Constitución moral ¿Cómo? ¿Por qué?

Ricardo Anaya y José Antonio Meade han dicho, repetido, cada quien en sus formas, que el candidato de Morena ofrece soluciones viejas a los problemas de hoy. El diagnóstico que tiene es correcto pero no coincido con las propuestas que hace, dice el primero; la solución no está mirando y querer volver al pasado ni echar para atrás los avances, explica el segundo. Para mayor disgusto de ellos, AMLO recientemente sugirió una constitución moral para México. Constitución política ya tenemos, dijo, pero necesitamos una de orden moral. Dando a entender que no era ocurrencia del momento, hizo referencia a la cartilla escrita por Alfonso Reyes y anticipó disposición de impulsar una especie similar.

La Cartilla Moral está compuesta de 14 lecciones escritas 1944. El autor, a petición del secretario de Educación Jaime Torres Bodet, atendiendo las condiciones socio-políticas de entonces, las concibió pensando en los adultos y en sí para la formación moral de los escolares mexicanos. Cada lección aborda la cuestión con enfoque liberal (respetando las creencias) poniendo en el centro el sentido de nuestra vida y qué puede hacerse para mejorarla. La primera de ellas, habla que el hombre debe educarse para el bien común. Empero, el bien no debe confundirse con nuestro interés particular, deseo o gusto en provecho propio: “El bien común es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos y aún de nuestra felicidad más amplia, la que abarcase a toda la especie humana ante la cual valen menos las felicidades de cada uno de nosotros”. Contiene poesía y se recomienda que el maestro lea en voz alta antes de darla a conocer al discípulo. Así mismo, usar tono explicativo con cierta amenidad y no exhortativo, imperativo, y menos con enojo; tales formas o estilos hacen tediosas las lecturas morales y con frecuencia impiden alcanzar los objetivos.

La enseñanza contenida en la lección IV contraviene reacción y comportamiento comunes de la sociedad actual: “Si un conductor de auto atropella a un peatón en un camino desierto y lo deja privado de conocimiento, lo más conveniente y ventajoso para él, es escapar cuanto antes y no contar a nadie lo sucedido. Pero el instinto moral o la educación moral obliga al culpable asistir a su víctima; dar cuenta inmediata a la policía y someterse a las sanciones de la ley aunque esto sea lo menos cómodo. La vigilancia interior de la conciencia nos obliga someternos a esa constitución no escrita que llamamos moral.” En eso se inspira la educación para el bien; y para comprenderla, ojalá fuera suficiente saber que, ante la falta de una formación escolar así, el mandato ético interior no existe; por eso el soborno, las influencias y de más a tal grado que, aun cuando la falta cometida sea a vista de todo mundo, hay impunidad.

A partir de la quinta lección se habla de los respetos o mandamientos de la moral empezando por el respeto a sí mismo, en seguida la familia y luego la sociedad. En cuanto a la política plantea que ésta tiene el gran problema de lograr que la convivencia social sea la más justa y feliz. En este sentido, al reivindicar AMLO la propuesta y el pensamiento de Alfonso Reyes, expresado hace 74 años, es por considerarlo vigente y aplicable en la actualidad en su visión de regenerar o transformar la sociedad. Quizás por eso parezca anticuado a Ricardo Anaya. Sin embargo, el candidato del PAN, PRD y MC por ahora sólo ofrece y contrapone, en general, una solución “inteligente”. El abanderado del PRI, PVEM y PANAL, por su parte, como que se desespera ante la falta de preferencia electoral para alcanzar al contrincante a quien considera sin la trayectoria ni las tablas que él si tiene. Para más, en López Obrador ve a un tipo pre moderno; que no usa tarjetas de crédito ni cuentas de cheques y sólo maneja dinero en efectivo. Por tanto, acusa, es un fantasma fiscal; porque es inexistente en el mundo financiero.

Un dato: en 1992 estando en la SEP Ernesto Zedillo, la Cartilla fue reditada para ser distribuida en las escuelas a nivel nacional. No se hizo por desacuerdo del SNTE cuyo postulado histórico ha sido la defensa del Artículo Tercero Constitucional. Tiempos aquellos en que el sindicato nacional de los trabajadores de la educación tenía un poder innegable; para el gobierno era un mal necesario que tenía que tomar en cuenta. La oposición del SNTE a la distribución escolar, tuvo que ver con la idea de corte religioso-clerical de la Cartilla, sostenida en la confrontación para perfilar “la unidad nacional” en tiempos de Manuel Ávila Camacho.

Citar o traer un documento como éste quizás parezca ocioso, desafortunado. Vivimos prácticamente inmersos en los antivalores. La honestidad no vale mucho y la honradez como que sólo queda para los tontos. Lo importante es ser un ganador y exitoso sin importar los medios; sobre todo encontrar los atajos y las relaciones para ser los primeros, excepto para morir. El individualismo predomina y se exhibe cotidianamente. En contraparte la solidaridad y el esfuerzo por el bien común escasean. Por tanto, creo, el planteamiento de una constitución moral formulado por López Obrador, como un elemento que pueda contribuir a la transformación social, suena tal vez utópico pero no es por demás ni está fuera del lugar. La peor lucha es la que no se hace.