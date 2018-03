Piden denunciar abusos en el cobro de tarifas de taxis

Iguala, Gro., Marzo 8.- Por las múltiples alteraciones en la tarifa del servicio de taxis, el delegado regional de Transportes, Jesús Munive Juárez, aseguró que los usuarios sólo deben pagar 30 pesos por servicio dentro del periférico y 35 pesos fuera de éste y pidió que se denuncie cualquier abuso por el alza de la tarifa para aplicar las sanciones administrativas.

En entrevista, Munive Juárez dijo que hay ciudadanos y ciudadanas que han hecho reportes de cobros por arriba de 35, 40 y hasta 50 pesos y no es justo que sigan esos abusos “por eso le estamos pidiendo a la gente que haga su reporte a Transportes, que dé el número de placas y el número económico para sancionarlos.

“La tarifa mínima es de 30 pesos y no tienen que cobrar de más. El único incremento es a partir de la noche y es convencional y de común acuerdo con el usuario. Los taxis no tienen por qué cobrar una tarifa que no se les ha autorizado”.

Añadió que “no hay nuevas tarifas, la tarifa es la misma, simplemente se ajustó la tarifa del servicio de urvans. Hay un mapa tarifario que los propios líderes del transporte están respaldando y todo aquel que cobre de más será sancionado sin derecho a que le descuente la infracción.

La idea es de que se eviten los abusos por la tarifa, por eso pedimos a los taxistas que cobren los servicios de acuerdo al mapa tarifario para que el usuario, solo pague de acuerdo a lo establecido en el mapa.

Finalmente pidió a los usuarios denunciar cualquier abuso por el alza del cobro, reportando el número económico del taxi y las placas, y si puede a la organización a la que pertenece para que de manera inmediata se ajusten a la búsqueda del infractor.