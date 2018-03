Defenderá título

Lesia Tsurenko vence a Daria Gavrilova y disputará la corona del AMT; Kevin Anderson se instaló en su segunda final de Acapulco

Acapulco, Gro., Marzo 3.- La reina sigue con paso firme. Lesia Tsurenko defenderá su corona en la final del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, tras vencer a la australiana Daria Gavrilova por 6-2 y 6-4, en 106 minutos de juego.

“No estoy muy feliz por la manera en que terminé el partido, pero gané. Ahora tengo que trabajar con mi entrenador sobre el partido de mañana para no cometer los mismos errores. Realmente disfruto jugar en Acapulco, es mi lugar favorito del mundo“, dijo Lesia.

Gavrilova, de 23 años llegó a la semifinal del torneo como tercera sembrada del certamen, pero Lesia inició con una ventaja de 3-0 en la primera manga, además de aprovechar dos oportunidades de quiebre. Aunque la australiana intentó encontrar la fórmula para remontar el marcador, los errores no forzados y dobles faltas no le ayudaron para remontar el parcial resultado.

Para el segundo set, Lesia, campeona de Acapulco en 2017 y séptima sembrada del torneo desconcentró con sus saques a Daria. La australiana tuvo 10 dobles faltas, además de que salvó cuatro de siete breakpoints, mientras que Lesia terminó con tres de siete en esta instancia.

Con este resultado, la ucraniana de 28 años consiguió su quinta victoria en el mismo número de enfrentamientos entre ellas. La última ocasión en la que ambas se midieron fue el año pasado en la Copa Federación, en donde Daria cayó por 6-2 y 6-3.

KEVIN ANDERSON SE INSTALÓ EN SU SEGUNDA FINAL DEL AMT

Cuatro años después, Kevin Anderson lo volvió a hacer. El tenista sudafricano se metió a su segunda final del Abierto Mexicano de Tenis luego de derrotar al norteamericano Jared Donaldson por parciales de 3-6, 6-4 y 3-6.

Anderson se llevó el partido y el pase a la gran final después de un inicio sin mayores contratiempos y un segundo set en el que se complicó la situación por un quiebre que el norteamericano le propinó para alargar el juego aunque no con muchos argumentos para pelear al final.

Después de perder el segundo parcial en lo que parecía una noche tranquila y que se vislumbraba para entregar un juego que no fuera más allá de las dos horas, Anderson despertó y con su saque encaminó el triunfo.

Rápidamente en el tercer set consiguió el quiebre y puso distancia de por medio llegando al 3-5 que le metió todo el nervio al norteamericano para sentenciar el duelo en el siguiente juego.

De esa forma, Anderson disputará su segunda final en Acapulco después de que en 2014 se metió al partido por el título pero terminó perdiéndolo con el búlgaro Grigor Dimitrov.