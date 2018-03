No permitiremos un México de caudillos ni de mesías: PRI

Cd. de México, Marzo 5.- En el marco de la celebración de los 89 años del PRI, el candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, aseguró que no permitirá que haya un retroceso al México de caudillos ni a uno de mesías.

Durante su discurso en la sede nacional del tricolor, el aspirante presidencial afirmó que, de la mano del PRI, buscará ganar los comicios del próximo 1 de julio, ya que “su candidatura es un compromiso con el país”.

El partido es heredero de un legado de sensibilidad y dedicación. El partido y Plutarco Elías Calles cambiaron a caudillos por instituciones; consolidaron la paz social. No vamos a permitir que regrese un México de caudillos ni de mesías”, aseveró.

Frente a cientos de militantes y simpatizantes priistas, aseguró que ganará para la construcción de un mejor país en el que se castigue a los corruptos y no se dé perdón a los delincuentes que han dañado a los mexicanos.

“Lo vamos a construir juntos ese México chingón. No hay cortina de humo que valga, el que la hace debe pagarla”, afirmó Meade Kuribreña.

Destacó que es un ciudadano “con vida limpia” y que no promueve “el odio, sino respeto, no aliento la división, sino unidad; no creo en los extremos que polarizan. Soy un hombre con experiencia, con ideas propias”.

Aseguró que su trabajo con el PRI está orientado a la ciudadanía y tiene cuatro ejes principales que giran en torno a compromisos con la ley, el orden y la seguridad; con las familias y mujeres; con vocación ciudadana y con gobierno a la medida.

“Vamos a hacer una revolución en la política social para poyar de manera personalizada a cada mexicano”, dijo.

En materia de corrupción, el que la hace debe pagarla: JOSÉ ANTONIO Meade

José Antonio Meade, aseveró que en México, hay millones de servidores públicos de todos los partidos, priistas y ciudadanos, ellos y yo, como nadie, repudian la corrupción y exigen que se castigue a quienes han violado la ley sean del partido que sean.

Como orador principal en el 89 aniversario del PRI, expresó que nadie puede dejar de explicar de qué ha vivido y ningún candidato puede usar la contienda para lavar sus culpas ni su dinero; “no hay cortina de humo que valga; el que la hace, debe pagarla”, resaltó.

Exigió castigo a los que no cumplen la ley y pintó su raya con los que han llenado sus bolsillos a costa del esfuerzo de los demás.

Ante cientos de priistas y organizaciones del partido, Meade Kuribreña dijo que es su voluntad enfrentarlos con inteligencia y firmeza, “a ello dedicaré todos mis empeños”.

Hizo suyas las palabras de (Luis Donaldo) Colosio en el sentido que hoy somos la opción que mejor conoce lo que se ha hecho, que sabe de los resultados de sus programas, de sus aciertos y de sus errores.

Finalmente, destacó que “hoy es uno de esos momentos de la historia donde los pueblos se juegan su destino. Competimos para obtener el triunfo, hoy les hago un llamado, salgamos a dar la batalla de nuestras vidas, ésta será una elección fundacional. Nunca habían estado en juego tantos cargos de elección popular y vamos a salir a pelear y a ganar cada uno de ellos”.