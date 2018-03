Que conste,...son reflexiones

Cuentan que ahora que Felipe Calderón llegó a dar clases a una universidad, por supuesto privada y confesional, los alumnos le preguntaban: “¿maestro que es el derecho?” y él con su agilidad mental de cantina libre contestaba: “Pues derecho es sin refresco y sin hielo”, y algunos otros le preguntaron que cuál era el mejor presidente que habíamos tenido y contestaba: “Pues verán, en el año de 1986, la casa Pedro Domec, sacó una edición especial del Presidente que ha sido el mejor”…Ese sí tenía siete kilos de uva…

No hay duda que los especialistas en la comunicación del candidato ciudadano Mid, se escribe Meade, ya la andan cajeteando, como dicen en mi pueblo, y es que al parecer la señora de La Sota, panista de convicción que trabaja ahora con el PRI por oportunismo y necesidad, anda haciendo la publicidad que da miedo, pero a sus propios compañeros de partido, y es que una cosa es ser de pronto militante priista con el corazón panista a ser en verdad un convencido de una militancia real y no del oportunismo político, así, ahora, saca un spot que trata de mostrar a AMLO como un peligro para México, y en las actuales condiciones, seguramente, no se ha dado cuenta la publicista panista del señor MID que las cosas andan mal en la percepción ciudadana, y los mexicanos captan como un verdadero peligro para México a los grupos que han entregado los recursos nacionales para la explotación de los inversionistas internacionales y los que utilizan los fondos y recursos públicos para que con sus contlapaches, socios y cómplices, los utilicen para hacer sus negocios privados de tal suerte que cada día, con los endeudamientos estatales contratados indistintamente, sin razón, y con la banca privada por los gobernadores despilfarradores, nos acercamos a tener que generar un FOBAPROA que terminaremos pagando los ciudadanos para salvar, nuevamente, a los bancos, banqueros y políticos estatales en el país… ese es en verdad un serio peligro, y no se piense que estamos haciendo publicidad en favor de AMLO, no, pero esa realidad nos hace pensar que si los genios de MID no entienden lo que es la realidad y la percepción de la misma por la sociedad, pues no entienden lo que sucede en el país, y esto, en verdad, es lastimoso, serio y peligroso….

Y lo vital es que muchos piensan en forma dogmática y visceral de que los que apoyan a AMLO, son los pendejos y los ignorantes, y nada más falso, y esto lo deben tener en cuenta los publicistas que creen que con sus spots convencen, cuando en la realidad sabemos que cobran por eso y no tienen convicciones de nada, así, la realidad como lo muestran muchas mediciones es que los mexicanos con mayor educación son los que apoyan a AMLO y según las encuestas alcanzan el 32% contra un poco más del 18 que aceptan al señor ciudadano, sin partido, MID, que ahora compite por el PRI apoyado y arropado por un gran ejército de viejos colmilludos del priismo tradicional…

Y, cuando nos tratan de convencer que con el SEÑOR AMLO tendremos más violencia, la realidad es que los mexicanos no podemos entender esa publicidad sesgada y manipulada por la consejera panista, hoy, vuelta priista, como es la señora de la Sota que a lo mejor hizo bien su trabajo al estilo fascista en los tiempos de Calderón pero que no cabe en los actuales, así que los mexicanos sentimos que la verdadera violencia la han fomentado Calderón y Peña de tal suerte que pagamos con los resultados de violencia superiores a los que dejaría una guerra civil en el país, ya que tenemos más de 300 mil asesinatos, más de 32 mil desaparecidos, miles de huérfanos y viudos, miles de encarcelados, miles de mutilados, miles de desplazados y millones de mexicanos sumidos en el terror y el horror ante un gobierno y unas policías inútiles que no dan resultado y que, todo lo justifican, alegando que aumenta la violencia porque se combate a los delincuentes, cuando todos sabemos que la delincuencia opera cuando hay complicidad y protección de los mandos en las zonas de operación, a menos que ya ni en eso tengan capacidad de control, y eso sería desastroso porque entonces la delincuencia como lo vemos en muchos lados es la que impone su ley y sus operaciones… al grado de que ya operan programas y proyectos políticos y económicos y si esto no lo sabe la señora de la Sota, pues por eso está jodida la campaña del señor MID, se escribe, Meade…

Ya contamos cómo por las necedades y odios viscerales de Fox, sus arrebatos y las acciones que pretendieron llevarlo a juicio y descalificarlo en el proceso electoral, le resultaba como si en vez de aporrearlo le diera vida porque no entendía, el señor Fox, que en esos momentos, no tenía ni la confianza de la gente y le sobraba soberbia, de tal suerte que cuando lo quisieron enjuiciar, la gente, en vez de apoyar la acción de Fox, apoyaba a AMLO, como que Fox quería cortarle los pies para achaparrarlo y le creció el enano, hoy, vuelven a cometer el mismo error, y cuando no entienden que los caminos son malos y los siguen, pues solamente los llevan al infierno y la desesperación .

Si no se basa la acción de la publicidad en la realidad no sirve de nada, no se venden mentiras ni son sabritas para comer solamente una y más, la demagogia, decía el Dr Gustavo Baz Prada, es la distancia que existe entre lo que queremos que sea y lo que es la realidad, y para cambiar la realidad, es preciso conocerla, lo demás, como dicen en mi pueblo, pues son pendejadas…Cómo piensa la señora de la Sota llegarle a la gente si ni siquiera entiende qué quiere y cómo vive la gente del infeliciaje no los niños bonitos en Los Pinoles...