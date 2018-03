Sorpresa en Acapulco

Sloane Stephens es eliminada del AMT luego de perder en 3 sets ante Stefanie Voegele; Alexander Zverev avanza a semifinales tras vencer a Ryan Harrison

Acapulco, Gro., Marzo 2.- La primera sembrada y campeona del Abierto Mexicano de Tenis en 2016, Sloane Stephens, quedó eliminada en los cuartos de final tras perder ante la suiza Stefanie Voegele en tres apretados sets.

Voegele se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2, para avanzar a las semifinales del certamen donde esperará a la ganadora del encuentro entre la china Shuai Zheng y la sueca Rebecca Peterson.

A pesar de que podría considerarse una sorpresa la eliminación de Stephens, la suiza la había derrotado en tres partidos previos de cuatro enfrentamientos entre ambas, dos de ellos en la temporada de 2017.

Mientras que en el primer partido de la rama varonil, el estadunidense Jared Donaldson, 59 del ranking de la ATP, derrotó al español Feliciano López (38) por 6-3 y 6-1 en apenas 53 minutos, en un partido en el que el joven de 21 años superó por fuerza y velocidad a Feliciano, lejos de mostrar su mejor nivel.

EL PRÍNCIPE QUIERE SER REY: ZVEREV AVANZA A SEMIS

El Príncipe está decidido a coronarse rey en Acapulco. El destino quiso que Alexander Zverev quedara como favorito en el Abierto Mexicano de Tenis tras las bajas de Rafael Nadal y Marin Cilic, pero el alemán demostró estar listo para heredar la corona azteca al instalarse en las semifinales tras fulminar a Ryan Harrison.

La joven promesa del tenis de 20 años necesitó solo de una hora y seis minutos para llevarse el juego por marcador de 6-4 y 6-1 en su primer enfrentamiento con el estadounidense, quien no opuso resistencia alguna.

Apenas en el quinto game del primer set, Zverev le quebró el saque al tenista número 60 del planeta. El raqueta cinco del ranking de la ATP lució contundente, incluso cuando estaba a punto de perder la ventaja, pues en el octavo juego de la primera manga, remontó un 0-40 adverso.

Pero en el segundo asalto fue que la furia del germano se destapó. Zverev necesitó de poco más de media hora para dejar tendido al norteamericano, que no tuvo oportunidad de respuesta ante la bravura del llamado a ser la nueva gran estrella del deporte blanco.

Sascha tuvo una efectividad del 53 por ciento en su primer servicio y conectó tres aces, uno de ellos en el ocaso del partido, para redondear una soberbia actuación en Acapulco, ante el alarido del público presente.

ANDERSON FRENA EL ÍMPETU DE CHUNG

El sudafricano Kevin Anderson se encuentra a un paso de la final del Abierto Mexicano de Tenis, tras vencer al surcoreano Hyeon Chung por 7-6 (5) y 6-4. Este resultado le permite encaminarse a la búsqueda de su primera corona en este torneo guerrerense, que en 2014 se le negó tras caer ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

Anderson finalizó con 18 aces, además de 70 por ciento de efectividad en el primer saque que lo encaminaron hacia la victoria, incluso salvó seis de siete puntos de quiebre contra Chung, el actual campeón de la Next Gen de la ATP.

“Realmente disfruto estar aquí, mañana tengo una buena oportunidad de luchar por estar en la final, eso es emocionante para mí. Tuve que trabajar desde diciembre para tener una mejor temporada. Aproveché para tener un buen segundo set para no complicarme el partido “, dijo el sudafricano de 31 años.

Ahora, Kevin jugará por segunda ocasión en su carrera a Jared Donaldson, de 21 años, quien se instaló por primera vez en una semifinal del circuito ATP. El año pasado, ambos se enfrentaron en el Abierto de Génova, en donde Anderson se impuso por 6-3, 6-7 y 6-2.

TSURENKO DA OTRO PASO EN LA DEFENSA DEL TÍTULO

Lesia Tsurenko no le dio opciones a Kristina Mladenovic y de nueva cuenta la derrotó en el AMT, como ocurrió en la final del año pasado. Pero esta vez la cita fue en los cuartos de final, lo que le impidió a Kiki mantenerse con vida en sus aspiraciones al título. Tsurenko dejó parciales de 6-2 y 6-2 en el Grand Stand Caliente.

Con una doble falta, Mladenovic entregó el encuentro y su decepción fue clara. No era para menos, pues la rival que tenía enfrente conseguía la sexta victoria en siete enfrentamientos directos entre ellas.

Lesia dejó claro que tiene la fórmula para contrarrestar el juego de la francesa, a pesar de tener un ranking mucho menor, al ser la 40 del mundo (Kiki es la 14). En el primer parcial Kristina no lograba poner en juego la pelota con su primer servicio, situación que fue muy bien aprovechada por su rival, quien se apuntó un 81 por ciento de puntos ganados con el segundo saque de Mladenovic.

En un parpadeo, la campeona de 2017 se embolsó la primera manga y aumentó su confianza para pensar en defender la corona. Un quiebre apenas en el segundo game del segundo set infundió en Lesia mucha más energía. Mladenovic se recuperó del quiebre en el tercer juego, pero enseguida volvió a entregarlo. Sus tiros profundos se iban por la línea de fondo, y cuando tiraba un slice para intentar sorprender, era superada en la red. El 4-1 en el marcador era ya inalcanzable para la francesa, quien no halló los recursos para darle la vuelta al marcador y concluyó su aventura en el torneo.

Tsurenko va por el pase a la final contra Daria Gavrilova, a quien ha vencido en los tres choques que han disputado (Copa Federación 2017, Estambul 2015 y Abierto de Australia 2013). Daria obtuvo su pase a las semifinales al derrotar a Verónica Cepede por 6-4, 4-6 y 6-2, también en el Grand Stand Caliente.

Gavrilova, tercera preclasificada, concluyó con nueve dobles faltas y sólo un servicio as. Cepede cometió cinco dobles faltas y dos saques directos en 2:23 horas de juego. Fue un encuentro de altibajos por parte de las dos jugadoras, quienes registraron un bajo porcentaje de puntos ganados con sus devoluciones.

Daria, quien se presenta por primera vez en Acapulco, salvó cuatro de nueve break points, mientras que Cepede terminó con cinco de 12 en este renglón.