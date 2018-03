Seguridad, para todos y no sólo a candidatos

Los dirigentes del PRD y PAN en el estado, señalaron que un mapa de riesgo para los abanderados es absurdo y poco acertado; gobernador debe garantizar la seguridad a todos los guerrerenses, coinciden

Iguala, Gro., Marzo 2.- Los dirigentes estatales del PRD y PAN, Ricardo Barrientos Ríos y Marco Antonio Maganda Villalba, respectivamente, coincidieron en que la creación de un mapa de riesgo, es absurda y poco acertada, ya que lo que se necesita es que el gobierno garantice la seguridad de toda la población guerrerense.

En entrevista telefónica, el líder del sol azteca en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, calificó de absurdo e inaceptable el anuncio hecho por el gobernador Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que se elaboró un mapa de riesgo para los candidatos que participarán en la contienda electoral para que sepan las zonas peligrosas que hay en la entidad.

Barrientos Ríos consideró que el gobierno tiene la obligación de garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos, no sólo de los candidatos, “creo que en lugar de que el gobernador haga este tipo de anuncios debe presentar propuestas y soluciones, el problema de la inseguridad en el estado es grave y se debe de combatir pero no con un mapa de riesgo sino con acciones reales”.

Aseguró que esta propuesta va a entorpecer el próximo proceso electoral porque se entiende que algunos candidatos no podrán hacer campaña en ciertos puntos del estado por la peligrosidad que esto representaría para ellos y esto desde luego va a delimitar el trabajo político electoral, porque varios candidatos tendrán menor accesibilidad en ciertos municipios y comunidades para promover sus proyectos a la población y esto no es posible”.

Manifestó que varios candidatos del PRD le han manifestado su incertidumbre sobre cómo le harán para realizar su campaña, sobre todo en aquellos puntos del estado donde se ha reflejado mayor inseguridad, “será muy complicado, por ello el gobierno del estado apoyado con el gobierno federal debe de dar las garantías de seguridad que se necesitan y este es un tema no sólo para candidatos, sino para toda la población “porque todos debemos tener las garantías de seguridad para poder transitar en el territorio guerrerense sin correr ningún riesgo”, subrayó.

El líder perredista dijo que se tiene que ver cómo garantizar a la sociedad guerrerense, no tan solo a los candidatos, esa seguridad que necesitan, porque en un proceso electoral no solo participan los candidatos sino que la mayor participación es de la población que acude a votar y si hay inseguridad, pues no acuden a las urnas y habrá un abstencionismo enorme en Guerrero, además de que no habrá posibilidades de que los candidatos hagan llegar su plan de trabajo a la sociedad.

Precisó que es necesario que los gobiernos municipales también trabajen en este tema de la inseguridad de una manera seria apoyando al gobierno del estado, “porque veo que en muchos municipios únicamente sobrellevan las cosas y no ayudan a mitigar la violencia que ha crecido en el estado de Guerrero”.

GUERRERO NECESITA SEGURIDAD, NO UN MAPA DE RIESGO: PAN

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Acción NAcional (PAN), MArco Antonio Maganda Villalba, dijo que la creación del mapa de riesgo no servirá de nada; es una acción poco acertada.

Indicó que la situación de violencia que impera en el estado no es privativo de los candidatos sino de toda la población en general, “por lo que es poco acertado este anuncio porque de antemano todos los guerrerenses sabemos la situación de violencia que impera en casi todo el estado, creo que en este tema de la violencia no es suficiente lo que pueda aportar un mapa de riesgo, porque todos los guerrerenses lo que están esperando son resultados en el combate a la delincuencia y la impunidad”.

Entrevistado vía telefónica, Maganda Villalba agrego que lo que el gobernador debería hacer es proporcionarle seguridad a todos los habitantes del estado, porque esa es su obligación, ya que en estos momentos los guerrerenses al salir de sus casas no saben si van a regresar o se quedarán en el camino; “es una situación muy difícil”.

Consideró que este anuncio está fuera de lugar y es insuficiente porque la seguridad debe de ser primeramente para los ciudadanos y por ende, ahí entran los candidatos.

Agregó que el gobierno del estado debe garantizar que el próximo proceso electoral se desarrolle con tranquilidad y seguridad para todos sin excepción, de lo contrario será un proceso muy complicado porque la población no saldrá a votar por temor y eso no es algo bueno.

Señaló que es urgente que el gobierno del estado actúe a la brevedad, para que la violencia en el estado cese porque si aun no inician las campañas y ya hay varios aspirantes asesinados, sería iluso pensar que el proceso electoral no se va a ver empañado.

El líder albiazul dio a conocer que varios de sus candidatos le han manifestado tener temor por lo que ocurre en el estado sobre todo aquellos que tendrán que hacer campaña en los municipios más violentos de la entidad, “tenemos ya en nuestro poder ese mapa de riesgo que haremos llegar a los candidatos, pero para el PAN no significa nada”.

Finalmente, el dirigente estatal del PAN subrayó que el gobernador debería ponerse a trabajar de manera seria y decidida mostrándole a los guerrerenses una verdadera estrategia, porque hasta el momento se puede palpar en la entidad que no ha dado ningún golpe importante ya sea en combate a la corrupción o a la delincuencia, “pareciera que en Guerrero no pasa nada, que no hay corrupción, no hay delincuencia, ni tampoco impunidad”.