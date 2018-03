Dan banderazo de inicio de entrega de fertilizante gratuito, en Huitzuco

Huitzuco, Gro., Marzo 8.- El presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, junto con su Cabildo plural y los directores de área, dieron el banderazo de arranque de entrega del fertilizante gratuito del Programa “Más Maíz” del Ciclo Primavera-Verano 2018, que beneficiará a 2 mil 634 productores, con una inversión superior a los 21 millones de pesos aportados por el gobierno municipal y del estado.

En presencia del ex subsecretario de la Sagadegro, Héctor Ocampo Arcos y de los comisarios de las 22 comunidades huitzuquenses, el alcalde Ávila López dijo que la distribución del fertilizante gratuito que se inicia este 7 de marzo se pretende concluir a más tardar el 29 de marzo, en un 100 por ciento, con la finalidad de que todos los productores de maíz puedan tener su insumo agrícola antes del periodo de siembra.

Aseguró que este miércoles le entregan el fertilizante a los productores de las comunidades de Tlaxmalac y Chaucingo, gracias a la programación hecha por el director de Desarrollo Rural, Pedro Marbán Bahena, quien con anticipación recibió la documentación de los campesinos basándose en un padrón para que el beneficio llegue a quienes constituyen la columna vertebral de la economía huitzuquense.

Explicó que en esta entrega de fertilizante están todos los comisarios quienes han sido enterados que para este programa el Ayuntamiento está aportando 15 millones de pesos, que representa el 73 por ciento y el gobierno del estado 6 millones de pesos, que representa el 27 por ciento, para dar cabal cumplimiento al apoyo al campo.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestro municipio sea el primero de la Zona Norte de Guerrero, que entregue el 100 por ciento del fertilizante y lo vamos hacer antes de que inicie la veda electoral”.

“Nosotros somos el municipio que más entrega fertilizante a los campesinos. Lo hacemos en una forma organizada y planeada por Pedro Marbán Behena. Con la entrega del fertilizante gana el campo y ganamos todos. El ahorro del costo del paquete, los campesinos lo convierten en algo más, porque generan comida para todos y da para mantener una familia y comercializar los granos. El campo es la columna vertebral, por el eso, el gobierno que encabeza José Luis Ávila López, da mucha prioridad al campo”, indicó.

Por su parte, el delegado regional de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (Sagadegro), Serafín Lara Brito, quien acudió en representación del titular de esta dependencia, Juan José Castro Justo, conminó a los productores del campo a que aprovechen al máximo este apoyo que con mucho esfuerzo entregan tanto el gobierno del estado como el municipal, cuyo único fin es contribuir en la economía de los trabajadores del campo.

Resaltó que es de gran interés del gobernador Héctor Astudillo Flores, seguir apoyando el desarrollo de los grupos agropecuarios en el estado, brindándoles apoyos como es el fertilizante y la semilla para mejorar la calidad de sus parcelas y de esta manera evitar los rezagos en el campo.

Indicó que la Sagadegro estará muy pendiente que este insumo se entregue en tiempo y forma en todos los municipios que conforman la entidad, vigilando también que este beneficio les sea entregando a las personas que de verdad siembran para que no haya desvíos.

Finalmente, Lara Brito informó que el gobernador está muy pendiente que en este año 2018 haya buena producción de maíz en el estado, además de que el mandatario ha contratado un seguro para los pequeños productores que tienen una y dos hectáreas que será utilizado en caso de que hubiera algún problema climatológico, esperando que no suceda nada.