Zona Sísmica

Ante un escenario electoral lleno de descalificaciones y de estiércol –y el que falta-, los candidatos presidenciales se han encargado de anunciarle al mundo que México es un país en el que la corrupción galopa incesantemente.

Este fin de semana nos fuimos a dormir con la amenaza de que un misil, dirigido a Andrés Manuel López Obrador, le podría estallar el lunes 5 de marzo, o que habría una sorpresa en los desfalcos misteriosos de la Sedesol de José Antonio Meade o bien que el delito del lavado de dinero haría renunciar a Ricardo Anaya a la candidatura.

Ninguna de las tres especies abona nada a la incipiente democracia mexicana, que el escritor peruano Mario Vargas Llosa se encargó, hace días, de declarar que “hay una posibilidad de que México retroceda de una democracia a una democracia populista, una democracia demagógica. ¿Van a ser tan insensatos los mexicanos, teniendo el ejemplo de Venezuela, de votar algo semejante? Mi esperanza es que no. Y que haya lucidez suficiente”.

Desde luego, el mercenario escritor, quien también cuenta con la nacionalidad española, se refería a lo que pudiera suceder en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, cuando hace años afirmaba que con el PRI, México tenía la “dictadura perfecta”.

La de Mario Vargas Llosa, es una de las tantas consecuencias que han provocado los candidatos a la Presidencia de la República, los que sólo, juntos con su cuartos de guerra, se han dedicado a denostarse y no suman a su capital político las propuestas, que brillan por su ausencia y han permitido la intromisión internacional en un proceso electoral que es solo de los mexicanos.

Nuestros políticos se han olvidado que el pueblo está ávido de respuestas. Hasta el momento, lo único que han logrado es que Andrés Manuel López Obrador se les vaya por la banda, ya que él sólo les regresa el balón como lo piden.

Incluso, en todos los partidos políticos –sin excepción-, siguen sin comprender que la labor de equipo y el espíritu partidista se basan en la lealtad y la voluntad, así lo demuestra el desconocimiento que tienen de la realidad nacional y las necesidades que aquejan a la población.

La escaramuza verbal que han sostenido en los medios de comunicación no beneficia en nada a nuestro país y lo único que hace es que los ciudadanos crean cada vez menos en sus políticos, sobre todo en los que tienen un historial negro y que sería un desperdicio de espacio mencionarlos.

Acusaciones, señalamientos, descalificaciones y todo un repertorio de recursos oscuros se ocultan bajo la manga de los candidatos presidenciales y sus colaboradores y cuando de llamarlos al orden se trata, las culpas las dirigen a otro lado. Lo que olvidan es que el ciudadano se encuentra en medio, o si lo saben, les importa un soberano cacahuate.

México no se puede estar reinventando cada seis años.

Sin salida aparente, es razonable que los propios ciudadanos busquen respuesta a sus problemas más urgentes.

Pero en el centro de todos los problemas, el componente principal es la corrupción. Al amparo de la autoridad han proliferado los “entres”, las “mochadas” y todo tipo de “salpicaduras” de dinero que han convertido a la ley en materia elástica o en membrete.

Al paso de los años, el poder corruptor se ha acrecentado por las grandes fortunas que muchos han amasado con la complicidad de la autoridad.

Pero esto no quiere decir que el problema de la corrupción no pueda resolverse, por el contrario, es factible, pero esto sólo podrá concretarse con una estrategia integral que contempla múltiples variables.

Es decir, se requiere la participación sin menoscabo, de funcionarios y autoridades de todos los niveles, de empresarios, de la sociedad civil en su conjunto y hasta la misma iglesia. Pero el esfuerzo debe ser coordinado por expertos en la materia.

Hace un par de años escribí en esta columna, que en un artículo que hoy parece profético, Carlos Monsiváis escribía que el problema para el México del futuro era el arribo a las esferas del poder, en casi todos los rubros del quehacer nacional, de los improvisados.

Nada más cierto. Sobran ejemplos: hay diputados que integran comisiones que ni siquiera conocen. Secretarios de Estado que como en una rueda de la fortuna encontraron el premio de una cartera en la que no son especialistas y lo que es peor, un amplio porcentaje de nuestros políticos, llegaron al “servicio público” por casualidad o porque de pronto pareció que era posible.

Esa falta de oficio es hoy, más que evidente, los resultados saltan a la vista y ello sigue permitiendo que los hombres ilustres de hoy, se conviertan en los delincuentes de mañana e incluso, por influencia del poder económico, también ocurre en sentido inverso.

Así que los candidatos presidenciales tendrán que cooperar y adoptar otra actitud de verdaderos estadistas, para evitar que se sigan sacudiendo los cimientos de la política nacional y olvidarse de mostrar el rostro que más conviene a sus intereses.

Pero como dijo el escritor colombiano Gabriel García Márquez: “A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad”. ¿O tu qué opinas distinguido lector ?.

