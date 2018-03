Patrulla de papel

Tras darle seguimiento a la escaramuza aquella que tuvo como resultado la “exposición” del ya entonces candidato Ricardo Anaya, tenemos claro que la estratagema del equipo de campaña de Meade tuvo resultados (casi...) contundentes.

Pero hay algo más; en nuestra mesa de trabajo concluimos -uno de los autores del ardid de guerra que casi hunde al Queretano fue Javier Lozano-.

Quien es el tal Javier Lozano? Respondo a bote pronto. El tal Javier es un político poblano de línea ultra conservadora, iniciado en el PRI para de ahí llegar al PAN; muy activo en la campaña de Felipe Calderón y ya en el confort del poder sé hizo cargo de la Secretaria del Trabajo.

Y como uno de los que fueran sus pares en el Gobierno PANISTA de Calderón hoy es el Candidato del PRI, y como ese (Meade) conoce de las habilidades de choque de este poblano, pues nada, que lo invita a ser el “vocero” de su precampaña. Inmediatamente (Lozano) asume el rol de “mata gigantes” y se da a la tarea de tumbar a los enemigos de su patrón (dije enemigo pues así los trata él). Primer “Target”, Ricardo Anaya.

No hay mucho mérito pues, Javier Lozano durante años fue correligionario del hoy Candidato del Frente Ciudadano, es decir, más que capacidad de estrategia y de análisis lo que Lozano tejió fue traición, y esa hoy se refleja en la cantidad de merd que tiene que estar sorteando Ricardo Anaya.

Daré un giro más al tornillo. Hace 12 años el espectro mediático mostró el extraño caso de un ciudadano Chino de nombre Zhenli-Ye-Gon que fue asegurado por autoridades mexicanas, se le acusó de tener en su casa 205 millones de Dólares (en billetes) y que ese dinero procedía de la comercialización de drogas. Lo que ahora nos interesa exponer es que en el transcurso de las investigaciones (un año después de su aseguramiento) Zhenli-Ye-Gon en entrevista dejo saber que -ese dinero no es mío, lo guardaba para políticos que estaban en “campaña” y el que se dirigió a mi me dijo “copela o cuello”- acá lo relevante es (y consta en archivos digitales) que el político que señaló el Chino es el mismo Javier Lozano que arriba hemos mencionado. Es decir, ese ruido que coloca a Lozano en escenarios de elucubración y de “operaciones negras” se deja escuchar muy fuerte. Pero si ustedes, 9 lectores, me lo permiten, manzanicemos esto... o, si lo prefiere “paralizemos” todo.

Primera manzana. La opinión pública ya hizo su juicio, esta por sentenciar el que las estrategas del “grupo en el poder” sufran el destierro. Y el primero que habrá de sufrir eso será el siempre oficioso Javier Lozano.

Segunda manzana. De resultar favorable para Lozano aquella operación (tumbar a Ricardo Anaya) obvio que el próximo Target es Andrés Manuel López Obrador; tocará a los “estrategas de MORENA” operar fuertes acciones de contra/inteligencia y esperar, sabidos ya que tanto Javier Lozano como Enrique Ochoa son tan buenos zapadores como lo fueron los jenízaros Otomanos que sitiaron Viena.

El escenario que idealizan los que acompañan a Ricardo Anaya muestra que “lograron sobrevivir a la carga de los Húsares neo/priistas”. De ser así Ricardo Anaya surgirá fortalecido, de no ser así, entonces AMLO sabrá que lo que viene es una (sucia) carrera parejera.

Último patrullaje.- Análisis minimalista. Poco a poco se deja ver el resultado de la ecuación electoral. -los “independientes” sólo estarán para -estorbar- y distraer al proyecto de AMLO.

Balazo al aire.- Nazi poblano.

Gregueria.- Jenizaros, Talibanes y... Lozano; verdaderos fanáticos sin madre.

Oximoron.- Bahía de mar abierto.

Hayku.- Suspiro tuyo. Escalinata que va directo al frontispicio de tu alma.