Frank en su tinta

ES INÉDITA la elección de este año por la Presidencia de la República. Para empezar hay candidatos independientes, que de independientes no tienen nada. Un “Bronco” que viene del PRI, una “Margarita” que viene del PAN y un “Jaguar” que viene del PRI, PAN y PRD. Además, el candidato de los priistas no es priista y el de los perredistas no es perredista. Los tricolores no terminan de “hacer suyo” al “ciudadano” José Antonio Maede, mientras que los amarillos van a votar “por ya sabes quién” (con excepción de los “Chuchos” y otros líderes que andan bien “empanizados” con Ricardo Anaya). Y el colmo, los panistas no quieren a su candidato panista. El colofón que acaba de dar el “bien amado” presidente Enrique Peña Nieto, quien afirmó: “No me voy a meter en este proceso electoral, la única participación que yo tendré será el 1 de julio cuando vaya a ejercer mi derecho al voto”. ¿Será?........ TOMAN las casetas de cobro de la Autopista del Sol las veces que se les pega la gana, por cualquier motivo. Y cobran 50 pesos por automovilista para permitirles el paso. A nadie rinden cuentas. Ah, pero cuando se acerca la policía federal para invitarlos a retirarse, se dicen agredidos y responsabilizan al gobierno si algo les pasa. Sí, se trata de los normalistas de Ayotzinapa. Este miércoles los estudiantes (que nadie sabe a qué horas estudian) cumplieron con el ritual en la caseta de peaje de Paso Morelos (municipio de Huitzuco): La tomaron, permitieron el paso de los vehículos y cobraron 50 pesos. El motivo ahora fue: “Difundir la realización de la VI Convención Nacional Popular a celebrarse los días 17 y 18 de marzo”. En esas estaban los normalistas de Ayotzinapa cuando llegaron los policías federales para invitarlos a retirarse. Sin embargo, el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que unos 200 policías federales hicieron un encapsulamiento contra alumnos y padres. Dijo que era una represión de los federales y responsabilizó a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda ocurrir. ¿Y lo que ellos hacen cómo se llama? ¿Qué delito es?......... LA CORRIENTE Movimiento Alternativo Social (MAS) en Iguala se reunió (y desayunó) este miércoles con el virtual candidato del PRD a la presidencia municipal, Oscar Díaz Bello. El encuentro estuvo encabezado por Lázaro Mazón Alonso, Roberto Salazar Rodríguez y Miguel Ángel Garduño Román…….. LA PRIISTA igualteca, Magaly Parra Vázquez, tuvo destacada participación en el Parlamento de Mujeres, organizado este miércoles por el Congreso del Estado, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En su ponencia, Magaly Parra resaltó: “Gracias a la lucha constante de muchas mujeres en el pasado y también en el presente, hoy tenemos muchas oportunidades de destacar en la política, así como en otras tareas de dirección importantes, hemos demostrado que podemos realizar un trabajo eficiente y comprometido y más aún en beneficio de nuestra sociedad. Hoy al igual que Griselda Álvarez, primera gobernadora en México, las invitó a inaugurar el tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin reclamar privilegios que no requerimos ni aceptar desventajas que tampoco merecemos”…….. EL PANISTA Félix López Olivares será el candidato del Frente a la presidencia municipal de Tepecoacuilco. Hay sugerencias de que lleve en la primera regiduría al perredista Fenyase Castrejón Castro (de Coduc, que no se fue con Sebastián de la Rosa) para que le sume votos…….. TAMBIÉN en Tepecoa no hay que perder de vista a la joven (priista) Vania Benítez Taboada……. SIMPLE dato: El Día Internacional de la Mujer conmemora (cada 8 de marzo) la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona........ PUNTO.