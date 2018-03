Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores los saludo con mucho gusto, deseándoles que pasen un excelente fin de semana les comento que el Senador Jesús Santana García planteó con varios de sus compañeros una iniciativa que presentaron y que fue avalada por varios de sus compañeros Senadores que trata de darle un valor al voto nulo, pongo algunos antecedentes estimados lectores hoy en día la gente puede molestarse de ir a votar y anular su voto lo cual no pasa absolutamente nada en nuestro país hay países como España, como Colombia, que ya lo reconoce pero si la ciudadanía va y anula su voto es porque está molesta hay un descontento es un forma de manifestación porque esta enfadada con el sistema de partidos con el sistema de los propios candidatos que ofrecen los partidos y ha habido un incremento muy importante en este voto nulo digamos que el promedio asciende a cinco por ciento en las elecciones según estudios del propio INE del 2009 del 2012 y del 2015; el del 2015 fue del 4.8% es decir la ciudadanía está manifestando algo a través de su voto nulo no le gustan las opciones no le gusta los partidos pero no pasa nada incluso llegamos a lo triste de nuestro sistema electoral que al haber más votos nulos es más fácil para los partidos pequeños conservar su registro y por supuesto sus prerrogativas.

El total de los votos emitidos en cualquier elección actualmente se les restan los votos nulos y el resultado que queda es el que se toma en cuenta para el tres por ciento que es el lo que debe de tener como mínimo un partido político para conservar su prerrogativas es decir, cuando anulamos el voto sin querer se están favoreciendo a los partidos que tienen menos votos. La intención de la iniciativa de algunos Senadores es precisamente darle un valor al voto nulo ¿qué va a pasar con esto? que si la ciudadanía decide anular su voto entonces en ese momento cuando el voto nulo rebase la cantidad de votos emitidos por cualquier partido político tendrán una reducción del cincuenta por ciento de sus prerrogativas y es ahí en donde se va a castigar a los partidos políticos que no presenten una buena propuesta o que no convenzan a la ciudadanía.

Creo estimados lectores que es una iniciativa interesante ojalá sea considerada por la mayoría de los Senadores porque es muy importante sobre todo que al reducir su financiamiento es una forma de presión para que los partidos se acerquen más a la sociedad y más que nada que cumplan sus promesas de campaña es decir muchas veces algunos políticos no cumplen con sus promesas de campaña es por eso que necesitan empezar a cumplir sino la ciudadanía puede castigar.

Hay países como Colombia en donde si el voto nulo rebasa a los partidos políticos las elecciones se anulan y hay una segunda vuelta en donde los candidatos que participaron en esas elecciones no podrán volver hacerlo o sea hay un avance democrático en muchos otros países y aquí en México no le damos ningún valor a esa forma de expresión de los ciudadanos y más aún estimados lectores que cuiden mucho los partidos a los candidatos que presentan eso va hacer muy importante para poder obtener el voto de la ciudadanía se tiene que empezar a cuidar también el perfil de los candidatos los cuales están siendo designados y entonces los partidos deberán de prevenir esta situación porque saben que si el voto nulo los llega a superar en primera instancia y en caso de considerarse esta iniciativa perderán el cincuenta por ciento de su financiamiento si sigue avanzando en un proceso democrático seguramente llegará el momento que incluso pierdan su registro.

Por otro lado no es lo mismo la abstención al votar a un voto nulo, el abstencionismo no nos ayuda a nada a ningún país el abstencionismo es decir no me gusta ningún candidato “mejor me quedo en mi casa” y no pasa nada y ese voto les perjudica a todos los países y sobre todo en México; el voto nulo es aquel que “me levanto me voy a mi casilla y anulo mi voto” ya sea tachando toda la boleta hay votos que se anulan desafortunadamente pero es válido poniendo alguna “leyendas” en contra de los candidatos incluso algunos agravios, ese voto nulo no se contabiliza.

La abstención obviamente daña porque entre menos salga la gente a votar más favorecidos se verán ciertos partidos políticos que pueden movilizar “masas” , y en cambio con la expresión del voto nulo sabiendo con esta reforma que si va a tener una consecuencia política pero también jurídica el problema hoy en día es que la ley no le da un valor y con esta reforma al artículo 41 que están promoviendo algunos Senadores le van a dar un valor al voto nulo y esta consecuencia de la abstención perjudica a todos.

Muchos no están a favor del abstencionismo creo que no es bueno creo que las iniciativas deben de motivar a que la gente salga a votar y una forma de expresión puede ser por cualquiera de las opciones de partidos políticos o candidatos independientes o bien anular su voto. La iniciativa que se presentó actualmente está en la Comisión de Puntos Constitucionales en el cual hay un interés muy grande por parte de varios Senadores de que se impulse a efecto de que en este periodo ordinario que termina el 30 de abril se pueda votar en el pleno y que forme parte de las reformas de la Constitución, recordemos que una vez que sea aprobada en el Senado pasará a la Cámara de Diputados y posteriormente tiene que ser aprobada por la mayoría de las legislaciones locales y ahí que no podrá ser aplicada porque ya empezó también el periodo electoral en las próximas elecciones del 2018 pero si se logra pudiera aplicarse para el 2019, 2020 y en adelante es una herramienta más para la democracia en México..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooo..