Monitoreo Político

Estimados lectores los saludo con mucho gusto deseándoles que les vaya muy bien a todos Ustedes, les comento que el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que el Abierto Mexicano de Tenis fue un evento de un gran nivel de mucha calidad fue un gran atractivo para el turismo nacional y extranjero salió muy bien y lo más importante que se dio en este evento es el anuncio de la permanencia de este evento deportivo como lo es el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco destaca mucho; de igual manera señaló que tuvo la oportunidad de realizar una visita junto al Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruíz Esparza a la nuevas instalaciones que están concluyendo de la sala del aeropuerto dijo que es una sala muy moderna hay un gran avance del ochenta por ciento y se inaugurará más o menos pasando un mes también conocieron lo que es el nuevo libramiento a Coyuca fue sin duda un visita muy importante por parte del Funcionario Federal en Guerrero.

Astudillo Flores sostuvo también una reunión con el Presidente del Grupo Pegaso Alejandro Burillo quien anunció la construcción de un nuevo estadio para el evento del Abierto Mexicano de Tenis en el cual se inaugurará dentro de dos años ubicado en los terrenos del Hotel Princess que estará en funciones en dos años es decir en el 2020 el evento del Tenis será en un nuevo estadio.

Asimismo se tiene contemplado (no es un anuncio formal) pero se está construyendo el poder hacerlo, el poder tener un estadio de futbol en Acapulco y tener un equipo del más alto nivel profesional esa es la idea.

Finalmente el mandatario estatal comento que a partir de mañana miércoles estará la Convención Nacional Bancaria en Acapulco el cual es un evento muy importante asistirán hombres y mujeres relacionados con la operatividad de los bancos de este país y este evento tiene una particularidad la Asociación de Banqueros de México hicieron la invitación a todos los candidatos que están participando en la ruta de la Presidencia de la República, un atractivo muy interesante, una vez más Acapulco estará en el tema internacional y sin duda Guerrero tiene gran Perspectiva.!!

Pasando a otro tema apreciables lectores les comento que al término de las precampañas los candidatos presidenciables de las alianzas declararon sus avances, su crecimiento, su puntaje todos dicen que van a ganar recordemos que solo es un cargo por el que luchan seis por la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos; los ciudadanos y los líderes de opinión han observado con cierto descanso como se encuentran los precandidatos acusan a la ley acusaron al INE que en la etapa de precampaña es un error, un engaño.

En base a la legislación electoral permitirá realizar un trabajo estratégico de los candidatos los partidos políticos seleccionaran y registrarán a quienes competirán con sus siglas ya hay hombres de candidatos a gobernadores, Senadores y diputados federales también de Presidentes Municipales y a los Congresos Locales; queda en el imaginario político y social imágenes, discursos y palabras significantes como “corruptos”, “mesías”, “pirruris”, “prietos”, “Yo mero”, “ya saben quien”, “mafia del poder”, “viejo senil”, “joven maravilla”, “liberales y conservadores”. Los golpes al señalarlo causados por Televisión y Radio más lo que logren impulsar en las redes sociales, son más de cincuenta millones de minutos de spots que iniciaron el pasado 14 de diciembre, más de seis mil estaciones de Radio y Televisión lo que significará en nuestros días cuarenta y ocho minutos de spots al día desde la seis de la mañana hasta las doce de la noche una cantidad millonaria de spots sin duda que se difundirán en medios nacionales, regionales y locales una batalla telemática y virtual.

El uso intelectual y movilizador de los precandidatos sean mostrado ya sus estrategias en tácticas electorales van a la seguridad si bien la finalidad es ganar la elección, José Antonio Meade ha repuntado con sus propuestas y ese obsequio que recibió para sus seguidores y quien alentó a sus opositores “el Yo Mero”, esa figura le dio un ímpetu inesperado rompió el esquema de venderlo como un buen servidor público , responsable, capaz y cumplidor, ha logrado su objetivo central contactar y darse a conocer con los priistas donde el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza desde luego con la sociedad sin duda sea reposicionado y su nombre, rostro e imagen ya están configurados.

Vendrá la apertura de propuestas y ofertas a la sociedad el combate con sus adversarios y el acompañamiento por todos sus aliados por todo el país; en lo que se refiere a don Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido como puntero en las encuestas de ahí me ha permitido observar su límite electoral parece que no da para más y eso no le alcanza para ganar de ahí su estrategia de “recoge todo lo que puedas” le ha generado críticas en su entorno así como señalamientos por integrar a personajes no tan gratos para la sociedad su estilo rijoso y denostador continúa su idea mesiánica empieza a desgastarse y eso podría marcarlo como quieren sus adversarios el candidato del “no” de lo “negativo” y no necesariamente del cambio. Ricardo Anaya ha mantenido a flote su búsqueda en respaldos destacando los de gobernadores como Corral, Yunes, Moreno, Graco y Mancera en la Ciudad de México, hay dificultades en sus números con las declaraciones sobre su pretencioso setenta y dos por ciento de puntos de la militancia panista para alcanzar la candidatura en un universo de poco más de doscientos ochenta mil y ha dado un respaldo de doscientos dos mil militantes de ello sin considerar los del PRD y de Movimiento Ciudadano, sin embargo lo pondría en intención al compararlo con las miles de firmas que han respaldado a doña Margarita Zavala la ex panista esposa de Calderón.

Los Precandidatos Independientes parecen haberse definido ya estarán en la boleta electoral Margarita, el “Bronco” Rodríguez y el “Jaguar” Ríos Piter, vino un preludio electoral un descanso para los candidatos un tiempo para organizar sus estrategias de campaña para avanzar en lo que les falta y para prepararse en las tareas próximas, aún no hay definición sobre los posibles resultados todos dicen que van a ganar todos han mostrado que son mejores que sus adversarios, pero todos sabemos estimados lectores que al final de la jornada electoral tendremos solo a un GANADOR…!!

Por otro lado estimados lectores muchas lamentaciones se están escuchando dentro de las filas del PRD en Guerrero esto debido a la salida de uno de su pilares de este Instituto Político y me refiero a Sebastián de la Rosa, en voz del candidato plurinominal a diputado local Celestino Cesáreo quien ha comentado que el PRD está viviendo momentos difíciles y que nadie puede aplaudir la salida o renuncia de cualquier militante o dirigente de ese partido político, en este caso lamentó mucho la salida del ex presidente del PRD en Guerrero Sebastián De la Rosa y de su equipo debido a que ha sido un actor muy importante dentro del Perredismo guerrerense; sin duda es motivo de análisis y preocupación para el partido “amarillo” estimados lectores porque como en cada elección nunca se ponen de acuerdo las “tribus” sus “corrientes” al interior y unos siempre acaparan las candidaturas dejando fuera a los que pudieran tener mejor presencia pero en sus designaciones ganan las cúpulas del poder, sin embargo no la tienen segura y más la candidata al Senado Beatríz Mojica quien no quiere quitarse la venda de los ojos no quiere darse cuenta que las encuestas la colocan en último lugar de las preferencias electorales su mala estrategia de denostar en el momento que se le ocurre en contra del actual gobierno estatal (en lugar de proponer soluciones para el bien común) la hacen ver como un personaje sin propuestas, sin ideas y sobre todo sin ninguna plataforma política, su soberbia la están llevando a una debacle anunciada en el Perredismo!!... Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada.!! Ánimoooooooooo..!!