Frank en su tinta

QUE ALGUIEN le diga a José Antonio Meade que primero piense en las consecuencias que traerán sus declaraciones y que luego las haga, si no le importan esas secuelas. Expliquemos: En plena precampaña el candidato presidencial de la alianza Todos por México (PRI-PVEM-Panal) prometió ser el principal combatidor de la corrupción, casi casi un paladín. Sin embargo, inmediatamente le echaron abajo el discurso porque sus ex compañeros de gabinete y muchos exgobernadores priistas son actualmente el símbolo de la corrupción en México. Este lunes Pepe Meade escribió en su cuenta personal de Twitter: “Uno lava dinero con empresa fantasma; y el otro de plano se ha convertido en un fantasma fiscal. ¡El que la hace, debe pagarla!”. Se refirió a sus contrincantes presidenciales, Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador. Y nuevamente le vinieron a Meade los cuestionamientos: ¿Y cómo súper-secretario en dos sexenios (incluyendo Hacienda) no se dio cuenta antes? Y sí se dio cuenta, ¿por qué no lo denunció? En todo caso, si se dio cuenta y no lo denunció, es cómplice, en caso de que sus acusaciones sean comprobadas…….. EL PRD enfrenta una de sus peores crisis en Guerrero, a tal grado que acaba de pedir al comité nacional que decida las candidaturas para diputaciones locales, ayuntamientos, síndicos y hasta de regidores. Hay corrientes que están muy polarizadas. Ya se fue Coduc de Sebastián de la Rosa y amenaza con hacerlo Izquierda Progresista Guerrerenses de Ángel Aguirre Rivero. Antes ya se había ido Izquierda Democrática Nacional de Oscar Chávez Rendón. Además, decenas de liderazgos perredistas regionales están apoyando desde hace un buen rato a Andrés Manuel López Obrador. Y todavía cientos de perredistas, desde el PRD, votarán por López Obrador, pues siguen sin ver con simpatía al panista Ricardo Anaya Cortés, el candidato oficial de los amarillos en la elección por la Presidencia de México…….. POR CIERTO, Sebastián de la Rosa afirmó que el PRD caerá al tercer lugar en las preferencias electorales en Guerrero, porque los dirigentes han secuestrado al partido y las candidaturas. Aclaró que en Morena no está pidiendo ser candidato, ni él ni sus cercanos colaboradores. Que todo es por la democracia…….. EL PAN en Guerrero le entró a la moda de dar candidaturas a las esposas de los dirigentes. Es el caso del presidente estatal de este partido, Marco Antonio Maganda Villalba, cuya esposa, la diputada federal, Guadalupe González Suástegui, encabeza la lista de candidatos a diputados locales plurinominales. En el segundo lugar de esa lista aparece el alcalde de Tepecoacuilco, Julio Galarza Castro……. AUNQUE parece chiste, sucedió en Iguala durante un gobierno priista. Colonos llegaron a la oficina de la presidencia municipal para protestar porque no les daban obras. Bloquearon la puerta principal y en eso llegó el alcalde, quien al ver que no podía pasar, exclamó: “Por aquí sólo se puede pasar volando y eso solamente lo puede hacer Súper Tovar”. Los colonos rieron y permitieron el paso al alcalde…….. SIMPLE dato: En las elecciones de 2006 el voto costo 58 pesos y en 2012 subio a 83. En ambas elecciones hubo 60 por ciento de participación ciudadana. Si en julio próximo se repite ese escenario de votantes, el costo del voto se elevariá a 135 pesos. De ahí la importancia de votar……. PUNTO.