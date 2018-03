Palabrerío

“La riqueza que pocos poseen, se explica a través de la pobreza de muchos” (Eduardo Galeano).

Los partidos de izquierda de por esta tierras, no tienen el mínimo sustento ideológico para sus bien amados que serán ungidos con candidaturas en este año, pues sólo son madriguera de depredadores del dinero del pueblo.

¿Cuánto pobres han mejorado su situación económica gracias a las políticas diseñadas y puestas en práctica por los gobernantes de izquierda? La respuesta es ninguno.

¿Cuántos miembros de la alta burocracia política de izquierda han mejorado su situación económica de manera visible? La respuesta es todos.

¿En qué beneficia al pueblo que los regidores ganen 66 mil pesos mensuales y los síndicos 90 mil y tengan cada uno de seis a ocho asistentes?

¿Por qué los regidores de izquierda no se oponen a este despilfarro del dinero del pueblo?

¿Por qué el presidente municipal prefiere gastar casi un millón de pesos mensualmente en los síndicos y regidores, en lugar de arreglar las calles de la ciudad, arreglar los camiones recolectores de basura o mejorar cualquiera de los demás servicios públicos deficientes?

¿Por qué tenemos agua escasa y de mala calidad en el municipio, si tenemos gobernantes con sueldos de primer mundo?

¿Por qué se gasta tanto dinero en las campañas electorales, si siempre son las mismas personas que van de un cargo a otro con el cinismo como estandarte, si ya sabemos quiénes son y lo inútiles que resultan para resolver los problemas sustanciales del pueblo?

Si los políticos son lo que presumen ser, ¿por qué ninguna de sus virtudes se refleja en algún bienestar sustantivo para el pueblo?

¿Por qué los políticos de izquierda no aplican la ley a los de derecha que la violan?, ¿por qué los políticos de derecha no hacen lo mismo con los de izquierda?, ¿Será porque padecemos un constante abuso de poder de los de derecha e izquierda en franca complicidad, despojando de manera inmisericorde del erario a los que menos tienen?

¿Por qué los ilustrados del país, académicos y estudiantes universitarios, no protestan contra las campañas electorales que son rituales carnavalescos que ocultan las verdaderas intenciones de los políticos, que son las de llegar al poder, mantenerse en él y beneficiarse del privilegio de poder apropiarse del dinero del pueblo con total impunidad?

¿Por qué habiendo tanto profesionista en el municipio con grados académicos de maestría y doctorado, no hay debate público sobre la política de nuestro Ayuntamiento?

¿Por qué los políticos de por estas tierras siempre ponen por encima de mezquinos intereses populares, los supremos intereses personales, y son insobornables custodios del bien propio e inflexibles amigos de lo ajeno?

¿Por qué, por qué, por qué? No lo sé, ojalá lo supiera.

UNA TARDE ESTABA en un parque con ella, no me decía nada, por más que le hacía preguntas o le contaba anécdotas que yo consideraba graciosas. Tenía el pelo ondulado y suelto descansando a penas en sus hombros, con su mirada interiorizada en quién sabe qué pensamientos. A veces entreabría un poco sus labios, parecía que quería dejar escapar cuando menos una palabra, pero sólo exhalaba un breve y tenue aliento que yo no alcanzaba a beber del todo como lo deseaba a manera de sustituto de un beso. Todavía cuando se despidió de mí con un movimiento de su delicada mano, sentí como si se hubiera quedado conmigo su silencio aplastante que me hizo introvertido hasta la noche cuando la volví a encontrar.

Hasta el martes próximo.