Nada nuevo

Los últimos días del mes de febrero fueron de circo romano en la política nacional. Todo ello debido a que Enrique Peña Nieto haciendo uso faccioso de las instituciones como la Procuraduría General de la República ha decidido participar en la contienda electoral de manera directa y personal al exhibir a Ricardo Anaya, candidato presidencial por el partido Acción Nacional, en un caso de compra venta de unos terrenos en Querétaro, su estado natal, realizado hace unos años con recursos presuntamente de origen ilícito.



Lo curioso del caso es que éste se haya ventilado una vez que Ricardo Anaya fue nominado oficialmente como candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República y no antes, como dice la PGR, que tuvo noticia del supuesto, sin duda alguna con la intención de eliminarlo de la contienda ahora que, según las encuestas, Ricardo Anaya está colocado en segundo lugar con casi 10 puntos por debajo de Andrés Manuel López Obrador, candidato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y así su candidato José Antonio Meade repunte en las encuestas.



Desgraciadamente en nuestro país, presidencialista por excelencia, las instituciones son débiles, cojas e inservibles en algunos casos y al frente de ellas colocan a personas incondicionales de cada titular del Ejecutivo en turno. Vale recordar que la PGR, está acéfala desde que Raúl Cervantes Andrade, el anterior titular renunció y hasta la fecha la presidencia de la República la maneja directamente a través de un suplente sin facultades legales pero que actúa como tal.



El caso más reciente del manejo discrecional y faccioso de las instituciones se dio durante el sexenio de Vicente Fox Quesada cuando pretendió, casi de igual manera, anular la participación de André Manuel López Obrador en la contienda por la presidencia de la República, dando con ello origen al “compló”.



Desgraciadamente los países centro y sudamericanos están poniendo el ejemplo a México de cómo tratar a los funcionarios que abusaron del poder y se corropieron de manera escandalosa al amparo del poder público, llevando a los tribunales y hasta a la cárcel a los mismos ex presidentes; Toledo, Kushinky, Ollanta Humala en Perú; Dilma Roussef y Lula, en Brasil; Otto Granados y su ex vicepresidencia en Guatemala, etc.



Espectáculo tipo circo romano en que soltaban a los leones contra los cuales lucharían los gladiadores y los caídos en desgracia a los ojos del emperador; sólo que aquí no se vieron los leones hambrientos de aquellos tiempos pero sí los perros del sistema que para esos casos los tienen muy amaestrados.



Las guerras son sucias y cuando de conservar el poder se trata, los encumbrados de hoy, son capaces de todo: lodo, videos reales o manipulados, historias familiares a la luz del día, calumnias, boñiga, compra de voluntades mediante entrega de tinacos, láminas, vales, dinero en efectivo, como se documentó en la elección del Edo. Mex., estiércol, accidentes, amenazas, atentados y hasta asesinatos.



Como ven, nada nuevo. Las mismas mañas.