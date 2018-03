Dejen de jugar con nuestras vidas: "dreamers" al Congreso de EU

"Dejen de jugar con nuestras vidas”, “¡Queremos una solución permanente!”, pidieron jóvenes dreamers en varias protestas al Congreso de Estados Unidos, al llegar este lunes la fecha elegida por el gobierno Trump para el fin del programa que les protege de la deportación.

El fin definitivo del DACA, fijado para el 5 de marzo, está en realidad en suspenso. Dos fallos de jueces de California y Nueva York suspendieron temporalmente la decisión del presidente Donald Trump de acabar con el DACA.Trump anunció el fin del programa y sostuvo que la suerte de estos jóvenes está ahora en manos del Congreso, a quien los dreamers reclaman una legalización permanente.

“El Congreso no se decide, no sabe qué quiere hacer con nosotros. Dicen una cosa y salen con otra. Yo les pido que no jueguen con nuestras vidas”, dijo a la AFP Lizbeth Huitzil, una joven mexicana de 19 años que estudia biología, en una pequeña protesta celebrada frente a la Trump Tower.

DERECHOS HUMANOS PIDE APOYO INTERNACIONAL PARA PROTEGER A “DREAMERS”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró de vital importancia que el Congreso de EU continúe con la discusión que le lleve a aprobar una legislación que proteja los derechos fundamentales de los dreamers.

Ello, sin condicionar su protección a la emisión de medidas tendentes a violar o desproteger los derechos básicos de otros migrantes y/o a fomentar la discriminación, xenofobia, intolerancia y odio contra las personas en contexto de migración.

En ese contexto, el ombusman nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llame a los legisladores estadunidenses para que continúen el debate que les lleve a aprobar una legislación que regularice el estatus migratorio de los beneficiarios de la Acción Diferida.