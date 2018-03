Averígüelo Vargas

Guerrero y su Triangulo del Sol están colocados en la preferencia de un parte importante de los mexicanos, especialmente los del centro del país y también de extranjeros que llegan especialmente a Ixtapa-Zihuatanejo, donde su aeropuerto recibe frecuentes vuelos internacionales, por lo que cerca de la Semana Santa, una de las temporadas que registran días de asueto en todo el país, se advierte que los tres destinos turísticos guerrerenses se verán al máximo de su capacidad con los muchos miles de visitantes que lleguen.

Pero no sólo es muy amplia y casi permanente la llegada de gente que viene a descansar o pasar unos días de diversión, sino que de la misma manera se ha fortalecido como sede de congresos y otros eventos que congregan a miles de participantes en diversas especialidades.

La industria turística ha recibido el mayor impulso y la mejor promoción posible, en los poco más de 2 años que tiene en funciones el gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien identificó con claridad que las actividades relacionadas con la atención a los visitantes representan la mejor opción para el desarrollo de la economía del estado, que recibió en condiciones críticas.

Por lo pronto, mañana jueves inicia la Convención Nacional Bancaria, que reúne a miles de directivos y empresarios de la banca del país, evento de alta trascendencia al que han confirmado su asistencia los tres candidatos presidenciales, José Antonio Meade, Andrés López Obrador y Ricardo Anaya, quienes expondrán ante los banqueros su proyecto de gobierno, que tendrá que ser real, alejado de propuestas demagógicas o populistas, porque saben que estarán ante expertos en la economía nacional.

También es tradicional que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inaugure esa importante reunión de los banqueros que operan en el país, al frente de instituciones bancarias que tienen sus oficinas matrices en Estados Unidos, España, Canadá y otras naciones, además de los que se mantienen como nacionales, que son los de menor capacidad financiera en el país.

Habrá otros eventos de grupos organizados, para que posteriormente se abra la temporada de la Semana Santa y la Semana de Pascua, que son más de 14 días, durante los cuales Acapulco, Zihuatanejo y Taxco ven que su capacidad para atender a los viajeros resulta insuficiente ante la elevada demanda.

Empieza la semana Mayor el 24 de marzo y la de Pascua termina el 8 de abril y entre esas fechas el Triángulo del Sol estará a su máxima capacidad.

Una semana después de cerrada esta temporada de descanso, seguramente la más intensa del año, el gobernador Astudillo Flores acudirá el 17 de abril al Tianguis Turístico en Mazatlán, Sinaloa, para recibir la estafeta del gobernador de esa entidad, para que el famoso Tianguis regrese a Acapulco en el 2019, lugar donde nació y de donde nunca debió salir.

REESTRUCTURA TEJEDA VARGAS EL COMITÉ MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA. —Dado que existe el firme propósito de rendir cuentas claras a la sociedad y desempeñar las funciones propias del ayuntamiento capitalino con eficiencia y transparencia, el alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas facilitó y apoyó la reestructuración del Comité Municipal de Transparencia, que preside el propio alcalde.

El evento fue desarrollado por el Instituto de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, que preside Pedro Arzeta.

Junto con Tejeda Vargas tomaron protesta el secretario general Joel Eugenio Flores y varios funcionarios municipales.

Por otra parte, el primer edil capitalino, JTV estuvo en el terreno de transferencia de la basura de Tierras Prietas, donde los vecinos exigen que se retiren los desechos que ahí permanecen mientras se hacen nuevas adecuaciones en el basurero de Zumpango del Río, donde hasta ahora se lleva la basura de la capital, porque no se ha logrado ubicar un nuevo espacio donde puedan llevarse.

Sin embargo, Tejeda Vargas ha logrado mantener un servicio suficiente de recolección de la basura en la ciudad y aunque se observan montones de desechos en algunas esquinas, no duran mucho tiempo, porque los camiones recolectores pasan a levantarla, por lo que hacen un llamado a la gente para que espere a que pasen los camiones y que no dejen la basura en las banquetas o las vialidades, porque eso genera una idea equivocada de que no se hace nada para cumplir con ese servicio.

Ahora inicia la temporada de calor y de carencia de agua en muchos lugares como Chilpancingo, porque las zonas de abastecimiento reducen sensiblemente sus caudales, ya que son varios meses sin lluvias y será hasta arrancar la nueva temporada cuando el servicio vuelva a regularizarse, aunque mientras el alcalde Tejeda manda agua en pipas a las zonas más necesitadas de la mancha urbana

SEBASTIÁN “EL ZORRI” SALE DE GUATEMALA (PRD), PARA CAER EN GUATEPEOR (MORENA).—El ex perredista Sebastián de la Rosa Peláez decidió dejar el PRD después de ser una de sus figuras más notorias, que estuvo en todas las acciones y los tiempos buenos en que ese partido representaba a la izquierda política, hasta lograr la oportunidad de gobernador Guerrero durante 10 años, que finalmente resultaron fallidos, pero que les dio oportunidad a sus militantes de saborear las mieles del poder, de los buenos puestos y de las representaciones bien pagadas.

Ahora que una nueva camarilla encabezada por Beatriz Mojica y Ricardo Ángel Barrientos Ríos no se cansan de acaparar todas las buenas oportunidades, dejaron fuera a Sebastián, quien no está acostumbrado a que lo marginen, por lo que decidió emprender la retirada y buscar refugio y nuevos caminos en Morena, el partido de un solo hombre, el Peje López Obrador, quien recibe a cuanto inconforme y resentido se encuentra en el camino.

Sin embargo, el Zorri se va a encontrar que allá la democracia es también una figura inexistente, porque dominan el autoritarismo, las decisiones verticales y el nepotismo, por lo que tal vez reciba alguna compensación, pero finalmente se va a dar cuenta que las opciones y los caminos para los que buscan mejorar y avanzar están muy limitadas por la voluntad omnipresente de AMLO.