata… y eligió a su madre. Mollinedo expresó que su mamá es una buena elección, ya que forma parte de su proyecto político y ha participado activamente en todas las actividades que han realizado. Sin embargo, la trama no termina aquí. Resulta que entre las rivales de la señora María Lourdes está su hermana María Eugenia (tía del diputado), quien fue elegida como la abanderada del PRI para contender también por la alcaldía. Ahora sí que ¡qué bonita familia!........ OTRA “PRIeta”. Se trata ahora de Eunice Arias Arias, una de las consejeras del comité nacional del PRI ante el Comité de Estado de ONU Mujeres, quien decidió abandonar su militancia tricolor y afiliarse a Morena. En su carta de renuncia, dirigida al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, la abogada queretana expuso: “Diariamente los mexicanos nos enteramos de escándalos de corrupción de gobernantes y funcionarios emanados de este instituto político, que nos indignan a todos. Por ello estoy obligada a levantar la voz, porque la corrupción afecta a toda la sociedad, cada peso desviado de su objetivo original se le arrebata a los programas para la cobertura de servicios de salud materno infantiles, a los programas de lucha contra el cáncer cérvico-uterino, a los proyectos de desarrollo y derechos de las mujeres indígenas, que promueven la igualdad de género, la educación y las inclusión de adultos mayores”…….. POR CIERTO, mujeres de Morena de Iguala encararán este viernes en Acapulco a Andrés Manuel López Obrador para reclamarle el cambio de género en la candidatura por la presidencia municipal. En pleno Día Internacional de la Mujer líderes de Morena en Guerrero dieron su “regalo” a las tres mujeres igualtecas que habían sido designadas “promotoras del cambio verdadero” (que en realidad son precandidatas), pues cambiaron la candidatura para hombre. Mujeres morenistas consideran esa decisión como una burla, pues estuvieron varias semanas en trabajos de precampaña…….. EN EL PRD “también hace aire”, aunque en este momento no precisamente por candidaturas quitadas a mujeres, sino por la polémica decisión del candidato en Acapulco. La cúpula amarilla se decidió por Joaquín Badillo Escamilla, lo que mantiene con las maletas en la puerta, listos para irse, a varios de los demás pre-candidatos, entre ellos David Jiménez Rumbo y Víctor Aguirre Alcaine. La crisis política perredista parece no tener fin, pues en Iguala y la región Norte anuncian la salida de unos 2 mil 500 integrantes de Coduc, según información del coordinador Andrés Guzmán Salgado…… CONFIRMAN que Ignacio Ocampo Zavaleta será el candidato del PRI a la presidencia municipal de Tepecoacuilco. Incluso, afirman, Nacho Ocampo ya sumó a todos los grupos tricolores de ese municipio y que se le están sumando varios (grupos) de otros partidos políticos……. SIMPLE dato: El nombre verdadero del famoso compositor y cantante Agustín Lara fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara Aguirre y del Pino……. PUNTO.