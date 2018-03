Buscarán datos que ayuden a localizar a los desaparecidos

Integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas, realizarán una marcha en esta ciudad, en donde visitarán hospitales y Semefo, para pedir información que dé con el paradero de familiares

Iguala, Gro., Marzo 4.- Con el objetivo de exigirle al gobierno federal y estatal los nombres de las personas desaparecidas, los integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas, llevarán a cabo el 8 y 9 de marzo una marcha pacífica por las calles de Iguala y visitas en los cuarteles militares, PGR, Semefo, hospitales y Jurisdicción Sanitaria para recabar datos que les sirvan como pistas que den con el paradero de sus familiares, que tan sólo en Iguala existen 350 casos de personas que nada se sabe de ellos.

Lo anterior informó, la coordinadora de logística de la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas en Iguala, Citlali Miranda Mayo, quien señaló que a la par de estas actividades, a partir de mañana estarán pintando murales en uno de los espacios de la Iglesia de San Gerardo, por ser el sitio donde se les atendió a Los Otros Desaparecidos.

Explicó que las familias que integran la Caravana Internacional de Búsqueda, estarán visitando antes Cuernavaca, Morelos y el 8 de marzo, sus actividades las inician a las 12 del día con una homilía a cargo del obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, que se desarrollará en la Iglesia de San Gerardo y a las 16 horas iniciarán una marcha pacífica y recorrido por cuarteles militares, PGR y Hospital General e IMSS.

Aseguró que el 9 de marzo se concentrarán en el Semefo y la Jurisdicción General, además de realizar foros en las escuelas del nivel medio superior y superior, también están definiendo la colocación de una exposición pictórica en la Casa Siloe, relacionados a los desaparecidos.

“Las organizaciones que integramos estas caravanas, que por cierto, es la tercera que se hace en el país, buscamos a todos los desaparecidos, no sólo a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y creemos que cualquier persona que haya sido desaparecida se le debe dar el mismo valor, porque se trata de un ser humano”.

“Las actividades que estaremos realizando durante dos días, son totalmente pacíficas, pero el 8 de marzo al terminar nuestras actividades en la Plaza Cívica de Las Tres Garantías, estaremos emitiendo un pronunciamiento fuerte y de exigencia al gobierno federal y estatal a que haga lo que le corresponde, porque todo lo que está pasando se debe al asunto de violencia”.

“Las organizaciones sociales antes hacían las búsquedas en las fosas clandestinas y ahora será en las instituciones para tener pistas. Nosotros no sabemos cuántas personas hay desaparecidas, y eso es grave. Los únicos datos que tenemos son de personas civiles que han reportado a sus familiares y estamos hablando de 350 personas hasta ahora, por eso, vamos hacer una marcha portando fotografías para que la gente nos ayude a dar pistas sobre las personas que se encuentran desaparecidas”.

“Las denuncias hechas por las familias de los desaparecidos las tienen que hacer en la Ciudad de México, porque en Guerrero no hay la atención y en ocasiones ni siquiera las denuncian por temor o por represalias en un estado inseguro, en la que por cierto, las exigencias no son atendidas, porque no se tiene ni la pretensión de capacidad de respuesta y por cada caso de violencia el agraviado resulta ser el culpable, aduciendo porque estaba en lugares equivocados o formaba parte de los grupos delincuenciales”, aseguró.