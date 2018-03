Frank en su tinta

OTRA “PRIeta”. El martes 27 de febrero Claudia Delgadillo González era coordinadora de campaña de José Antonio Meade en Jalisco, hasta lo felicitó por su cumpleaños y dijo que al candidato priista a la presi-dencia no le tiembla la mano cuando se trata de hacer cumplir la ley. Sin embargo, el miércoles 28 de febrero, apenas un día después, la mis-ma Claudia Delgadillo González decidió respaldar a Morena, y ser su candidata a la presidencia municipal de Guadalajara. “Tomo la deci-sión de dejar las filas del PRI por un tema que es conocido por todos los habitantes de Jalisco y Guadalajara… en mi partido se tomaron deci-siones con las que no estoy de acuerdo, por eso es que hoy me uno al proyecto de Morena y le ayudaré a ganar en Jalisco”, dijo en un vi-deo…… TAMBIÉN en Guerrero la corriente perredista CODUC se su-mó a Morena, aunque, nada tontos, unos que tienen aseguradas candi-daturas se quedaron en las filas amarillas. La expresión que encabeza Sebastián de la Rosa, sin duda alguna, mermará la votación del PRD en las elecciones del 1 de julio. El dirigente estatal, Ricardo Barrientos Ríos, minimizó la salida de Coduc y afirmó que “este partido ha sido fuerte por los representantes que tiene en territorio, son perredistas de cepa”…….. EL PRI cumplió 89 años. En el acto central, en su sede na-cional de la Ciudad de México, el candidato presidencial, José Antonio Meade retomó el emblemático discurso de Luis Donaldo Colosio: “Mé-xico tiene hambre y sed de justicia”. Meade también admitió que “el partido ha cometido errores y sabe reconocerlo”……. EN IGUALA los principales liderazgos priistas del municipio encabezaron el acto en el Monumento a los Héroes. El discurso oficial estuvo a cargo del senador Esteban Albarrán Mendoza, pero también emitieron sendos mensajes David Gama Pérez (quien será el candidato a la presidencia municipal) y Héctor Ocampo Arcos (quien será candidato a diputado local por el Distrito 23). Asistieron también ediles (entre ellos los ex aspirantes Ra-fael Domínguez Velasco, Leticia Márquez Ocampo y Nemesio Álvarez García) y funcionarios del ayuntamiento, encabezados por el alcalde Herón Delgado Castañeda; el presidente y la secretaria general del co-mité municipal del PRI, Emmanuel Estrada López y Magaly Parra Vázquez, respectivamente, así como el Notario Francisco Román Jai-mes. Juan Manuel Santamaría Ramírez (subsecretario de Salud) y Erik Catalán Rendón (quien será el candidato a la diputación local por el Distrito 22) no asistieron por motivos de salud……. ÁNGEL Aguirre Rivero amaneció enojado el viernes y se lanzó con todo contra servido-res públicos de Guerrero a través de su cuenta personal de Twitter. Uno de los “blancos” fue el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, sobre quien el exgobernador comentó: “La Universidad Autónoma de Guerrero debe ser sometida a una minuciosa auditoría, que se investiguen las propiedades del Rector Javier Saldaña y se conocerán muchas cosas”. “El Rector de una Universidad tan po-bre como la nuestra, ¿puede comprar caballos de 2 o 3 millones de pe-sos? Es pregunta”. En la máxima casa de estudios del estado hicieron mutis…… AUNQUE parece chiste, ocurrió recientemente en el gobierno priista de Iguala: Se festejaba en grande el aniversario del tianguis de los jueves, con tres grupos musicales, “cochinita”, cervezas y wiski. En el acto protocolario uno de los dirigentes de los tianguistas hizo uso del micrófono para agradecer a las autoridades municipales (presentes) el apoyo que han dado a ese sector de comerciantes. Emocionado, el diri-gente expresó: “Estamos muy agradecidos con ustedes por ese apoyo que siempre nos han otorgado, ya que siempre hemos trabajado en con-tubernio”. (Contubernio: Acuerdo o alianza para fines censurables. Cohabitación ilegal de dos personas). Ah caray……..PUNTO.