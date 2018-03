La renuncia de la CODUC al PRD no es cualquier cosa. Se trata de una de las corrientes más importantes a nivel nacional, y con amplia presencia en los 81 municipios de Guerrero. Es un cisma en el perredismo, y un motivo de festejo, no en Morena, si no en el PRI.

La importancia es tal que el perredismo tuvo que alargar el fin de semana su Consejo Estatal para intentar recomponer los equilibrios que a su interior provocó la salida de esa expresión encabezada por Sebastián de la Rosa Peláez.

La ruptura fue celebrada por el precandidato priísta a la alcaldía de Acapulco Ricardo Taja Ramírez. Entrevistado consideró anunciada la derrota de la coalición por Guerrero al Frente, a la que definió como “el frente que no es frente porque todos están divididos”, y destacó que en el PRI todos están unidos.

En Acapulco es más visible la división, empezando por el PRD. La candidatura a la alcaldía la busca David Jiménez Rumbo, líder de Grupo Guerrero que ya tronó públicamente contra su dirigencia estatal por el reparto de espacios.

También la quiere el ex candidato del PRI Marco Antonio Terán Porcayo, quien sorpresivamente se registró ahora por el PRD, y de quien se dice, será impuesto por la cúpula sobre los demás aspirantes, tanto militantes como ciudadanos, en el caso de Jacko Badillo. Así ocurrió en el distrito 9 con Napoleón Astudillo Martínez.

Víctor Aguirre Alcaide de Unidad de Izquierda Guerrerense es otro pretenso, y aunque no ha manifestado inconformidad alguna en lo personal, recientemente su jefe político el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero arremetió contra el candidato presidencial del Frente, el panista Ricardo Anaya, y contra el dirigente nacional de otro de los partidos que lo integran, Dante Delgado Rannauro.

Por cierto que además, en el aliado Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja no se duerme en sus laureles, y se prepara para ir como candidato de su partido ante el escenario incierto al interior de la coalición.

Por su parte Illich Lozano Herrera se va con la CODUC al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero al Partido Encuentro Social (PES), lo que complica también la selección de candidato en la coalición que encabeza Morena, ya de por sí con el abierto desacuerdo del Partido del Trabajo por la candidatura de este municipio y la rebatinga por la paridad de género, a lo que habrá que sumar al ahora ex perredista como un aspirante más.

De ahí que Ricardo Taja tiene motivos para festejar. El único precandidato registrado por el PRI ve como las estrellas se alinean a su favor con la dispersión del voto de una izquierda que no alcanza los acuerdos necesarios para organizar su batalla electoral… y el tiempo corre.

Nueva oferta en Turismo

El gobierno de Héctor Astudillo Flores concretó el primer día de marzo una importante alianza con Airbnb, empresa que promueve el alojamiento de turistas en hogares para dar la oportunidad de conocer cómo se vive en las ciudades.

En Guerrero el año pasado 120 mil 400 viajeros que vivieron esa novedosa experiencia fueron recibidos por 3 mil 200 anfitriones de Guerrero, entre éstos, muchos adultos mayores que de esa manera recibieron un ingreso económico en promedio de 47 mil pesos por compartir sus casas.

Se ha logrado un trabajo conjunto interesante entre el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, Eduardo Cueva Ruiz, quien gestionó el acercamiento con Ángel Terral, director de Airbnb México, y los secretarios de Turismo y Finanzas, Ernesto Rodríguez Escalona y Héctor Apreza Patrón, para impulsar esta modalidad que regula oferta extra hotelera y ofrece otra opción de hospedaje a los turistas.

Hay que reconocer a Eduardo Cueva que lejos de pelearse por una candidatura actúa de forma inteligente al demostrar que Acapulco y Guerrero tendrán en él un importante gestor en la Cámara de Diputados, si su partido el Verde Ecologista lo postula por el 9 Distrito Federal.

Al pie

1.- Al expresar que el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame la crítica como si él fuera candidato del PRI, Beatriz Mojica Morga evidenció que el objetivo real de sus cotidianos ataques al gobierno de Guerrero es que se los responda Manuel Añorve Baños, con quien competirá por la Senaduría.

Lo malo para ella es que el priísta parece estar más interesado en ensillar bien el caballo, que en galopar antes de tiempo, como lo viene haciendo la perredista.

2.- Es incongruente que la CODUC se vaya del PRD argumentando como una las causas la alianza de ese partido con el PAN, y termine en el ultraderechista PES.

3.- Ángel Aguirre Rivero sorprende como tuitero con una serie de mensajes en la que arremete lo mismo contra el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador, el de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Rannauro, el gobierno de Héctor Astudillo, el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Javier Saldaña Almazán.

No es usual que un hombre con el oficio político del ex gobernador busque pelea con todos al mismo tiempo. ¿Tendrá que ver con el anuncio que hizo la PGR de que tiene nuevas pruebas sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa durante su gobierno?