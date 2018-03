Recursos para reconstrucción de la Infonavit, listos: Sedatu

La delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, Alma Aurora Jiménez Arias, dijo que ya se tienen disponibles los recursos para llevar a cabo la reconstrucción de los edificios dañados de la Unidad Habitacional Infonavit, pero para que ésta sea completa debe existir una mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno.

Reconoció la existencia de una coordinación entre la Federación, estado y municipio y se analiza la mezcla de recursos para esos fines, aunado a una negociación que lleva a cabo el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que la reconstrucción de los edificios afectados sea completa.

Jiménez Arias opinó que se está abordando el tema de que los edificios tendrían que ser demolidos para dar paso a la reconstrucción, donde los condóminos deben estar enterados y de acuerdo con el procedimiento para poder continuar.

Reconoció la presencia de nuevas fracturas en las viviendas de la unidad habitacional por los recientes sismos, pero defendió que existen los recursos disponibles para las poco más de 200 personas censadas y se propone una mezcla presupuestal entre los tres órdenes de gobierno para la reconstrucción.

Puntualizó que el Infonavit tiene la información precisa de los propietarios de los departamentos afectados para hacerles llegar el apoyo, por lo que aquellas personas que habitaron las viviendas pero no cuentan con sus documentos para acreditar la propiedad no entrarán al esquema de ayuda gubernamental, además de que algunos espacios no estaban habitados.

Alma Aurora Jiménez mencionó que las familias afectadas tienen derecho a recibir una tarjeta por parte del Fonden por un monto de 120 mil pesos y esas las van a proporcionar para la creación de un fideicomiso donde participan la Federación, el estado, el municipio, el Infonavit y la institución privada “Provivah”, la cual ha realizado muchos trabajos en distintas partes del país y Guerrero y que aportará 30 mil pesos adicionales para esos fines.

Solicitó al estado que continúe ayudando a las familias afectadas para el pago de renta en tanto se inician los trabajos para la reconstrucción en la unidad habitacional y defendió que la Sedatu mantiene coordinación con la administración de Guerrero y de Taxco para atender esa situación.