Renunciará hoy todo el Comité Municipal del PRD en Ometepec

Ometepec, Gro., Marzo 4.-

Los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal del PRD de esta ciudad renunciarán a sus encargos hoy domingo 4 de marzo durante la asamblea dominical del partido que actualmente gobierna Ometepec, a través del alcalde Omar Estrada Bustos.



Así lo anunció un ex presidente del Comité Municipal, ex regidor y ex candidato a la diputación local del sol azteca, quien pidió la reserva de su nombre e invitó a los medios de comunicación a que asistan a la asamblea donde darán el anuncio oficial de la renuncia, así como el desprendimiento de los consejeros municipales, comités de base de las comunidades y las mujeres y hombres que son parte de la estructura del PRD en el municipio y localidades de Ometepec.



Reveló que así como lo anunció el ahora ex perredista Sebastián de la Rosa Peláez, también los militantes también renunciarán a apoyar a la candidata del PRD a la alcaldía de Ometepec, Rosa Coral Mendoza Falcón, de quien dijeron fue impuesta por los dirigentes de nueva mayoría Beatriz Mojica Morga y Evodio Velázquez Aguirre, compadre de Mendoza Falcón.



Responsabilizó al dirigente estatal del partido, Ricardo Barrientos Ríos, a Beatriz Mojica y a Evodio Velázquez de ser los responsables de que el PRD pase de ser la primera fuerza política a ser un partido muerto en esa ciudad.



Este día también trascendió que el alcalde Omar Estrada Bustos, fue incluido por el Partido Encuentro Social en la encuesta que realizarán para designar al precandidato mejor posicionado de la coalición Morena, PT y PES para la diputación local por el distrito electoral 16 que comprende Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca.