Riesgo que elecciones se tiñan de sangre: Obispo

Si autoridades no actúan ya para frenar la ola de violencia, habrá más muertes de políticos y la jornada electoral será peligrosa para quienes acudan a votar, consideró Monseñor Salvador Rangel

Iguala, Gro., Marzo 6.- Si el gobierno no hace algo para frenar la ola de violencia que se vive en la entidad, el proceso electoral se teñirá más de sangre y habrá más muertes de políticos que lamentar, advirtió el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.

En entrevista telefónica, Monseñor Rangel afirmó que el proceso electoral se vislumbra muy difícil, tanto para el gobierno, como para los candidatos y la ciudadanía en general, por la ola de violencia que se vive actualmente en el estado, la cual, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno no se ha podido parar y por el contario, cada día crece más.

Lamentó que a pesar de tantos elementos de Seguridad que hay desplegados en el estado, no se garantice la tranquilidad a la población “y lo vemos con los asesinatos que se dan todos los días en el estado, entre ellos los de precandidatos y actores políticos que aspiraban a un cargo de elección”.

Reiteró que el proceso electoral se está tiñendo de rojo, seguramente habrá mucha más sangre en la entidad, porque el gobierno en turno ha sido rebasado por la delincuencia, aunque no se quiera reconocer.

“En estos primeros meses del año se han perpetrado muchos asesinatos diariamente, la violencia que vemos todos los días es un peligro para la población en general y si ahorita que todavía no hay elecciones y el gobierno no puede salvaguardar la integridad de los precandidatos, imagínese lo que pasará durante la votación, será muy peligrosa para quienes salgan a votar”.

“Yo tengo temor de que sigan asesinando a precandidatos o candidatos, tengo temor de que sigan amedrentando a los candidatos o precandidatos para que no participen en el proceso electoral, para que se hagan a un lado, eso me parece muy peligroso y el gobierno debe de actuar garantizando la seguridad de todos aquellos que participarán en este proceso”, subrayó.

Al referirse al anuncio del gobernador Héctor Astudillo sobre un “mapa de riesgo”, el presbítero señaló que sería más importante que el mandatario estatal anunciara las medidas que se tomarán para proteger a los candidatos y a la población que saldrá a votar, para que estas elecciones sean verdaderamente democráticas y libres, sin que exista presión de nadie a la hora de emitir su sufragio,

“Ojalá que el gobierno tome de verdad medidas para la protección de los candidatos y de la ciudadanía y no sólo se digan las cosas por decirlas”, enfatizó.

El obispo Salvador Rangel insistió en ofrecerse para sostener un diálogo, si fuera necesario, tanto con el gobierno como con la delincuencia organizada, a fin de que ya no haya más muertes en la entidad y que el proceso electoral se lleve a cabo con tranquilidad.

“El diálogo ha sido siempre la petición de la Iglesia, yo siempre lo he propuesto, un diálogo con todas las partes, pero yo he encontrado varias trabas y varias negativas, pero si fuera necesario y si lo pidieran las partes, con tal de pacificar Guerrero y que se lleve a cabo una elección más civilizada y democrática, yo estaría dispuesto a poner mi granito de arena”, afirmó.

Por otro lado, el jerarca católico criticó lo que está sucediendo en algunos partidos políticos donde sus integrantes se pelean las candidaturas, ya que dijo, esta lucha por obtener el poder denigra la democracia, porque al final de todo lo que vemos es que buscan sólo los intereses personales en lugar de los intereses del pueblo”

“Seguimos viendo en todos niveles, que se siguen dando los ‘chapulines’ que brincan de un puesto a otro, brincan de un partido a otro y no creo que sea el bien común lo que andan buscando, sino oportunidades de vivir, ya que se enseñaron a vivir del erario público, quieren seguir como el ‘becerrito’ pegados de la chichi”. Agregó que en el proceso electoral se necesita de la buena voluntad de todos los actores políticos, para que se comprometan con la democracia, “porque en algo que no estoy de acuerdo es que los políticos actuales que están en el gobierno, quieran utilizar ciertos mecanismos para deshacerse de los contrincantes”., más bien que cada uno de los partidos y cada uno de los candidatos expongan su manera de actuar, sus acciones y cómo piensan solucionar cierta problemática pero no descalificando al adversario porque así no es como se va a ganar una elección”.

Finalmente hizo votos porque la violencia termine en guerrero ya que considero “debemos luchar por un estado y un país más tranquilo debemos valorar la vida, porque la vida de cualquier ciudadano es muy valiosa, y vale la pena defender esa vida, exhorto al dialogo que las ideas se confronten mediante dialogo y acercamiento porque las balas no es una buena solución para arreglar ciertas situaciones, yo los invito a la paz al dialogo y que vivamos realmente la democracia”.