Epistolario

La palabra en venta, bara bara

Cuánta razón tienes, amigo HERNÁN. Hay escritores e “intelectuales” que venden sus palabras al mejor postor. MARIO VARGAS LLOSA, peruano, Premio Nobel de Literatura, derrotado en las elecciones de su país (por algo), dijo cuando gobernaba el PRI que México era una “dictadura perfecta”, hoy, en Madrid, exhorta a los mexicanos a no ser tan insensatos de votar por LÓPEZ OBRADOR, porque de hacerlo cometerían “suicidio democrático” y “sería un retroceso tremendo para la democracia en México” en virtud de que lo convertiría en “una democracia populista y demagógica”. Adivinanza, ¿por cuál partido habla? Obvio.



VARGAS LLOSA, quien en 1990 perdió ante FUJIMORI como candidato a la Presidencia de su país, hoy vive en Madrid. Sin calidad moral como persona, ahora se yergue como defensor de México. Proclive a escándalos, su falta de ética lo ha llevado al cinismo. En 1955 casó, siendo menor de edad, con su tía política JULIA URQUIDI, quien le llevaba 11 años. Él aspiraba a ser escritor, y ella, boliviana, se acababa de divorciar. Era hermana de OLGA, casada con LUIS LLOSA, hermano de DORA, la madre de MARIO. En 1964, ya asentado como escritor en París, abandonó a la “tía Julia” por su prima PATRICIA, con la que se casaría al año siguiente y con la que tuvo a sus tres hijos, ALVARO, GONZALO y MORGANA. Se divorció de PATRICIA y ahora anda de “novio” de ISABEL PREYSLER, ex esposa de JULIO IGLESIAS. Claro, allá su vida privada e íntima, pero no quiera arrogarse el papel de tutor nacional que nadie le ha otorgado para decirnos qué es lo correcto. Si los mexicanos se equivocan en votar por el partido que sea, dices y tienes toda la razón HERNÁN, que se equivoquen, tienen el derecho a equivocarse. Que no nos venga con el cuento de que es “vidente”. Si no lo hizo en su país, Perú, que no nos venga con esas jaladas.



POR LO DEMÁS, las campañas de los candidatos presidenciables se ha convertido en escenario de cortinajes oscuros. A RICARDO ANAYA, quien no es mi candidato, ya que lo considero –ya lo dije- peligroso para México por su inteligencia y ambición perversas, quieren indiciarlo por un lavado de dinero por poco más de 50 millones de pesos. Si es culpable, que la justicia se haga. Pero también que se castigue a LOZOYA por el caso ODEBRECHT y a ROSARIO ROBLES por el fraude maestro en SEDESOL y la SEDATU. Con estos no fueron 54 millones, sino miles.



CUANDO VEO, LEO Y ESCUCHO lo que se dice de los candidatos a la Presidencia de la República y los descalificativos entre ellos mismos, es como si me transportaran a una granja porcícola, donde la batalla se hace en el lodazal del chiquero. No hay quien se salve. Ese es el nivel de la política en México.



ANAYA le da duro al PRI y a MEADE, y el gobierno le manda mensajes fuertes para que sosiegue. A la vez, LÓPEZ OBRADOR sigue siendo tema de los “memes” oficialistas y hasta le mandaron a MARIO VARGAS LLOSA para convocar desde Madrid a los mexicanos a no cometer “suicidio democrático”.



POR OTRA PARTE, Los candidatos siguen enfrascados en el tema de la corrupción, el cual, aunque relevante, no es el único de este país, y se olvidan de otros tópicos igualmente importantes que pueden coadyuvar en la lucha contra aquel cáncer. Todos tienen fórmulas para desterrar la corrupción y la impunidad, pero nadie, absolutamente nadie, ha hecho propuestas concretas sobre educación, la ciencia y la tecnología, y cómo extender los servicios de salud a todos los mexicanos.



Ni los gobiernos de hoy, ni diputados, ni senadores ni candidatos han ofrecido hacer realidad una demanda muy antigua: la salud universal. Por el hecho de ser mexicanos, sin importar que son ricos o pobres, jóvenes o ancianos, todos tienen derecho a la salud.

El Presidente ha inaugurado clínicas y hospitales del IMSS y del ISSSTE en varias partes del país, pero he aquí que los inmuebles están abandonados. No han servido de nada. No están equipados, no hay médicos, no hay instrumental, no hay enfermeras, no hay medicamentos.



El Seguro Popular sirve a mexicanos que no están incorporados a esos sistemas, pero los centros de salud y las clínicas tampoco tienen suficiente personal y medicamentos para que la atención sea eficaz.



Los ricos acuden a hospitales privados, donde tienen buena atención, pero son demasiado caros. Claro, su dinero les da ese derecho. Pero ¿y los demás, que son mayoría? Nada más que hay ver en cualquier ISSSTE o IMSS, cómo te tratan.



Pregunto, por qué no uniformar la política de salud. Que sea una sola y de calidad y que sea para todos, sin excepción.



EN TANTO, Y VOLVIENDO A LA CAMPAÑA, continúa la desbandada. CLAUDIA DELGADILLO GONZÁLEZ, quien era coordinadora de la campaña del candidato priista JOSÉ ANTONIO MEADE en Jalisco, renunció al cargo para unirse a las filas Morena.



A PROPÓSITO DE DESPILFARROS INEXPLICABLES (que ninguno es explicable, aclaro) ALFREDO CASTILLO CERVANTES, ex amo de Michoacán, hoy director de CONADE, fue sentado por algunas organizaciones civiles en el banquillo de los acusados. En 2016, cuando se celebraron los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, hizo fuertes gastos al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que no ha querido o no ha podido explicar, y que frene a la falta de resultados dichos gastos resultan monstruosos.



QUÉ LAMENTABLE. Nos enteramos de la noticia que ROBERTA JACOBSON ha renunciado como embajadora de los Estados Unidos en México. Me temo que ya estaba harta de lidiar con TRUMP. “Llevo a México en mi alma y en mi corazón, y continuaré haciendo todo lo que esté al alcance de mi mano para mantenerme a la altura de mis palabras. ¡Juntos somos más fuertes!”, dice en su carta de despedida. Ni modo, a ver ahora a quien nos manda el señor naranja.



TUXTLA GUTIÉRREZ es un basurero. Las calles están convertidas en amontonaderos de bolsas con basura, porque el alcalde FERNANDO CASTELLANOS no puede por su gran ineficiencia. Anda más metido en su pre campaña de ser candidato a diputado federal, que en cumplir sus obligaciones. La sociedad debería demandarlo por delitos contra la salud pública.



[email protected]



[email protected]