Se dan a respetar

Quinteta de Five se impone 45-35 a Bufalitas, en Primera Femenil

Iguala, Gro., Marzo 8.- Un inicio con buenas intervenciones por parte de Five le volvieron a dar una victoria en la categoría de Primera Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala; los minutos fueron pasando y poco a poco las actuales campeonas impusieron su ley hasta liquidar a Bufalitas 45-35, lo que dejó de manifiesto la contundencia de su ofensiva en los momentos más difíciles.

En el comienzo de este partido fue la escuadra de Five la que hizo daño con una serie de tiros de media distancia que terminaron en puntos, mientras que bajo la tabla el conjunto de las “5” hizo de todo para poder dejar los números a su favor con un 14-4, lo que obligaba a su rival a hacer más si es quería arrebatarles la victoria.

Para el segundo llamado a la duela, Bufalitas tuvo una metamorfosis que le ayudó a recortar distancias, su gente comenzó a funcionar mejor y sobre todo hizo lo necesario para ponerle sabor a estar reyerta que se detuvo en 21-20 todavía en favor de Five.

En el tercer periodo la escuadra de las “taurinas” le metió experiencia al encuentro, su gente volvió a funcionar de buena forma y gracias a esto tomó el mando del duelo con un punto de diferencia al término de 30 minutos.

Cuando arrancó el último cuarto de esta contienda los números decían 28-27 para las “rojinegras”, por lo que al verse abajo en la pizarra puso como energúmenas a las chicas de Five que una vez más sacaron a relucir la rapidez de su ofensiva y fueron mermando a su rival, que ya no pudo hacer nada para evitar la caída que se gestó con un 45-35, lo que las dejó con una sonrisa de oreja a oreja.