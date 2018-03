Grandes campeones

Lesia Tsurenko es bicampeona y reina indiscutible del Abierto Mexicano de Tenis; como un Potro, Juan Martín cabalgó al título en el puerto de Acapulco

Acapulco, Gro., Marzo 4.- Mientras que Lesia Tsurenko escribió su nombre entre las más grandes del Abierto Mexicano de Tenis, al vencer 5-7, 7-6(2), 6-2 a la suiza Stefanie Vögele, para convertirse en la bicampeona del torneo y alcanzar a las máximas ganadoras, Juan Martín del Potro hizo suya la cancha central de Acapulco para vencer 6-4, 6-4 al sudafricano Kevin Anderson.

La número 40 del mundo se sumó a la lista de las jugadoras que han ganado el AMT dos veces y donde también figuran Amanda Coetzer, Flavia Pennetta, Venus Williams y Sara Errani.

Desde que Errani ganó dos títulos entre 2012 y 2013, ninguna jugadora había podido repetir como campeona en años consecutivos.

Tsurenko vino de atrás para defender la corona. Incluso su permanencia en la cancha estuvo en dud cuando en el octavo juego del primer set pidió la asistencia médica por un aparente dolor en la espalda baja. Sin embargo, no fue nada grave y pudo regresar a disputar el resto de la final.

Antes de sentir el problema, la campeona defensora pegó primero y llegó a ponerse quiebre arriba. Al ver amenazado su servicio, la suiza quiso ser agresiva y fue a la red, situación que aprovechó Tsurenko para meter un globo que dejó helada a su rival.

Pero la ventaja no le duró y luego de un eterno sexto juego, su revés se quedó en la red y el marcador se volvió a empatar. Fue ahí cuando pidió ver a su coach para tratar el dolor.

Tres dobles faltas dejaron el siguiente juego y la definición del set en manos de Vögele, quien no perdonó y se apuntó la manga inicial.

El segundo set fue de altibajos y un intercambio de quiebres. Ahora, Vögele tuvo que consultar a su coach para hacer algún ajuste. Finalmente, Tsurenko lo decidió en el tiebreak para alargar la final.

La ucraniana no quiso más sorpresas y apretó apenas en el comienzo del set definitivo para ponerse rápidamente 3-0 arriba, aunque Vögele volvió a montar una pequeña reacción al recuperar el quiebre y sacar para empatarlo, pero no concretó la oportunidad y Tsurenko eludió la amenaza al recuperar el break y ponerse 4-2.

Vögele se quedó cerca de romperle el servicio en el siguiente game, pero la campeona sacó la casta y confirmó la ventaja. No solo eso, también vio que su rival se tambaleaba y aprovechó para sumar otro break de servicio y dictar la sentencia.

JUAN MARTÍN CABALGÓ AL TÍTULO EN ACAPULCO

Se esperaba un duelo de potencia y pelotas ajustadas a la línea de fondo, pero Del Potro jugó inteligente en el principio y desesperó a Anderson cada vez que el sudafricano le jugaba al revés. El argentino apeló a su slice y eso le complicó la vida su rival, que no supo cómo reaccionar ante la estrategia.

Delpo causó daño en el séptimo juego del primer set. Luego de un game muy disputado y con puntos que prendieron a la afición, entre ellos un duelo en la red que terminó con una volea del argentino que casi le “vuela” la cabeza a Anderson, el de Tandil logró un quiebre hacia a un passing shot por la paralela bien pegado a la línea para sacar 4-3.

Anderson vio una luz cuando en el siguiente game, Del Potro titubeó un poco y llegó a cometer dos dobles faltas, pero el latino reaccionó justo a tiempo, con buenas combinaciones de slice y derecha. Se levantó con un drive poderoso por paralela y luego confirmó el break con un ace.

El sudamericano estuvo a punto de sellar el set con un nuevo rompimiento de servicio, pero su rival logró cerrar el game con un saque y derecha a la zona libre de la cancha. Delpo se complicó al tratar de cerrar el set, llegó a ponerse 0-30, pero finalmente lo logró con un ace.

El dramatismo se apoderó de la cancha central cuando Anderson se cayó al intentar volver atrás para responder un globo. El sudafricano se levantó y fue ovacionado, sin embargo, poco después con el marcador 15-40 y 1-1 en el inicio del segundo parcial, tuvo que pedir la entrada del fisio.

Volvió tras ser atendido en la cancha, pero solo lo hizo para encontrarse con un Del Potro implacable, que olió la sangre y definió el break con una derecha cruzada y pegada a la línea.

El problema fue en la rodilla izquierda y en el descanso le pusieron cinta en la zona, pero Anderson no pudo hacer más ante el buen juego de Delpo, quien selló la victoria y el título con un juego perfecto de saque en el décimo game.

MARIA Y WATSON, LAS CAMPEONAS DE DOBLES

Más temprano en el primer turno del día en la cancha central, la dupla formada por la alemana Tatjana Maria y la británica Heather Watson se adjudicaron el título de dobles tras vencer a las estadounidenses Kaitlyn Christian y Sabrina Santamaria por parciales 7-5, 6-2 y 10-2 en el súper tiebreak.

El momento más emotivo se vivió durante la premiación cuando Maria, con el tradicional sombrero charro de los campeones del AMT en la cabeza, tomó en brazos a su pequeña hija para celebrar el éxito conseguido este sábado en Acapulco.

SOARES Y MURRAY LOGRAN BICAMPEONATO

Los tenistas Jamie Murray y Bruno Soares defendieron el título del Abierto Mexicano, luego de que doblegaron a los hermanos Bob y Mike Bryan, por 7-6 (4) y 7-5 en 1hora 35 minutos.

Los campeones de Acapulco en 2017 doblegaron en dos sets corridos a los ex número uno del mundo en el Grand Stand Caliente. Con este resultado, la pareja se ubica en los anales de este certamen junto a los hermanos Bryan como las únicas dos duplas que tiene dos coronas de manera consecutiva. Los estadounidenses lograron dicha distinción, tras ganar las ediciones de 2002 y 2004.