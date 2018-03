Revista de la Semana

Usted le cree, yo ya no le creo al Gobierno y me preocupa que muchos se dejen llevar por lo que dicen los medios de comunicación. En estos días se está utilizando a la PGR para una maniobra de politizar la justicia erosionando con ello la credibilidad de las instituciones.

Concretamente la PGR filtra información en el sentido de que está investigando al candidato Ricardo Anaya y a su familia, a fin de manchar su prestigio y pegarle la etiqueta de corrupto; en esa forma daña su imagen y le baja considerables votos. Las instituciones deben proceder, no filtrar y menos amagar.

Esto de los señalamientos no es nuevo, como tampoco el que el Gobierno utilice a las instituciones para deshacerse de sus opositores.

Y la ciudadanía está lejos de conocer lo que los políticos traman tras bambalinas y se dejan llevar por lo que los comunicadores les pintan.

No hace mucho se dio a conocer que, cuando Peña Nieto resultó electo en 2012, empezó a integrar su gabinete. Tomo una decisión, envió a Aurelio Nuño, Miguel Osorio y Luis Videgaray a hablar con Elba Esther. La comitiva le puso en bandeja de plata la Secretaría de Agricultura; sólo le pedían que no interviniera en el proceso educativo.

Desde luego la maestra no aceptó y Nuño se mostró impositivo: “Señora, si el Presidente le pide que se agache, usted se agacha…” Osorio, atajó: “Así no se habla a una dama y menos a una señora”. Como Nuño mencionó a Felipe Calderón, la maestra lo interrumpió para decirle: “No te compares Nuño. El presidente Calderón es un caballero. Él siempre ha negociado; nunca ha intentado comprarme. No soy la puta de la política”.

Concluyó la entrevista. Gordillo no figuró en el Gabinete y tres meses después, el 26 de febrero de 2013 fue detenida en el aeropuerto de Toluca por presunto “lavado de dinero”.

Es sólo un ejemplo de cómo actúa y hasta dónde puede llegarla autoridad.

Habrá que recordar que en 2006 Arturo Zamora, candidato a la gubernatura de Jalisco por el PRI estaba bien posicionado; sin embargo, durante la campaña la PGR filtró que la DEA estaba investigando a Zamora por “presuntos nexos con el narcotráfico”. Ya en vísperas de la elección, la PGR aclaró que no era narcotráfico, sino por un presunto fraude al IMSS, el daño ya estaba hecho y, por supuesto, perdió.

El año pasado, durante la campaña por la gubernatura del estado de México apareció en El Universal: “Investiga PGR a familia Vázquez Mota por lavado”. La candidata no supo reaccionar y se desplomó.

También está el caso de López Obrador, cuando Fox quiso usar a la PGR para desaforarlo y así quitarlo de la boleta. Eso fortaleció al Peje; sin embargo, le afectó.

O sea, que se utiliza a la PGR para maniobras sucias, por lo que ya nadie le hace caso. Así también ocurrió cuando Murillo Karam, como Procurador, presentó evidencias de la desaparición de los 43 estudiantes. Nadie le creyó.

En el caso de Anaya, Peña Nieto está empeñado en convertir los comicios del 1o. de julio en una elección de Estado. Y esto se prueba porque nada más está utilizando a la PGR, al SAT y algunos medios de comunicación. Esto no sólo nos afecta como país, sino, también del exterior.

A Morena le conviene esta manipulación, muchos medios y comunicadores, se presume se están beneficiando; por otra parte, varios sectores de la sociedad civil, del empresariado y de las religiones prefieren mantenerse al margen. Precisamente por eso, estamos como estamos. No se debe permitir una elección de Estado, porque equivale a un retroceso democrático.

Pero, porque el temor, simple y sencillamente porque el candidato del PRI no levanta y no levanta porque no tiene discurso, ni presencia y menos poder de decisión. La falta de arenga lo mantiene en tercer lugar de las preferencias; la carencia de personalidad o poder de convocatoria propició que a Acapulco llevaran profesores de Puebla, Tlaxcala, Morelos, CDMX.

Precisamente el grado de desesperación del Gobierno proviene de la evidente posibilidad de que va a perder y le preocupan las consecuencias de tantísimo actos de corrupción, así como de las violaciones a los derechos humanos. No aceptaría Peña Nieto ninguna alternancia, porque su sucesor podría dar seguimiento a la cloaca ya destapada y las revelaciones despertarían la ira social.

No faltará quien piense que estoy defendiendo a Anaya. Yo, sólo estoy contra la elección de Estado.