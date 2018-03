Presenta Roisver Azael sus Juegos Florales en el Museo "Yoallan"

El maestro, escritor y poeta Roisver Azael Camiña Carreto presentó con un gran éxito en el Museo de la Identidad Igualteca “Yoallan” sus “Juegos Florales” apoyado por niños y niñas que interpretaron sus obras, que le merecieron distinguidos reconocimientos en el ámbito local, regional y nacional.

En el evento en el que asistieron personalidades que gustan de la cultura, Camiña Carreto dijo que “Azael Camiña y sus Juegos Florales” comprenden poesías dedicadas a Iguala que interpretaron alumnos de la Escuela Primaria “Plan de Ayala”, cuyas obras están impregnadas de gran sentimiento que hacen llorar y hacen reír.

“Las obras que hoy estamos presentando son muy importantes para mí, porque me han visto crecer y muchos amigos han visto la pasión y la entrega que le pongo a estos trabajos literarios, no tengo palabras para agradecer a la gente que me acompaña, siempre en un escenario prevalece la emoción porque se conjuga el trabajo y la historia”.

“En mi época de instructor comunitario en Conafe trabajé mucho y doy las gracias a todas las personas que me han visto crecer. Y lo que hoy presentamos es para todos ustedes”.

“He dicho siempre que soy maestro por vocación y poeta por convicción y en mis ratos libres me da por escribir. Algunos mis poemas han sido del gusto para algunas personas que me han permitido obtener algunos premios locales, regionales y regionales”.

“Todas las obras son dedicadas a Iguala y a la bandera, narraciones breves y poesías de protesta. Las obras que más destacan son: Iguala de mis amores y Misterios Dolorosos, que tienen que ver con el rezo de la pérdida de un hijo e hijos”.

Cabe señalar que Azael Camiña, obtuvo en el 2011, el segundo lugar nacional de los Juegos Florales de la Plata en Taxco de Alarcón, con la obra: Taxco despierta. Azael también obtuvo en el 2016, el segundo lugar de los Juegos Florales en Iguala con el trabajo “El Alfa, El Omega y el Cosmos”, entre muchas obras, que algunos niños y niñas interpretaron.