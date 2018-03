El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, declaró en forma categórica que se han solventado al cien por ciento todas las observaciones que hiciera la Auditoría Superior de la Federación al presupuesto del 2016, por lo que no existen ningún pliego de responsabilidades o denuncia penal en contra de algún servidor público. Pero estableció que si hay denuncias en contra de ex servidores públicos de otras administraciones estatales. Al que le quede el saco, que se lo ponga.

De esta forma, queda sin efecto el ataque realizado por la candidata a Senadora del PRD: Beatriz Mojica Morga, en contra del Gobernador y de su administración. La ex dirigente del PRD seguramente mantendrá en todo tiempo su política de proferir ataques en contra de quien la derrotó claramente cuando intentaba ser Gobernadora del Estado.

Obviamente, esa tónica de campaña no traerá beneficios positivos a su causa, porque Héctor Astudillo ya no es candidato y su trabajo como mandatario es transparente y abierto al público. Algunas encuestas bajaron a Betty Mojica hasta el tercer lugar de la cercana contienda electoral. Esto desde luego no debería afectar su ánimo, porque las campañas todavía no inician y no hay nada para nadie; pero su mal carácter la hizo manifestar públicamente un gran enojo, acusando otra vez al Gobernador de ser el causante de sus dolores. Hágame usted el fabrón cabor.

INSEGURIDAD Y ELECCIONES.

Importante reunión sostuvo durante el lunes anterior, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, con los dirigentes estatales de los partidos políticos más importantes. Atestiguaron este encuentro los directores del INE e IEPEG. El tema de este encuentro fue discutir sobre la inseguridad y cómo podría afectar este problema, al proceso electoral.

Conscientes de la importancia que tiene el análisis de este tema, asistieron a Casa Guerrero los dirigentes estatales Ricardo Barrientos Ríos (PRD), Heriberto Huicochea Vázquez (PRI), Luis Walton Aburto (MC), Marco Antonio Maganda Villalba (PAN) y Arturo Álvarez Angli (PVEM). Estuvieron también el Presidente del INE Guerrero, Dagoberto Santos Trigo y el Consejero Presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta.

Durante el evento se habló con el Gobernador sobre el mapa de riesgo que les fuera entregado días antes, que marca las zonas y regiones donde la inseguridad es más palpable y podría afectar la marcha de las campañas políticas. Esto desde luego, sirve para advertir a los candidatos de cada partido sobre la forma como deben trabajar en sus respectivos distritos y municipios.

Todos los dirigentes estatales expusieron sus opiniones y propuestas, que serán mejoradas y aumentadas en otra reunión a desarrollarse el próximo lunes. Que todos los dirigentes de partidos políticos estén presentes en el análisis de esta problemática, es sumamente positivo. Salvo el caso de Morena, cuyo dirigente se la pasa en la ciudad de México y no visita Guerrero más que ocasionalmente, todos se mantienen en la disposición de incorporarse al Pacto por la Seguridad.

En este espacio de trabajo, la principal responsabilidad de los partidos políticos deberá ser que tengan mucho cuidado con la selección de sus candidatos, y que no postulen a gente que tenga vínculos con la delincuencia organizada, ni mucho menos. Es de esperarse que las elecciones transcurran en un ambiente de paz y normalidad como ha ocurrido en ocasiones anteriores; pero no está de más que las autoridades y los partidos trabajen al respecto.

UAGro; IMPORTANTE CONVENIO.

Intenso trabajo ha desarrollado el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, durante los primeros días de marzo, en beneficio de nuestra máxima casa de estudios guerrerense. Con el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, entregaron en Acapulco equipamiento por 1.2 mdp, a las 17 Casas del Estudiante que operan en el puerto. En total, se entregaron ocho millones y medio de pesos a las 110 casas de toda nuestra entidad.

Luego de haber encabezado el homenaje a la bandera que se realiza el primer lunes de cada mes en la UAGro, El Doctor Saldaña Almazán dio a conocer que firmó un convenio-marco de colaboración académica, científica y tecnológica, con el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).

De esta forma la UAGro podrá trabajar conjuntamente con ese centro, para conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de profesores, Investigadores y alumnos, contribuyendo al desarrollo tecnológico y académico de la institución.