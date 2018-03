Averígüelo Vargas

El proceso electoral se encuentra en estos momentos en una etapa de precampaña, pero en poco más de un mes arrancarán las campañas electorales de manera abierta y directa, para llamar a la ciudadanía a manifestarse en favor de los candidatos que buscan alguna de las posiciones, que van desde la presidencia de la República a las presidencias municipales y que incluye a los candidatos al Senado, los diputados federales y los locales.

Todavía hace unos 5 años, en el proceso electoral del 2012, cuando también se eligió a los mismos representantes y gobernantes como en esta ocasión, incluida la presidencia, las campañas electorales se desarrollaron con bastante libertad, sin riesgos importantes para la seguridad de los candidatos y de sus equipos de campaña, pero ahora en el siguiente proceso electoral federal, la situación y el ambiente social han cambiado sustancialmente.

La inseguridad y la violencia son ahora dos elementos que están muy presentes y que van a influir en forma relevante en el desarrollo de las campañas, porque los grupos delincuenciales van a estar al acecho de los candidatos, porque pretenderán obligar a los candidatos a pactar con ellos, para asegurarse beneficios en caso de que lleguen a los puestos de gobierno, especialmente.

Serán, pues, los candidatos a las presidencias municipales los que tendrán mayor presión y amenaza, porque la delincuencia organizada buscará influir en la designación de los mandos policiacos municipales y hasta obligar a los alcaldes a entregarles recursos financieros, para no actuar violentamente en su contra.

Lo principal, por ahora, será el desarrollo de las campañas y para eso, el gobierno del estado de Héctor Astudillo Flores, elaboró un “Mapa de Riesgo”, en el que se indicarán las zonas más peligrosas en las que para hacer proselitismo político se debe tener mucho cuidado y en algunos casos, hasta evitarlas.

Ese mapa, que indica las zonas rojas o las más peligrosas, las intermedias y las que muestran menos acción delictiva ya les fue entregado a los dirigentes de los partidos políticos, para que ellos se los hagan llegar a sus candidatos, según el municipio y los distritos en que deberán moverse para llamar a la gente a sufragar el primer domingo de julio.

Son en total, en el estado 2 mil 400 posiciones que estarán en juego en el actual proceso electoral y que deben programar sus recorridos proselitistas con mucho cuidado, para no exponerse a riesgos mayores ni exponer a la gente que los acompaña y a la que habrán de invitar a los eventos públicos que esperan desarrollar.

No hay duda que esta situación de inseguridad que se vive en todo el país y especialmente en Guerrero, habrá de provocar que la participación ciudadana disminuya, porque muchos no querrán arriesgarse a que se den atentados o balaceras en las concentraciones políticas que puedan afectarlos.

Tampoco hay suficientes policías para cuidarlos a todos, pero entre la policía estatal y el Ejército se brindará la protección necesaria en los eventos más importantes y las concentraciones principales en las ciudades del estado.

NECESARIO REVISAR LA SITUACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. —No hay duda que en todas partes se cuecen habas, como ocurre en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde primero se dio la agresión de un magistrado que fue exhibido públicamente por andar haciendo sus desfiguros mientras andaba en una de sus parrandas nocturnas, que en venganza se lanzó contra un periodista porque difundió las imágenes del show que armó y al que, junto con el ayuntamiento capitalino, les exigía una indemnización de 16 millones de pesos, por el daño que le causaron a la que consideraba su inmaculada imagen.

Esos hechos y actuación de un magistrado, quien ha logrado amplia difusión, necesariamente impactan en la credibilidad de un organismo tan importante como el Tribunal que habrá de juzgar las denuncias que se presenten en el desarrollo y conclusión de las elecciones que están en marcha.

A esos hechos que menguan la credibilidad de ese Tribunal, ahora se agrega el hecho de que su presidente, el magistrado René Patrón Muñoz, fue directivo del PAN, lo que legalmente lo inhabilita para ocupar esa posición.

Esta situación no debe dejarse pasar, porque genera dudas de que el principal magistrado de ese organismo electoral, sea totalmente neutral e imparcial en un proceso tan competido como el que se desarrolla en la actualidad.

Ya se estableció que Patrón fue secretario de elecciones del comité panista, del 2002 al 2004 y después ocupó el cargo de Juez Instructor de la Quinta Sala Unitaria en 2008, con lo que violó la Ley Orgánica del Tribunal.

Por principio, los partidos políticos participantes en este proceso electoral deben exigir que se haga una investigación a fondo de este caso y que se tomen las medidas correctivas necesarias, si es que proceden, para que el TEE tenga la credibilidad suficiente para juzgar los hechos que se denuncien en el desarrollo de esta elección y la entrega de resultados.

LA CRAC DE AYUTLA RECHAZA LA CANDIDATURA DE NESTORA SALGADO. —Contra lo que muchos suponen, que el anuncio de la posible candidatura al Senado de Nestora Salgado, sería recibido con entusiasmo y amplia aceptación por parte de los grupos indígenas del estado y de actores políticos diversos, en realidad esa posibilidad fue rechazada en primer lugar por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla y también de San Luis Acatlán, que son las principales representantes de ese sistema de justicia indígena y las que no han desviado sus acciones ni sus objetivos.

Plantean los directivos en Ayutla que la política no debe mezclarse con su organización porque no es parte de sus principios, por lo que pidieron que quienes busquen cargos políticos, primero deben renunciar al sistema comunitario, en caso de que sean miembros y que no asocien a la CRAC en sus planteamientos políticos ni para atraer a la gente de los lugares donde ese sistema opera.

Así que ni Nestora ni ningún otro aspirante a puestos políticos puede considerarse ni promoverse con los grupos originales de la justicia y la policía comunitaria.