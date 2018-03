Averígüelo Vargas

México vive la peor situación de violencia e inseguridad y es el país que tiene las ciudades más violentas del mundo después de Brasil, porque se indica que son 12 las urbes nacionales que por la cantidad de homicidios que registran han sido colocadas entre las más peligrosas del mundo.

La información fue procesada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que señala que esas ciudades son Los Cabos, Acapulco, Tijuana, La Paz, Ciudad Victoria, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Obregón, Tepic, Reynosa y Mazatlán.

La entidad más afectada sería Baja California Sur, que tiene la urbe que ocupa el primer lugar, Los Cabos, además de La Paz, su capital, mientras que Sinaloa registra Culiacán y Mazatlán. De guerrero sólo se menciona Acapulco y aunque existen otros lugares como Chilpancingo y Chilapa, la estadística no alcanza a ubicarlas entre esas 12 con mayor número de homicidios.

Los datos sobre violencia ubica las 50 ciudades más violentas del mundo, de las cuales 42 son parte de América Latina, pues son 17 en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica y 2 en Honduras y otras naciones como El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica, con sólo una ciudad en esta estadística de muerte.

También destaca que 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, pues además de Los Cabos y Acapulco están La Paz, Tijuana y Ciudad Victoria, lo que hace ver que nuestro país se ha convertido en una zona de guerra delincuencial, porque es la lucha entre los carteles del narcotráfico la que provoca esas oleadas de asesinatos en esos estados ubicados en la vertiente del Pacífico y en la frontera norte del país.

Eso se debe a que mucha de la droga que viene de Centro y Sudamérica llega vía marítima por el Pacífico y viaja a la frontera norte hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo.

Puede advertirse que la mayor parte de la violencia que se presenta en México y en estados como Guerrero se debe a que la demanda de drogas entre los estadounidenses es cada vez mayor, pues reclaman cantidades crecientes de marihuana, cocaína, heroína y otras como crak, metanfetaminas y otras variedades más.

Así, pues, el origen de esas violencia está en la creciente drogadicción de los yanquis y el afán de los narcos mexicanos de abastecerlos y cubrir esas necesidades que tienen esclavizados a millones de nuestros buenos vecinos, porque es el mejor negocio del mundo, que no paga impuestos, pero que vale la vida o la cárcel.

PROMUEVE EL CONGRESO ESTATAL UNA LEY DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA. —En Guerrero no se ha superado suficientemente el problema de muchos habitantes que no cubren sus necesidades diarias de alimentación, por lo que se advierte que persisten lugares y grupos de gente marginada que enfrenta ese problema, no obstante los esfuerzos que se hacen en el estado, para que nadie carezca de una alimentación básica apropiada, establecen legisladores de Movimiento Ciudadano.

En el Congreso del estado presentaron una iniciativa de Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate Contra el Desperdicio de Alimentos para el Estado de Guerrero.

Esa carencia de alimentos para toda la población más pobre se ubica en municipios de la Montaña alta de Guerrero, como Cochoapa, Metlatónoc y Acatepec, indican diputados del partido Movimiento Ciudadano.

Se trata, plantearon de fomentar la donación de alimentos y apoyar a la gente de escasos recursos de los municipios más pobres y marginados del estado.

No obstante las recomendaciones de la ONU y los esfuerzos de los gobiernos, los estudios de ese organismo mundial señalan que la mal nutrición se presenta en una de cada tres personas en el mundo y que 793 millones de habitantes padecen hambre a diario, aunque no señala cifras de Guerrero, que en la actualidad no está en una situación grave, porque son más de 1,200 comedores comunitarios los que funcionan en los municipios más necesitados, donde se ofrecen hasta dos alimentos diarios para cubrir las necesidades básicas de miles de guerrerenses.

La iniciativa que fue presentada en el Congreso estatal, señalaron los legisladores de MC, busca regular lo dispuesto en la Constitución del Estado sobre la alimentación y para reconocer y garantizar el derecho que tiene toda persona a una alimentación adecuada, además de rescatar alimentos en buenas condiciones para evitar el desperdicio y fomentar la donación de alimentos entre las empresas e instituciones relacionadas con la alimentación de los guerrerenses.

ABRE SNTE MESAS DE TRABAJO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, PERO NO DICE CUÁLES. —Ya se viene el mes de mayo, con dos festividades principales, a la madre, el día 10, que alcanza a todo el país y el 15 dedicado a los maestros, que genera una serie de fiestas durante buena parte del mes, de tal modo que entre ambas fechas importantes, mayo es uno de los meses con menos actividades a nivel escolar.

Las demandas de los maestros son muchas y el SNTE trata de adelantarse y concentrar los reclamos de los profesores de base del sistema educativo estatal.

La sección 14 del sindicato magisterial realiza “mesas de trabajo” para conocer las demandas de sus compañeros y supuestamente atenderlas, aunque la intención real es armar un escenario supuestamente para atender necesidades y demandas, aunque no precisan ninguna.

Lo que hace la Sección 14 es aparentar interés, trabajo y gestión, pero sólo para adelantarse a la CETEG que vuelve a levantar presión con varios temas que están pendientes.

En realidad los asuntos y demandas del magisterio los maneja el Comité Ejecutivo Nacional, que los reduce a un aumento salarial básico y algo más en prestaciones, sin que se logre algún avance, sino sólo mantener el mismo status en el que viven los maestros del país.

Aquí en el estado, los dirigentes de la Sección 14 sólo pueden ofrecer una probadita de “atole con el dedo” a sus agremiados.